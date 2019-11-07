Попали в капкан налоговой? Выход есть

Стоило мне только упомянуть, что работать в России в тени значительно безопаснее, чем выходить на митинги, как сразу же возбудились наши сенаторы. В кои-то веки наши законодатели прочитали КоАП и выяснили, что оказывается в России штраф за работу предпринимателем без официальной регистрации составляет 500 рублей. И теперь группа сенаторов, внесла свои официальные предложения поднять этот штраф почти в 100 раз.

Если это предложение пройдёт, то штраф за подпольный маникюр или нелегальный ремонт сантехники вырастет.

Честно говоря, я не очень понимаю желание наших властей при пособии по безработице в 500 рублей, а минимальном прожиточном минимуме в 11 тысяч измерять все штрафы в десятках тысяч рублей. Какой-то позор.

Впрочем, пугаться пока рано. И что делать, если вы попали в капкан налоговой инспекции — в свежем выпуске «Адских бабок».

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