Новое в налогах, бухучете и кадрах в 2020 году

Что меняется с 2020 года Суть изменений Нормативный источник

Налоговый учет

Закрепили ценовой порог для признания результатов интеллектуальной деятельности амортизируемым имуществом С 01.01.2020 года объекты интеллектуальной собственности первоначальной стоимостью не более 100 тыс. руб. не относятся к амортизируемому имуществу. Закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ

Срок полезного использования основных средств (ОС) нужно продлевать на период консервации С 2020 года при расконсервации, завершении реконструкции (модернизации) объекта ОС амортизация по нему начисляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошла расконсервация ОС или завершилась его реконструкция (модернизация) Закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ

Ограничили частоту перехода с линейного метода на линейный Менять метод начисления амортизации можно будет 1 раз в 5 лет. Сейчас подобное ограничение действует только при переходе с нелинейного метода на линейный Закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ

Учет ОС Из обязательных условий признания ОС исключат условие о подтверждении факта передачи документов на регистрацию прав на объект Законопроект № 720839–7

Учет субсидий Станет возможным учитывать расходы еще до того, как субсидия получена (сейчас это возможно только после получения субсидии) Законопроект № 720839–7

Налоговая отчетность

Отчетность по НДФЛ Срок представления 2-НДФЛ и 6-НДФЛ сдвинули с 1 апреля на 1 марта.

Работодатели с числом сотрудников 10 и более человек обязаны отчитываться по 2-НДФЛ и 6-НДФЛ исключительно в электронной форме. Если сотрудников меньше, можно представить отчеты на бумаге.

Отчетность по обособленным подразделениям по НДФЛ можно будет сдавать по новым правилам: выбирать одну ИФНС в муниципальном образовании.

С отчетности за 2021 год сведения о доходах физлица будут подаваться в составе расчета 6-НДФЛ Закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ

Декларация по транспортному налогу С 2020 года декларацию подавать не нужно Закон от 15.04.2019 № 63-ФЗ

Декларация по земельному налогу С 2020 году декларацию подавать не нужно Закон от 15.04.2019 № 63-ФЗ

Отчетность по налогу на имущество Сдавать расчет по авансовым платежам с 2020 года не нужно. Останется только обязанность по оформлению годовой декларации, в которой появится раздел со сведениями по авансам.

Отчитываться по всей недвижимости в регионе можно будет в одну ИФНС при соблюдении определенных условий.

С отчета за налоговый период 2019 года вводится новая форма декларации по налогу на имущество организаций Закон от 15.04.2019 № 63-ФЗ, Письма ФНС от 21.11.2018 № БС-4-21/22551@, от 10.07.2019 № БС-4-28/13437 Приказ ФНС от 14.08.2019 № СА-7-21/405@

Расчет по страховым взносам С 01.01.2020 работодатели с числом сотрудников 10 и более человек обязаны отчитываться по РСВ исключительно в электронной форме, если сотрудников меньше можно представлять отчеты на бумаге Закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ

Декларация по налогу на прибыль Налоговики планируют внести технические поправки в действующую форму декларации Проект приказа ФНС № 88846

Декларация по УСН Упрощенцев с объектом «доходы» планируют освободить от отчетности при условии применения ими онлайн-касс —

Налоги

Налог на прибыль До 2021 года продлено действие нормы, по которой уменьшать налоговую базу за текущий период можно на сумму убытков прошлых лет не более чем на 50%.

С 2020 года правопреемнику запретят учитывать убытки предшественника, если при проверке инспекция обнаружит, что основной целью реорганизации был учет убытков.

В составе инвестиционного налогового вычета можно будет учесть больше расходов.

Участники региональных инвестиционных контрактов смогут платить налог на прибыль по ставке 0% с учетом новых правил.

Платить налог по нулевой ставке смогут региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами, а также музеи, библиотеки, театры. Закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ Закон от 26.07.2019 № 210-ФЗ Закон от 02.08.2019 № 269-ФЗ Закон от 26.07.2019 № 210-ФЗ

НДС С 2020 года правопреемники обязаны восстановить НДС, принятый к вычету их предшественником, если начнут использовать товары (в том числе ОС и НМА), работы, услуги, имущественные права в деятельности, не облагаемой НДС, или перейдут на УСН, ЕНВД (сейчас это спорный вопрос).

С 2020 года региональным операторам не требуется начислять НДС на стоимость услуг по обращению с ТКО (твердыми коммунальными отходами) Закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ Закон от 26.07.2019 № 211-ФЗ

НДФЛ Освобождены от НДФЛ любые доходы, полученные пострадавшими лицами в связи со стихийным бедствием или терактом.

От налогообложения НДФЛ освобождена материальная помощь, оказываемая образовательными организациями студентам (курсантам), аспирантам, адъюнктам, ординаторам и ассистентам-стажерам.

Перечень необлагаемых НДФЛ доходов станет закрытым: из ст. 217 НК РФ исчезнет фраза «иные выплаты», а также расширен список необлагаемых доходов: включены в него выплаты в связи с рождением ребенка, ежегодные выплаты почетным донорам и др.

Появится правило о том, что доход от продажи недвижимости нужно сравнивать с его кадастровой стоимостью, умноженной на коэффициент 0,7.

За счет единого налогового платежа в целях уплаты имущественных налогов физическими лицами можно будет уплачивать НДФЛ в отношении отдельных видов доходов.

Налоговым органам разрешили проводить камеральную проверку по имеющимся у них документам и сведениям, если физлицо не представило декларацию 3-НДФЛ в отношении доходов от продажи или дарения недвижимости.

В составе декларации 3-НДФЛ налогоплательщики смогут заявить о зачете (возврате) суммы излишне уплаченного налога.

ИП больше не должны сообщать в ИФНС о предполагаемом доходе по ф. 4-НДФЛ ? авансовые платежи они будут исчислять самостоятельно по итогам за отчетный период.

Другие изменения Закон от 29.09.2019 № 323-ФЗ Закон от 29.09.2019 № 327-ФЗ Закон от 17.06.2019 № 147-ФЗ п. 6 ст. 1 Закона от 15.04.2019 № 63-ФЗ Закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ

Налог на имущество организаций При расчете авансов можно будет учитывать изменение кадастровой стоимости (сейчас это возможно только при расчете налога за год).

С 2020 года по кадастровой стоимости налогом будут облагаться в том числе те объекты, которые принадлежат организации на праве хозяйственного ведения.

Скорректирован перечень недвижимости, облагаемой налоговом по кадастровой стоимости.

Компаниям на УСН и ЕНВД позволят платить налог на имущество с кадастровой стоимости по ставке 0,5% п. 19 ст. 1, п. 2 ст. 3 Закона от 15.04.2019 № 63-ФЗ Закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ Законопроект № 757476-7

Транспортный налог Начиная с уплаты налога за 2020 год срок уплаты транспортного налога ? не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, авансовых платежей — не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом. Срок закреплен на федеральном уровне и регионы больше его не устанавливают. Закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ

Земельный налог Начиная с уплаты налога за 2020 год срок уплаты земельного налога ? не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, авансовых платежей — не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом. Муниципалитеты больше не смогут устанавливать этот срок Закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ

УСН В 2020 году ИП-упрощенцы, вновь зарегистрировавшиеся в ИФНС, смогут уплачивать налог по нулевой ставке (налоговые каникулы).

Для упрощенцев планируют предусмотреть переходный период при превышении ими критериев применения УСН.

Дополнен список видов деятельности, по которым ИП на УСН могут уплачивать налог по нулевой ставке ? за счет включения в него услуг по предоставлению мест для временного проживания Письмо Минфина от 07.09.2018 № 03-11-12/63946 Основные направления налоговой политики на 2020–2022 годы Закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ

ЕНВД 2020 год станет последним периодом, когда можно будет применять ЕНВД. Продлевать действие режима правительство не планирует п. 8 ст. 5 Закона от 29.06.2012 № 97-ФЗ

ПСН С 2020 года патент можно будет получать на любое количество дней в течение календарного года.

Предпринимателям на ПСН с 2020 года позволено покупать один патент на группу бытовых услуг по схожим видам деятельности (если такой порядок предусмотрен в региональном законодательстве).

Запретят применять ПСН при продаже отдельных видов товаров, подлежащих обязательной маркировке (одежды, обуви, лекарств, изделий из натурального меха).

Регионам позволили ограничивать применение ПСН в зависимости от сдаваемых площадей количества транспортных единиц, объектов торговли, и т. д.

Сообщать об утрате права на ПСН нужно по новой форме Закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ Закон от 18.07.2019 № 176-ФЗ Приказ ФНС России от 12.07.2019 № ММВ-7-3/352@