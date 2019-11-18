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Новое в налогах, бухучете и кадрах в 2020 году

В наступающем году нам всем предстоит работать в условиях существенно скорректированного законодательства. Изменения затрагивают самые разные аспекты хозяйственной жизни компаний, ИП, работников: трудовые отношения, расчет налогов и страховых взносов, порядок представления отчетности и выплаты зарплаты, спецоценка и многое другое. Самые важные из них представлены в этой статье.

МРОТ, выходные и другие изменения общего характера

Что меняется с 2020 года

Суть изменений

Нормативный источник

Повысится федеральный МРОТ до 12 130 руб. Повышенный МРОТ:
  • Обяжет работодателей пересмотреть зарплаты сотрудников: за полностью отработанный месяц она не может быть ниже МРОТ.
  • Окажет влияние на размер иных выплат работникам: больничных, декретных, детских пособий, средний заработок для отпускных и командировочных и др.

Регионы могут установить собственный размер МРОТ, который не должен быть меньше федеральной минималки

Приказ Минтруда России от 09.08.2019 № 561н
Утвержден новый производственный календарь Правительство обнародовало на 2020 год производственный календарь, предусматривающий следующий режим труда и отдыха трудящихся граждан:
  • рабочих дней - 248;
  • выходных и праздничных - 118.
Постановление Правительства РФ от 10.07.2019 № 875
Утвержден график переноса выходных В государственные праздники отдыхаем: 01.01-08.01, 22.02-24.02, 07.03-09.03, 01.05-05.05, 09.05-11.05, 12.06-14.06, 04.11.Постановление Правительства РФ от 10.07.2019 № 875
Разработаны коэффициенты-дефляторы Коэффициенты-дефляторы на 2020 год:
  • для целей применения НДФЛ — 1,813;
  • для исчисления ЕНВД — 2,009;
  • для применения ПСН — 1,592;
  • для целей уплаты торгового сбора — 1,382.
 Проект приказа Минэкономразвития России «Об установлении коэффициентов-дефляторов на 2020 год» (№ 95518)

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Трудовое и кадровое законодательство

Что меняется с 2020 годаСуть измененийНормативный источник
Трудовое законодательство
Вводится форма АДИ-РЕГ вместо карточек СНИЛС Новым сотрудникам ПФР будеМ выдавать вместо карточек СНИЛС уведомления по форме АДИ-РЕГ.

Бумажные СНИЛС, выданные ранее, тоже действительны. Их можно, как и АДИ-РЕГ предъявлять по месту требования

Постановление Правления Пенсионного фонда от 13.06.2019 № 335
Водятся новые формы уведомлений об иностранных работниках Для уведомления органов миграционного контроля о работающих в компании иностранцах с 2020 года нужно использовать новые формы уведомлений (о заключении/расторжении договора с иностранцем, исполнении обязанности по выплате зарплаты иностранцу-высококвалифицированному специалисту и др.).Приказ МВД от 04.06.2019 № 363
Вводится новые отчеты для работодателей СЗВ-ТД и СЗИ-ТД В связи с переходом на электронные трудовые книжки от работодателей потребуется представлять в ПФР новые отчеты со сведениями о трудовой деятельности застрахованных лиц, которые находятся с ними в трудовых отношениях.

Периодичность представления СЗВ-ТД ? ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным.

 Законопроект № 748684-7
Трудовой договор работники смогут  заключать, не посещая работодателя С 2020 года в ТК РФ появятся новые статьи 15.1-15.3, в которых прописан порядок заключения трудовых договоров путем обмена электронными документами между работником и работодателем.

Если работодатель примет решение организовать электронный документооборот, сотрудники смогут подавать в электронном виде заявления на прием, увольнение, отпуск, подотчет и т. д.

 Законопроект № 736455-7
Меняется порядок оформления трудовых книжек До конца 2020 года работодателям предстоит письменно информировать сотрудников о переходе с 2021 года на электронные книжки.

Тем сотрудникам, кто согласен на переход, трудовые книжки нужно выдать на руки.

С тех, кто не согласен, нужно собрать заявления с просьбой оформлять трудовую книжку на бумаге

 Законопроект № 748684-7
Спецоценка
Изменится процедура спецоценки Результаты спецоценки будут считаться фиктивными, если оценщики не зарегистрируют в государственной системе учета договор в течение 5 рабочих дней со дня его заключения.

Срок действия спецоценки будет считаться со дня, когда внесли сведения.

Сейчас срок действия спецоценки считается со дня, когда утвердили отчет

 Законопроект № 769142-7
Персональные данные
Работодателям придется получать письменное согласие от сотрудников на обработку информации об их телефонах и e-mail

(действует с 24.09.2019)

 Обрабатывать персональные данные сотрудников без их письменного разрешения можно в ограниченных случаях: к примеру, при выполнении работодателем возложенных на него законом обязанностей: по представлению отчетности в ПФР, суд, прокуратуру, ИФНСПостановление Правительства РФ от 13.09.2019 № 1197
Появятся новые правила по уничтожению персональных данных В законе пропишут правила, которые работодатель обязан выполнять при уничтожении документов, содержащих персональные данные Законопроект об изменениях в Закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ
Зарплата и отпуск
График отпусков на 2020 году нужно составлять с учетом ст. 262.2 ТК РФ ТК РФ дополнили ст. 262.2, закрепляющей право многодетных работников (имеющих 3 и более детей в возрасте до 12 лет) на ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время Закон от 11.10. 2018 № 360-ФЗ
Компенсационные выплаты при сравнении с МРОТ учитываться не будут С 2020 года с МРОТ нужно будет сравнивать только зарплату, то есть вознаграждение за труд без учета компенсационных выплат Законопроект № 722526-7
Сроки выдачи отпускных скорректируют В ч. 9 ст. 136 ТК РФ пропишут, что отпускные нужно выдавать работникам не позднее чем за 3 рабочих дня до начала отпуска (пока этот срок исчисляется в календарных днях) Законопроект № 88941
Установят правила по срокам выплаты по внеплановым отпускам У работодателя будет 3 рабочих дня на выплату денег по внеплановому отпуску, даже если заявление об отпуске работник подал позднее чем за 3 рабочих дня до его начала (сейчас специального порядка для внеплановых отпусков нет) Законопроект № 88941
При оформлении платежных поручений на выплату зарплаты и (или) иных доходов работодателям предстоит указывать специальный код вида дохода С 01.06.2020 в поле 20 платежного поручения на выплату зарплаты и других сумм в пользу работников нужно проставлять новые коды. Они необходимы, чтобы отделять выплаты, с которых нельзя удерживать алименты или можно удерживать, но частично.

Банк Росии разработал следующие коды:

  • «1» — при перечислении зарплаты и/или иных доходов, в отношении которых установлены ограничения ст. 99 Закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ;
  • «2» — при переводе денежных средств, являющихся доходами, на которые не может быть обращено взыскание (ст. 101 закона № 229-ФЗ), кроме доходов, указанных в п. 1 и п. 4 ст. 101;
  • «3» — при перечислении доходов, на которые в соответствии с п. 1 и п. 4 ч. 1 ст. 101 Закона № 229-ФЗ не может быть обращено взыскание
 Закон от 21.02.2019 № 12-ФЗ

Проект Банка России № 92668

Пособия
Вводится новое пособие для родителей с детьми При появлении у родителей первенца или второго ребенка после 01.01.2020 они могут претендовать на получение ежемесячного пособия (до достижения ребенком возраста 3 лет).

Есть условие для назначения пособия ? на него могут претендовать семьи со среднедушевым доходом не выше двукратного прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе за II квартал года, предшествующего году обращения за пособием

 Закон от 02.08.2019 № 305-ФЗ
 

Страховые взносы

Что меняется с 2020 годаСуть измененийНормативный источник
Тарифы на страхование от несчастных случаев не изменятся Законодатели планируют сохранить с 2020 по 2021 год включительно действующие сейчас тарифы. Их всего 32 от 0,2% до 8,5% в зависимости от класса профессионального риска.

Останутся в неизменном виде и льготы, предусматриваемые для выплат работникам-инвалидам. Процентная ставка 60% от «общих» тарифов будет действовать и для юрлиц, и для работодателей-ИП

 Законопроект № 802507-7
Появится новый вид обязательного страхования Планируется ввести обязательное страхование на случай банкротства работодателей и утраты зарплаты. В связи с этим тариф по взносам для большинства работодателей повысится  Законопроект № 1012488-6
 

Бухгалтерский учет и отчетность

Что меняется с 2020 годаСуть измененийНормативный источник
Бухгалтерскую отчетность нужно сдавать в ИФНС Начиная с отчетности за 2019 год бухгалтерскую отчетность нужно сдавать не в Росстат, а в ИФНС в электронном виде (кроме отдельных случаев) Закон от 28.11.2018 № 444-ФЗ
Руководитель вправе подписать электронную бухотчетность при помощи ЭЦП С 2020 года условие о том, что бухгалтерская отчетность признается составленной только после того, как ее подпишет руководитель, дополняется новым условием ? электронная отчетность признается составленной после подписания ее руководителем при помощи ЭЦП Закон от 28.11.2018 № 444-ФЗ
Налоговые органы будут вести ГИРБО ? Государственный информационный ресурс бухгалтерской отчетности Установлен порядок представления отчетности (в том числе исправленной бухотчетности) в ГИРБО Закон от 26.07.2019 № 247-ФЗ

Информация Минфина от 22.08.2019 № ИС-учет-20 «Об изменениях в Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»

Получить сведения из ГИРБО о других компаниях или ИП можно будет за деньги С 2020 года доступ к ГИРБО станет платным. За 200 тыс. руб. в год налоговики весь год будут по вашим запросам предоставлять сведения о контрагентах.

ФНС уже разработала регламент предоставления сведений из ГИРБО.

Отчетность 2018 года и более ранних периодов по-прежнему будет предоставлять Росстат бесплатно

 Закон от 28.11.2018 № 444-ФЗ

Постановление Правительства РФ от 25.06.2019 № 811

Формы бухгалтерской отчетности изменились (действует с 01.06.2019) Заполнять все бланки отчетности теперь нужно только в тыс. рублей (раньше можно было и в млн рублей), ОКВЭД заменили на ОКВЭД2, внесли иные поправки (в основном технического характера)Приказ Минфина России от 19.04.2019 № 61н
Работников обязали выполнять требования главбуха С 2020 года требования главбуха о правильном оформлении первичных документов станут обязательными для всех сотрудников Ззакон от 26.07.2019 № 247-ФЗ
Аренду нужно учитывать по новым правилам По мнению Минфина, компании уже сейчас должны применять по аренде либо новый стандарт ФСБУ 25/2018, либо МСФО (п. 7.1 ПБУ 1/2008). И это несмотря на то, что формально стандарт обязателен с отчетности за 2022 год (п. 48 ФСБУ 25/2018, утв. Приказом Минфина России от 16.10.2018 № 208н) ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», утв. Приказом Минфина России от 16.10.2018 № 208н
Изменили порядок учета государственной помощи Правила бухучета госпомощи привели в соответствие с МСФО (IAS) «Учет государственных субсидий и раскрытие информации о государственной помощи»ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи»
Изменились правила учета разниц по налогу на прибыль в ПБУ 18/02
  • Новые правила предусматривают применение балансового метода расчета разниц, основанный на МСФО.
  • Исключены понятия «ПНО» и «ПНА».
  • Уточнено понятие временных разниц и расширен их перечень.
  • Введены новые понятия — расход и доход по налогу на прибыль, и др.
ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций»
Дополнено ПБУ  16/02 «Информация по прекращаемой деятельности» C отчетности за 2020 год в информацию о прекращаемой деятельности нужно включать  информацию о прекращении использования долгосрочных активов к продажеПриказ Минфина России от 05.04.2019 № 54н

Информация Минфина России от 09.07.2019 № ИС-учет-19 «Об изменениях ПБУ 16/02»

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Налоговый учет и отчетность

Что меняется с 2020 годаСуть измененийНормативный источник
Налоговый учет
Закрепили ценовой порог для признания результатов интеллектуальной деятельности амортизируемым имуществом С 01.01.2020 года объекты интеллектуальной собственности первоначальной стоимостью не более 100 тыс. руб. не относятся к амортизируемому имуществу. Закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ
Срок полезного использования основных средств (ОС) нужно продлевать на период консервации С 2020 года при расконсервации, завершении реконструкции (модернизации) объекта ОС амортизация по нему начисляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошла расконсервация ОС или завершилась его реконструкция (модернизация) Закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ
Ограничили частоту перехода с линейного метода на линейный Менять метод начисления амортизации можно будет 1 раз в 5 лет. Сейчас подобное ограничение действует только при переходе с нелинейного метода на линейный Закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ
Учет ОС Из обязательных условий признания ОС исключат условие о подтверждении факта передачи документов на регистрацию прав на объект Законопроект № 720839–7
Учет субсидий Станет возможным учитывать расходы еще до того, как субсидия получена (сейчас это возможно только после получения субсидии) Законопроект № 720839–7
Налоговая отчетность
Отчетность по НДФЛ
  • Срок представления 2-НДФЛ и 6-НДФЛ сдвинули с 1 апреля на 1 марта.
  • Работодатели с числом сотрудников 10 и более человек обязаны отчитываться по 2-НДФЛ и 6-НДФЛ исключительно в электронной форме. Если сотрудников меньше, можно представить отчеты на бумаге.
  • Отчетность по обособленным подразделениям по НДФЛ можно будет сдавать по новым правилам: выбирать одну ИФНС в муниципальном образовании.
  • С отчетности за 2021 год сведения о доходах физлица будут подаваться в составе расчета 6-НДФЛ
 Закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ
Декларация по транспортному налогу С 2020 года декларацию подавать не нужно Закон от 15.04.2019 № 63-ФЗ
Декларация по земельному налогу С 2020 году декларацию подавать не нужно Закон от 15.04.2019 № 63-ФЗ
Отчетность по налогу на имущество
  • Сдавать расчет по авансовым платежам с 2020 года не нужно. Останется только обязанность по оформлению годовой декларации, в которой появится раздел со сведениями по авансам.
  • Отчитываться по всей недвижимости в регионе можно будет в одну ИФНС при соблюдении определенных условий.
  • С отчета за налоговый период 2019 года вводится новая форма декларации по налогу на имущество организаций
 Закон от 15.04.2019 № 63-ФЗ,

Письма ФНС от 21.11.2018 № БС-4-21/22551@, от 10.07.2019 № БС-4-28/13437

Приказ ФНС от 14.08.2019 № СА-7-21/405@

Расчет по страховым взносам С 01.01.2020 работодатели с числом сотрудников 10 и более человек обязаны отчитываться по РСВ исключительно в электронной форме, если сотрудников меньше можно представлять отчеты на бумаге Закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ
Декларация по налогу на прибыль Налоговики планируют внести технические поправки в действующую форму декларации Проект приказа ФНС № 88846
Декларация по УСН Упрощенцев с объектом «доходы» планируют освободить от отчетности при условии применения ими онлайн-касс
Налоги 
Налог на прибыль
  • До 2021 года продлено действие нормы, по которой уменьшать налоговую базу за текущий период можно на сумму убытков прошлых лет не более чем на 50%.
  • С 2020 года правопреемнику запретят учитывать убытки предшественника, если при проверке инспекция обнаружит, что основной целью реорганизации был учет убытков.
  • В составе инвестиционного налогового вычета можно будет учесть больше расходов.
  • Участники региональных инвестиционных контрактов смогут платить налог на прибыль по ставке 0% с учетом новых правил.
  • Платить налог по нулевой ставке смогут региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами, а также музеи, библиотеки, театры.
 Закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ

Закон от 26.07.2019 № 210-ФЗ

Закон от 02.08.2019 № 269-ФЗ

Закон от 26.07.2019 № 210-ФЗ

НДС
  • С 2020 года правопреемники обязаны восстановить НДС, принятый к вычету их предшественником, если начнут использовать товары (в том числе ОС и НМА), работы, услуги, имущественные права в деятельности, не облагаемой НДС, или перейдут на УСН, ЕНВД (сейчас это спорный вопрос).
  • С 2020 года региональным операторам не требуется начислять НДС на стоимость услуг по обращению с ТКО (твердыми коммунальными отходами)
 Закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ

Закон от 26.07.2019 № 211-ФЗ

НДФЛ
  • Освобождены от НДФЛ любые доходы, полученные пострадавшими лицами в связи со стихийным бедствием или терактом.
  • От налогообложения НДФЛ освобождена материальная помощь, оказываемая образовательными организациями студентам (курсантам), аспирантам, адъюнктам, ординаторам и ассистентам-стажерам.
  • Перечень необлагаемых НДФЛ доходов станет закрытым: из ст. 217 НК РФ исчезнет фраза «иные выплаты», а также расширен список необлагаемых доходов: включены в него выплаты в связи с рождением ребенка, ежегодные выплаты почетным донорам и др.
  • Появится правило о том, что доход от продажи недвижимости нужно сравнивать с его кадастровой стоимостью, умноженной на коэффициент 0,7.
  • За счет единого налогового платежа в целях уплаты имущественных налогов физическими лицами можно будет уплачивать НДФЛ в отношении отдельных видов доходов.
  • Налоговым органам разрешили проводить камеральную проверку по имеющимся у них документам и сведениям, если физлицо не представило декларацию 3-НДФЛ в отношении доходов от продажи или дарения недвижимости.
  • В составе декларации 3-НДФЛ налогоплательщики смогут заявить о зачете (возврате) суммы излишне уплаченного налога.
  • ИП больше не должны сообщать в ИФНС о предполагаемом доходе по ф. 4-НДФЛ ? авансовые платежи они будут исчислять самостоятельно по итогам за отчетный период.
  • Другие изменения
 Закон от 29.09.2019 № 323-ФЗ

Закон от 29.09.2019 № 327-ФЗ

Закон от 17.06.2019 № 147-ФЗ

п. 6 ст. 1 Закона от 15.04.2019 № 63-ФЗ

Закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ

Налог на имущество организаций
  • При расчете авансов можно будет учитывать изменение кадастровой стоимости (сейчас это возможно только при расчете налога за год).
  • С 2020 года по кадастровой стоимости налогом будут облагаться в том числе те объекты, которые принадлежат организации на праве хозяйственного ведения.
  • Скорректирован перечень недвижимости, облагаемой налоговом по кадастровой стоимости.
  • Компаниям на УСН и ЕНВД позволят платить налог на имущество с кадастровой стоимости по ставке 0,5%
 п. 19 ст. 1, п. 2 ст. 3 Закона от 15.04.2019 № 63-ФЗ

Закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ

Законопроект № 757476-7

Транспортный налог Начиная с уплаты налога за 2020 год срок уплаты транспортного налога ? не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, авансовых платежей — не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.

Срок закреплен на федеральном уровне и регионы больше его не устанавливают.

 Закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ
Земельный налог Начиная с уплаты налога за 2020 год срок уплаты земельного налога ? не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, авансовых платежей — не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.

Муниципалитеты больше не смогут устанавливать этот срок

 Закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ
УСН
  • В 2020 году ИП-упрощенцы, вновь зарегистрировавшиеся в ИФНС, смогут уплачивать налог по нулевой ставке (налоговые каникулы).
  • Для упрощенцев планируют предусмотреть переходный период при превышении ими критериев применения УСН.
  • Дополнен список видов деятельности, по которым ИП на УСН могут уплачивать налог по нулевой ставке ? за счет включения в него услуг по предоставлению мест для временного проживания
 Письмо Минфина от 07.09.2018 № 03-11-12/63946

Основные направления налоговой политики на 2020–2022 годы

Закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ

ЕНВД 2020 год станет последним периодом, когда можно будет применять ЕНВД. Продлевать действие режима правительство не планирует п. 8 ст. 5 Закона от 29.06.2012 № 97-ФЗ
ПСН
  • С 2020 года патент можно будет получать на любое количество дней в течение календарного года.
  • Предпринимателям на ПСН с 2020 года позволено покупать один патент на группу бытовых услуг по схожим видам деятельности (если такой порядок предусмотрен в региональном законодательстве).
  • Запретят применять ПСН при продаже отдельных видов товаров, подлежащих обязательной маркировке (одежды, обуви, лекарств, изделий из натурального меха).
  • Регионам позволили ограничивать применение ПСН в зависимости от сдаваемых площадей количества транспортных единиц, объектов торговли, и т. д.
  • Сообщать об утрате права на ПСН нужно по новой форме
 Закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ

Закон от 18.07.2019 № 176-ФЗ

Приказ ФНС России от 12.07.2019 № ММВ-7-3/352@

Акцизы
  • С 2020 года расширится перечень подакцизных товаров и изменяются отдельные ставки акцизов.
  • Ставки на вина, в том числе фруктовые и шампанские, не будут разделяться в зависимости от того, защищено ли географическое указание или наименование места происхождения
 Закон от 29.09.2019 № 326-ФЗ
 

КБК

Что меняется с 2020 годаСуть измененийНормативный источник
Для налоговых и административных штрафов утверждены новые КБК Выделили КБК для:
  • штрафов по ч. 1 НК РФ (в разрезе нарушений);
  • административных штрафов за просрочку декларации, непредставление сведений в ИФНС и другие нарушения в области финансов, налогов и сборов, нарушения законодательства о госрегистрации, незаконную продажу товаров, неприменение ККТ и т. д.
 Приказ Минфина от 06.06.2019 № 86н

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Штрафы

Что меняется с 2020 годаСуть измененийНормативный источник
Появился новый штраф для работодателей и водителей ? за отсутствие в автомобиле тахографа (действует с 01.11.2019) Если по закону вы обязаны использовать автомобиль с тахографом, но тахограф не установили или не используете, грозит штраф по ст. 11.23 КоАП РФ:
  • водителю ? от 3 000 до 5 000 руб.;
  • руководителю – от 7 000 до 10 тыс. руб.;
  • ИП ? от 15 000 до 25 000 руб.;
  • компании ? от 20 000 до 50 000 руб.
 Закон от 26.07.2019 № 216-ФЗ
Штраф за работу водителя в условиях нарушения режима труда и отдыха (действует с 01.11.2019) Если работодатель не обеспечит выполнение водителями норм времени труда и отдыха при управлении транспортном средством, грозит штраф по ст. 11.23 КоАП РФ:
  • водителю ? от 1 500 до 2 000 руб.;
  • руководителю ? от 7 000 до 10 000 руб.;
  • ИП ? от 15 000 до 25 000 руб.;
  • компании ? от 20 000 до 50 000 руб.
 Закон от 26.07.2019 № 216-ФЗ
Введен новый штраф за отказ работнику в смене зарплатного банка (действует с 06.08.2019) Появился отдельный штраф за отказ переводить деньги на карту, выбранную работником. При первичном нарушении штрафы составят (п. 6-7 ст. 5.27 КоАП РФ):
  • для компаний ? от 30 000 до 50 000 руб.;
  • для ИП ? от 1 000 до 5 000 руб.;
  • для руководителя ? от 10 000 до 20 000 руб.

При повторном нарушении штрафы существенно выше, в том числе руководителя могут дисквалифицировать на срок от 1 года до 3 лет.

 Закон от 26.07.2019 № 221-ФЗ
Увеличат размеры штрафов за отсутствие надлежащего воинского учета Работодателей, не сообщивших в военкомат о работниках, не вставших на воинский учет, будут штрафовать на 5 000 руб. (сейчас такой штраф составляет от 300 до 1 000 руб. по ч. 3 ст. 21.4 КоАП.)

Поднимут штраф до 3 000 руб. и по ст. 22.1 КоАП РФ за непредставление списков о наступлении в текущем году возраста юношей-сотрудников компании:

  • 15 или 16 лет — до 1 октября;
  • 17 лет — до 1 ноября (ст. 8 Закона № 53-ФЗ).
 Законопроект № 620700-7

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Прочие изменения законодательства

Что меняется с 2020 годаСуть измененийНормативный источник
Налогоплательщиков обяжут сообщать в ИНФС о  транспорте и земле Если в 2020 году компания станет собственником транспорта или земли и в 2021 году не получит от инспекции сообщения о налоге, нужно будет уведомить об этом налоговиков. Если это не сделать ? последует штраф 20% от неуплаченной суммы налога Закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ
Определен порядок взыскания небольших по сумме доначислений С 01.04.2020 налоговики будут применять разные процедуры взыскания недоимки, если общая ее сумма ниже или выше 3 000 руб. Закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ
Решение об обеспечительных мерах инспекторы будут размещать на своем сайте С 01.04.2020 инспекторы будут размещать на своем сайте решения о принятии обеспечительных мер в виде запрета на отчуждение имущества и сообщать об отмене таких решений Закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ
Зачет и возврат переплаты  будет организован по новым правилам С 01.10.2020 вступят в силу новые правила зачета и возврата переплаты.

Будет снято ограничение, по которому переплату можно зачесть только в счет уплаты налога того же вида: федеральный в счет федерального, региональный в счет регионального и т. д.

 Закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ
Уточнены условия по обособленным подразделениям С 01.01.2020 сообщать о наделении полномочиями начислять и выплачивать зарплату или о лишении таких полномочий нужно будет, только если у филиала или другого обособленного подразделения есть счет в банке.

Кроме того, уточнят, что отчитываться и перечислять взносы нужно именно по месту нахождения такого подразделения

 Закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ
Налоговые органы станут сообщать о недоимке, штрафах и пеням по СМС и электронной почте С 01.04.2020 налоговикам позволят информировать налогоплательщиков о недоимке и задолженности по пеням, штрафам, процентам с помощью СМС-сообщений, электронной почты или иными способами.

Они смогут это делать не чаще одного раза в квартал при условии, что налогоплательщик или плательщик взносов даст письменное согласие

 Закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ
Подавать и получать документы из налоговой можно через МФЦ Определен порядок взаимодействия налоговых органов и МФЦ по представлению в налоговые органы и получению от них документов Закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ
Компании обязаны сообщать обо всех зарубежных счетах и вкладах С 2020 года в ИФНС и Росфинмониторинг нужно сообщать о зарубежных счетах и вкладах, открытых не только в банках, но и других финансовых организациях (сейчас сообщать нужно только о счетах в банках) п. 2 ст. 1 Закона от 02.08.2019 № 265-ФЗ
Онлайн-кассы
Мораторий на штрафы заканчивается С июля 2020 года налоговые инспекторы начнут штрафовать за работу без онлайн-кассы на общественном транспорте Закон от 03.07.2019 № 171-ФЗ

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Подводим итоги

  • В 2020 году бухгалтерам и кадровым специалистам предстоит учесть в работе существенные корректировки законодательства.
  • Много законодательных поправок уже вступили в силу в 2019 году, другая их часть ожидает внедрения, находясь пока в стадии проектов НПА.
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