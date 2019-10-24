Что происходит с потребительскими кредитами

Согласно данным «Эксперт РА», по итогам первого полугодия 2019 года банки выдали населению необеспеченных кредитов на сумму 8,2 трлн рублей, что на 11% больше показателя на начало года и практически на четверть больше показателя по состоянию на 01.07.2018. Какие еще ключевые тенденции наблюдаются в сегменте кредитования физлиц, читайте в статье.

Тенденция 1. Появились первые «звоночки» ухудшения качества кредитов

Несмотря на увеличение объемов кредитования и снижение доли просроченной задолженности, стоимость риска (COR) увеличивается. Это значит, что растет доля создаваемых банками резервов под кредитные риски в совокупном кредитном портфеле. Рост COR также свидетельствует о том, что увеличивается количество дефолтов среди новых выдач.

На рисунке 1 видно, что в первом полугодии средняя доля задолженности составила 5,4%, что на 0,1 п. п. ниже показателя 2018 года и на 2,2 п. п. ниже показателя 2016 года. Наряду с этим, значение COR в 2019 году (за шесть месяцев) увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 0,3 п. п., однако показателя 2016 года еще не достигло.

Рис. 1 Динамика уровня задолженности и показателя COR Источник: «Эксперт РА» по данным отчетности банков по МСФО

Тенденция 2. Банки стали меньше одобрять кредитов

Данная тенденция является следствием первой тенденции. Ввиду ухудшения качества заемщиков банки более аккуратно подходят к процессу рассмотрения и одобрения заявок на кредит.

В сегменте «Кредиты наличными», который имеет самый высокий уровень риска образования просрочки, банки предпочитают работать с проверенными клиентами — 70% выдачи приходится на повторных заемщиков. Однако ввиду ужесточения риск-метрик и усовершенствования андеррайтинга уровень одобрения и по этой категории клиентов, и по новичкам снижается. За 2018 год этот показатель сократился на 3 п. п. и составил 17%.

В сегментах «POS-кредитование» и «Кредитные карты» доля повторных заемщиков в выдаче составляет 30%. В этих сегментах банки не боятся работать с новыми клиентами ввиду того, что средний чек по указанным продуктам меньше, следовательно, и риск ниже.

Рис. 2 Доля повторных клиентов Источник: по данным «Эксперт РА»

Тенденция 3. Средний срок потребительских кредитов растет

По сравнению с началом 2017 года средний срок потребительского кредитования увеличился на 1,5 года — с 3 до 4,5 лет. А некоторые банки предоставляют необеспеченные кредиты и на 10 лет.

Эта тенденция также является тревожным звоночком и объясняется, во-первых, снижением доходов населения, во-вторых, распространением практики рефинансирования задолженности, в-третьих, ростом конкуренции.

Тенденция 4. Кредиты наличными более популярны среди заемщиков

Ввиду того что наличными можно получить в кредит большую сумму под более низкие ставки, данный тип кредитования пользуется большей популярностью. По состоянию на 1 июля 2019 года на долю кредитов наличными приходилось 74,4% от выданных необеспеченных кредитов. По сравнению с 2017 годом показатель вырос на 2,4 п. п.

Рис. 3 Изменение структуры потребительского кредитования Источник: по данным «Эксперт РА»

Тенденция 5. Кредиты становятся менее доходными

По сравнению с 2017 годом средняя доходность кредитов снизилась на 3 п. п. и по состоянию на 01.07.2019 составила 19%. Тогда как стоимость привлечения средств, напротив, снижается.

Рис. 4 Динамика стоимости фондирования и доходности кредитов Источник: «Эксперт РА» по данным отчетности банков по МСФО

Аналитики полагают, что за 2019 год рынок потребительского кредитования вырастет примерно на 20%, а в 2020 году — на 15%.