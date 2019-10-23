Пожарные проверки будут чаще

Что случилось?

В чем суть документа?

Поправками существенно изменено Положение о федеральном государственном пожарном надзоре: плановые проверки станут проводить чаще, относить объекты к различным категориям риска будут по-другому, появятся новые правила повышения и понижения категории риска. В частности, появилась новая категория риска объектов.

Зачем поменяли Положение о пожарнадзоре?

Все изменения направлены на совершенствование государственной функции, связанной с осуществлением федерального госпожнадзора. Поправки приняты с целью снижения риска гибели и получения увечий людьми при пребывании на различных объектах. Так, например, изменение критериев отнесения объектов к категориям риска связано с трудностями эвакуации людей из зданий повышенной этажности и сложностями тушения пожаров, связанными с подачей необходимых средств тушения и доступом пожарно-спасательных подразделений.

Какая появилась новая категория риска?

Введена новая категория объектов — чрезвычайно высокого риска. Плановые проверки объектов этой категории сотрудники госпожнадзора будут проводить не реже одного раза в год.

Что отнесено к новой категории риска?

К ней отнесены детские дома, дома инвалидов и престарелых, детские сады (для этих объектов условие — одновременное пребывание более 10 человек), детские лагеря с круглосуточным пребыванием детей, объекты спецназначения в сфере мобилизации.

Как теперь распределяются объекты по категориям риска?

По категориям риска распределены все объекты массового пребывания людей, в том числе и торговые центры. Объекты защиты поделены на 6 категорий риска: чрезвычайно высокая, высокая, значительная, средняя, умеренная, низкая. Распределение по категориям напрямую зависит от возможного количества людей, одновременно находящихся на объекте. К примеру, к объектам высокого риска отнесены все объекты для временного пребывания более 5 тыс. человек одновременно, кроме объектов транспортной инфраструктуры, а также заведения для проживания или временного пребывания людей в ночное время, где оказывают социальные и медицинские услуги.

В категорию значительного риска, например, включены объекты (за исключением жилых многоквартирных домов), где проживают или временно пребывают более 1 тыс. человек одновременно или высота которых составляет более 50 метров. Также под категорию значительного риска попадают многоквартирные дома высотой более 75 метров, а от 28 до 75 метров — к категории среднего риска. Ещё к категории среднего риска отнесены объекты для проживания или временного пребывания более 200 человек одновременно (кроме МКД), объекты с присвоенной категорией пожароопасности.

Важно: согласно поправкам МЧС должно будет разработать и представить в Правительство новые критерии отнесения объектов к определённой категории риска до декабря 2020 года.

В категорию умеренного риска попали объекты для проживания или временного пребывания больше 50 человек одновременно (кроме МКД), объекты категории умеренной и пониженной пожароопасности. Все остальные объекты отнесены к категории низкого риска.

Как изменилась периодичность проверок?

Периодичность плановых проверок в отношении объектов всех категорий рисков, кроме низкой, участилась. Проверять будут следующим образом:

объекты категории высокого риска — один раз в 2 года (ранее — один раз в 3 года);

значительного риска — один раз в 3 года (ранее — один раз в 4 года);

среднего риска — не чаще чем один раз в 5 лет (ранее — не чаще чем один раз в 7 лет);

умеренного риска — не чаще чем один раз в 6 лет (ранее — не чаще чем один раз в 10 лет).

Что изменилось в условиях понижения категории риска?

В качестве условия понижения категории риска введена регистрация декларации пожарной безопасности для объектов максимум с двумя этажами и общей площадью не более чем 1500 кв. метров.

Какие ещё новшества в части смены категории риска?

В частности, появились следующие новые правила:

категорию высокого риска можно будет понизить до категории значительного риска;

значительную категорию смогут повысить до высокой;

изменять категорию риска на более высокую или низкую можно будет не более чем на одну ступень;

если один объект можно отнести к различным категориям риска, потребуется применять те критерии, которые относят объект к более высокой категории.

Что ещё нового в правилах?

Госпожнадзор вместо проверок будет проводить плановые осмотры и обследования садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ, земельных участков на предмет соблюдения требований пожарной безопасности.

Когда постановление вступает в силу?

Документ вступил в силу 19 октября 2019 года, за исключением отдельных положений.