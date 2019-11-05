Чек-лист льгот одиноким пенсионерам

С каждым годом государство старается уделять все больше и больше внимания пенсионным вопросам. Из раза в раз расширяется спектр мер поддержки пенсионеров. Но, к сожалению, в силу возраста людям преклонного возраста достаточно трудно ориентироваться в динамично меняющемся законодательстве. По этой причине большая их часть не имеет представления о льготах и различного рода преференциях, на которые они имеют полное право.
И именно о льготах и преференциях для одиноких пенсионеров пойдет речь в сегодняшней статье.
Кто является одиноким пенсионером, имеющим право на льготы?Это гражданин, который вышел на пенсию и:
- Проживает отдельно от родственников, или не имеет их;
- Нуждается в финансовой, социальной или медицинской поддержке со стороны государства (потребность в поддержке должна быть документально подтверждена, например, справкой об инвалидности);
Льготы социального характера, оформить которые можно непосредственно в органах социальной защитыВ их перечень входит:
- льготы на приобретение продуктов питания, одежды и иных необходимых вещей;
- льготы по уходу за домом (например, уборка жилого помещения);
- льготные услуги по сопровождению пенсионера в медицинское или иное госучреждение.
Льготы медицинского характераПеречень льгот данного вида зависит от региона, в котором проживает пожилой человек.
В Москве пенсионер может рассчитывать на:
- бесплатную диспансеризацию и вакцинацию;
- бесплатное зубопротезирование;
- скидки на приобретение лекарств;
- получение бесплатной путевки на лечение в санатории.
Льготы по ЖКХДанного рода льготы связаны с компенсацией по оплате услуг ЖКХ. В данном случае объем компенсации будет зависеть от следующих критериев:
- величина расходов семьи на оплату услугу ЖКХ. Соблюдение этого условия требуется не всегда;
- возраст пенсионера;
- наличие льготного статуса: участник ВОВ, ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС.
Льготы в налоговой сфереФНС предоставляет пенсионерам следующие льготы:
- освобождает пенсию и пособия от НДФЛ;
- освобождение пенсионера от уплаты налога на недвижимое имущество на один из выбранных объектов недвижимости;
- если пенсионер имеет в собственности специально оборудованный автомобиль, то он имеет право на определенны льготы по транспортному налогу;
- налоговый вычет 13% при покупке новой недвижимости;
- скидка на оплату земельного налога. Размер такой скидки составляе от 50 до 100 %. Данная льгота, а также конкретные условия и порядок ее предоставления, устанавливаются региональными властями.
- бесплатный проезд в общественном транспорте;
- оплата/компенсация мобильной связи;
- оплата/компенсация услуг по вывозу мусора.
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