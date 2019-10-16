Изменения в судах с 1 октября 2019 года

Президент РФ подписал закон о процессуальной реформе ещё в 2018 году, изменения в ГПК РФ и АПК РФ вступят в силу с разрешения Пленума ВС РФ с 1 октября 2019 года.

К основным изменениям, затрагивающим интересы простых граждан и компаний, относится:

Изменение срока подачи заявления о взыскании судебных расходов

Сейчас суды применяют к взысканию судебных расходов общий срок исковой давности — 3 года. С 1 октября 2019 года такое заявление нужно будет подать в срок не позднее трех месяцев с момента вступления решения суда в законную силу. Для АПК РФ — срок изменится с 6 до 3 месяцев.

Дела по защите прав потребителей

Дела по защите прав потребителей при цене иска до 100 000 рублей будут подсудны мировым судьям. До этого мировые суды рассматривали все иски до 50 000 рублей.

Истец будет извещать стороны по делу самостоятельно

В настоящий момент извещением о подаче иска в суд суды занимаются самостоятельно после принятия иска к производству, однако с 1 октября истец должен будет сам направить копию иска с приложениями сторонам по делу, а в суд подать документ, подтверждающий отправку документов (опись и квитанцию). Такой порядок и сейчас действует в арбитражном судопроизводстве.

Кто сможет представлять интересы по доверенности?

Лицам без юридического образования будет запрещено представлять интересы любой стороны по делу в областных судах (Московских областной суд, Московский городской суд и т.д.) и арбитраже. Такие лица смогут быть представителями только в мировых и районных судах.

Изменения закона не коснутся законных представителей: гендиректоров компаний или родителей несовершеннолетних детей, им получать высшее юридическое образование для суда не требуется.

Досудебный порядок урегулирования спора

Соблюдение досудебного порядка урегулирования спора, установленного договором, станет необязательным. Обязательный досудебный порядок урегулирования спора устанавливается только законодательством.

Нужно будет указывать больше информации об ответчике

В случае ответчика-физического лица в иске нужно будет указывать помимо ФИО и адреса регистрации также дату и место рождения, место работы (если известны) и один из идентификаторов:

СНИЛС;

ИНН;

серия и номер документа, удостоверяющего личность;

регистрационный номер ИП;

серия и номер водительского удостоверения;

серия и номер свидетельства о регистрации транспортного средства

В случае ответчика-юрлица: наименование и адрес, ИНН, ОГРН.

Передача дела по подведомственности

Если при рассмотрении дела в арбитраже выяснится, что его должен рассматривать суд общей юрисдикции (или наоборот), суд самостоятельно направит дело по подсудности, а не прекратит производство по делу, как сейчас.

Понятия подведомственности дел арбитражным судам и СОЮ больше не будет. Останется лишь термин «подсудность».

Получение исполнительных листов

Исполнительные листы будут выдаваться судамипо заявлению стороны по делу. Самостоятельно суд изготавливать и направлять лист взыскателю больше не будет.