Чек-лист льгот одиноким пенсионерам

С каждым годом государство старается уделять все больше и больше внимания пенсионным вопросам. Из раза в раз расширяется спектр мер поддержки пенсионеров. Но, к сожалению, в силу возраста людям преклонного возраста достаточно трудно ориентироваться в динамично меняющемся законодательстве. По этой причине большая их часть не имеет представления о льготах и различного рода преференциях, на которые они имеют полное право.

И именно о льготах и преференциях для одиноких пенсионеров пойдет речь в сегодняшней статье.

Кто является одиноким пенсионером, имеющим право на льготы?

Это гражданин, который вышел на пенсию и:

Проживает отдельно от родственников, или не имеет их;

Нуждается в финансовой, социальной или медицинской поддержке со стороны государства (потребность в поддержке должна быть документально подтверждена, например, справкой об инвалидности);

Льготы социального характера, оформить которые можно непосредственно в органах социальной защиты

В их перечень входит:

льготы на приобретение продуктов питания, одежды и иных необходимых вещей;

льготы по уходу за домом (например, уборка жилого помещения);

льготные услуги по сопровождению пенсионера в медицинское или иное госучреждение.

Льготы медицинского характера

Перечень льгот данного вида зависит от региона, в котором проживает пожилой человек.

В Москве пенсионер может рассчитывать на:

бесплатную диспансеризацию и вакцинацию;

бесплатное зубопротезирование;

скидки на приобретение лекарств;

получение бесплатной путевки на лечение в санатории.

Льготы по ЖКХ

Данного рода льготы связаны с компенсацией по оплате услуг ЖКХ. В данном случае объем компенсации будет зависеть от следующих критериев:

величина расходов семьи на оплату услугу ЖКХ. Соблюдение этого условия требуется не всегда;

возраст пенсионера;

наличие льготного статуса: участник ВОВ, ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС.

Льготы в налоговой сфере

ФНС предоставляет пенсионерам следующие льготы:

освобождает пенсию и пособия от НДФЛ;

освобождение пенсионера от уплаты налога на недвижимое имущество на один из выбранных объектов недвижимости;

если пенсионер имеет в собственности специально оборудованный автомобиль, то он имеет право на определенны льготы по транспортному налогу;

налоговый вычет 13% при покупке новой недвижимости;

скидка на оплату земельного налога. Размер такой скидки составляе от 50 до 100 %. Данная льгота, а также конкретные условия и порядок ее предоставления, устанавливаются региональными властями.

бесплатный проезд в общественном транспорте;

оплата/компенсация мобильной связи;

оплата/компенсация услуг по вывозу мусора.