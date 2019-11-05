Клерк.Ру

Чек-лист льгот одиноким пенсионерам

С каждым годом государство старается уделять все больше и больше внимания пенсионным вопросам. Из раза в раз расширяется спектр мер поддержки пенсионеров. Но, к сожалению, в силу возраста людям преклонного возраста достаточно трудно ориентироваться в динамично меняющемся законодательстве. По этой причине большая их часть не имеет представления о льготах и различного рода преференциях, на которые они имеют полное право.

И именно о льготах и преференциях для одиноких пенсионеров пойдет речь в сегодняшней статье.

Кто является одиноким пенсионером, имеющим право на льготы?

Это гражданин, который вышел на пенсию и:

  • Проживает отдельно от родственников, или не имеет их;
  • Нуждается в финансовой, социальной или медицинской поддержке со стороны государства (потребность в поддержке должна быть документально подтверждена, например, справкой об инвалидности);

Льготы социального характера, оформить которые можно непосредственно в органах социальной защиты

В их перечень входит:

Отключить рекламу

  • льготы на приобретение продуктов питания, одежды и иных необходимых вещей;
  • льготы по уходу за домом (например, уборка жилого помещения);
  • льготные услуги по сопровождению пенсионера в медицинское или иное госучреждение.

Льготы медицинского характера

Перечень льгот данного вида зависит от региона, в котором проживает пожилой человек.

В Москве пенсионер может рассчитывать на:

  • бесплатную диспансеризацию и вакцинацию;
  • бесплатное зубопротезирование;
  • скидки на приобретение лекарств;
  • получение бесплатной путевки на лечение в санатории.

Льготы по ЖКХ

Данного рода льготы связаны с компенсацией по оплате услуг ЖКХ. В данном случае объем компенсации будет зависеть от следующих критериев:

Отключить рекламу

  • величина расходов семьи на оплату услугу ЖКХ. Соблюдение этого условия требуется не всегда;
  • возраст пенсионера;
  • наличие льготного статуса: участник ВОВ, ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС.

Льготы в налоговой сфере

ФНС предоставляет пенсионерам следующие льготы:

  • освобождает пенсию и пособия от НДФЛ;
  • освобождение пенсионера от уплаты налога на недвижимое имущество на один из выбранных объектов недвижимости;
  • если пенсионер имеет в собственности специально оборудованный автомобиль, то он имеет право на определенны льготы по транспортному налогу;
  • налоговый вычет 13% при покупке новой недвижимости;
  • скидка на оплату земельного налога. Размер такой скидки составляе от 50 до 100 %. Данная льгота, а также конкретные условия и порядок ее предоставления, устанавливаются региональными властями.
Помимо вышеперечисленных льгот пенсионерам может быть предоставлено:

  • бесплатный проезд в общественном транспорте;
  • оплата/компенсация мобильной связи;
  • оплата/компенсация услуг по вывозу мусора.

Центр обучения «Клерка»
Приобретай опыт для серьезных дел

Научитесь составлять управленческую отчетность в нашем новом онлайн-курсе. Собственники готовы платить за управленческие отчеты больше, чем за налоговые. Дадим алгоритм настройки отчетов и покажем, как встроить их в ваш повседневный учет.

Обучение дистанционно. Выдаем сертификат. Записывайтесь на курс «Все про управленческий учет: для бухгалтера, директора и ИП». Пока за 3500 вместо 6000 руб.

Всё про управленческий учет: для бухгалтера, директора и ИП
Лариса Магафурова
Хочу купить за 3 500 ₽ 6 000 ₽ Узнать больше
Отключить рекламу

Посетить семинар по теме «Пенсии и соцзащита»

Все семинары по теме Пенсии и соцзащита