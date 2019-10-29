Как теряют стаж, стремясь заработать дополнительные баллы к пенсии

Пенсионные баллы лишними никогда не бывают: каждый из них добавляет к пенсии определенную сумму. А как их получить? Разумеется, прежде всего, больше работать и добиваться высокой официальной зарплаты.

Но есть возможность заработать баллы, вовсе не работая. Об этом уже многим известно: в частности, пенсионные баллы начисляются тем, кто оформил уход за нетрудоспособным человеком или сидит с маленьким ребенком.

А можно и вовсе «докупить» себе недостающий стаж и пенсионные баллы. Но прежде чем погнаться за «легкими» баллами, стоит выяснить, при каких условиях они начисляются — иначе можно остаться ни с чем.

Приведу несколько примеров, как люди теряют стаж из-за обидных ошибок.

Уход за пожилым

Женщина оформила на себя уход за пожилым человеком, ПФР назначил компенсационную выплату (1 200 рублей в месяц).

Разумеется, ухаживающая рассчитывала и на стаж, и на дополнительные баллы к пенсии. Но когда через 2 года она обратилась за пенсией, ей не засчитали в стаж весь период ухода.

А причина вот в чем: согласно действующим правилам, компенсационная выплата назначается лицу, который ухаживает за нетрудоспособным (перечисляются: инвалид 1 группы, престарелый, достигший 80-летнего возраста или же пожилой человек, нуждающийся в постороннем уходе по заключению врача),

а вот по статье 12 Закона «О страховых пенсиях» в стаж засчитывается период ухода (внимание!) за инвалидом 1 группы или лицом, достигшим 80 лет.

Как видно, уход за пожилым человеком, который моложе 80 лет и не имеет инвалидности 1 группы, не включается в стаж.

А в нашем случае женщина ухаживала за 71-летним соседом, у которого была справка от врача, что он нуждается в постороннем уходе. Так что выплату за уход она получала без проблем, а вот двух лет стажа лишилась.

Работа подвела

Мужчина оформил уход за своей матерью: ей исполнилось 80 лет, так что ошибки, описанной выше, ему удалось избежать. Но, тем не менее, ему также не удалось получить стаж и баллы за уход.

Дело в том, что время ухода за инвалидом или пожилым старше 80 лет включается в страховой стаж, если: до периода ухода и (или) сразу после него гражданин числился работающим (т.е. был период, за который начислялись страховые взносы — хотя бы один день).

А в этом случае у мужчины и до периода ухода, и после был некий интервал, когда он официально не работал. Из-за этого весь период ухода в его стаж не вошел.

Баллы оптом

Мужчина перед выходом на пенсию обратился в ПФР — проверить свой стаж. Как выяснилось, стажа и баллов ему не хватает (причиной стали «лихие 90-е», а точнее, отсутствие в то время официальной работы).

Но он же знал, что стаж и баллы можно докупить: оформил в ПФР заявление о добровольном пенсионном страховании, перечислил по квитанции сразу пять минимальных платежей в расчете на то, что 5 лет стажа за это ему гарантированы.

Но не тут-то было: в стаж ему зачли всего один год — причем, текущий, в котором он платил взносы. Выдавая квитанцию на минимальный платеж, сотрудники ПФР ему вовсе не обещали, что каждая оплаченная квитанция — это плюс год к стажу.

Правило такое: стаж по добровольным взносам учитывается лишь после того, как гражданин подал соответствующее заявление: исключительно с этого момента и на будущее время. Зачесть взносы в счет прошлых годов невозможно (закон это не предусматривает).

Добровольные взносы учитываются в том году, в котором были перечислены.

Причем не стоит забывать еще один важный момент: на каждый год утвержден некий минимум взносов. Поэтому весь календарный год зачтут в стаж лишь при условии, что на счету есть тот самый минимум.

В частности, для 2018 года это не менее 59 211,36 рублей, а для текущего 2019 года — 29 779,20 рублей (изменили формулу, и сумма значительно снизилась).

Не упускайте важные мелочи — они могут сыграть злую шутку!