ООО и АО: что выбрать при регистрации бизнеса?

Ali Откуда это слепая вера в США. Ну вы хотя бы в интернете сравните ньюйорк и Москву. Сравните часто... Сравниваю, сколько я и мои компании платят налогов в США и России

Geronimo А еще не надо забывать про социальные выплаты из налогов. Отсутствие в Штатах бесплатной медицины... Сравниваю, сколько я и мои компании платят налогов в США и России

Dusya68 Года три назад была ситуация. Переехали в новый офис, встали на учет в новую налоговую. Экспорт... Налоговики угрозами выгоняют предпринимателей со своих участков

Lela3135 Не, ну сентябрь был норм. Я в отпуске как раз была. На море поездила.... Пенсионный возраст вернут в одном регионе

Ташик777 Одно время работала в такой организации. Тоже постоянно недовольны инспектора были. Правда до угр... Налоговики угрозами выгоняют предпринимателей со своих участков

Borisssio в нашем городе трудно себе представить инспектора, который так не делает... Налоговики угрозами выгоняют предпринимателей со своих участков

Natali Kr ну предположим не только в вашем регионе лета не было..... у нас и к 30 ни разу градусник не приб... Пенсионный возраст вернут в одном регионе

Бабловед Странно они борются с бедностью. Сначала отнимают у людей заработанное и не дают заработать, а по... На борьбу с бедностью надо до фига денег

Natali Kr Разве график отпусков утверждается не приказом? а факта ознакомления с приказом не достаточно?... Лист ознакомления с графиком отпусков: образец на 2020 год

Владимир_Долгополов Если бы они реально хотели бороться с бедностью, то для начала надо было бы эти 200 млрд не изыма... На борьбу с бедностью надо до фига денег

Марина Мишнева Ничего удивительного!!! Наше правительство ещё ни одного закона не приняло в пользу своего народа... Тройное «наедалово» от ПФР: нас ждет безбедная старость?

Бабловед Странно объяснять это, вроде бы, бухгалтеру, но вы в курсе, что есть сдельная, повремённая, оклад... Из-за 4-дневки начальство снизит зарплату

Greydog Да ладно?! А сначала говорили что нужно много денег на нацпроекты по здравоохранению, образованию... Страховые взносы в 2020 году

Lela3135 За счет этих денег будет увеличено зарплату медицинским сотрудникамВ Налоговом Ко... Страховые взносы в 2020 году

FA Ну не новая тема то. У нас были примеры, когда заставляли переехать экспортеров, причем именно бе... Налоговики угрозами выгоняют предпринимателей со своих участков

hub А ещё торговое оборудование отвалилось(((( Сканеры штрих кодов. Ждем срочного внепланового обновл... В «1С:Бухгалтерии 8» появилась новая полезная кнопка

Алейда Во-первых, с какой такой радости должны быть снижены зарплаты, если объем и качество выполнения р... Из-за 4-дневки начальство снизит зарплату

id21493648 А если у меня работник сам написал заявление на часть отпуска только в выходные дни????... В отпуск в выходной? Нельзя! Новое требование 2019 года

Atis Получается если у меня инвалидность с рождения то меня вообще ни куда не примут работать, а то це... Работодатели получат доступ к медицинским данным сотрудников