ООО и АО: что выбрать при регистрации бизнеса?

Откуда это слепая вера в США. Ну вы хотя бы в интернете сравните ньюйорк и Москву. Сравните часто...
А еще не надо забывать про социальные выплаты из налогов. Отсутствие в Штатах бесплатной медицины...
Года три назад была ситуация. Переехали в новый офис, встали на учет в новую налоговую. Экспорт...
Видимо что-то развод, что-то нет. Я квартиру застраховала со скидкой 40%....
Депутатам? Да, жалко их, пусть лучше бедные потерпят
Не, ну сентябрь был норм. Я в отпуске как раз была. На море поездила....
Одно время работала в такой организации. Тоже постоянно недовольны инспектора были. Правда до угр...
Соглашусь с коллегой. Ваше высказывание чересчур.... однобоко.Не вся работа является результатной...
/....В США, когда ты выходишь на улицу, видишь вокруг себя все деньги, которые ты&...
в нашем городе трудно себе представить инспектора, который так не делает...
ну предположим не только в вашем регионе лета не было..... у нас и к 30 ни разу градусник не приб...
а пусть бабка кассиршу удочерит!!!))))
А что так раздухарился? Желающих к нам приехать пока кот наплакал. То, что здесь приведено, это т...
Странно они борются с бедностью. Сначала отнимают у людей заработанное и не дают заработать, а по...
Разве график отпусков утверждается не приказом? а факта ознакомления с приказом не достаточно?...
Если бы они реально хотели бороться с бедностью, то для начала надо было бы эти 200 млрд не изыма...
Ничего удивительного!!! Наше правительство ещё ни одного закона не приняло в пользу своего народа...
Странно объяснять это, вроде бы, бухгалтеру, но вы в курсе, что есть сдельная, повремённая, оклад...
Да ладно?! А сначала говорили что нужно много денег на нацпроекты по здравоохранению, образованию...
За счет этих денег будет увеличено зарплату медицинским сотрудникамВ Налоговом Ко...
Ну не новая тема то. У нас были примеры, когда заставляли переехать экспортеров, причем именно бе...
Собственник понятия не имеет что такое аптечный бизнес. У собственника есть несколько других бизн...
А ещё торговое оборудование отвалилось(((( Сканеры штрих кодов. Ждем срочного внепланового обновл...
Во-первых, с какой такой радости должны быть снижены зарплаты, если объем и качество выполнения р...
А может собственнику самому директором стать? Это же малый бизнес, в нем это вообще норма. В доме...
Теперь вы, точно, развеяли все мои сомнения в вашей адекватности....
А если у меня работник сам написал заявление на часть отпуска только в выходные дни????...
Получается если у меня инвалидность с рождения то меня вообще ни куда не примут работать, а то це...
Аж обидно за Ротенберга стало-работал как раб на галерах, а прибыли нету, все ушло на развитие ст...
Тыкать незнакомым людям- не хорошо....Так мы же с тобой знакомы. Ты же @Лион.@Лион, ты что, не уз...
Тыкать незнакомым людям- не хорошо....
Если быть точным, то ГПП - гарантированный пенсионный продукт...
Аптека - это прежде всего лекарства. БАДы, парафармация, косметика - это составляет 15% от выручк...