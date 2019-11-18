Новое в налогах, бухучете и кадрах в 2020 году

В наступающем году нам всем предстоит работать в условиях существенно скорректированного законодательства. Изменения затрагивают самые разные аспекты хозяйственной жизни компаний, ИП, работников: трудовые отношения, расчет налогов и страховых взносов, порядок представления отчетности и выплаты зарплаты, спецоценка и многое другое. Самые важные из них представлены в этой статье.
МРОТ, выходные и другие изменения общего характера
Что меняется с 2020 года
|Суть изменений
Нормативный источник
|Повысится федеральный МРОТ до 12 130 руб.
|
Повышенный МРОТ:
Регионы могут установить собственный размер МРОТ, который не должен быть меньше федеральной минималки
|Приказ Минтруда России от 09.08.2019 № 561н
|Утвержден новый производственный календарь
|
Правительство обнародовало на 2020 год производственный календарь, предусматривающий следующий режим труда и отдыха трудящихся граждан:
|Постановление Правительства РФ от 10.07.2019 № 875
|Утвержден график переноса выходных
|В государственные праздники отдыхаем: 01.01-08.01, 22.02-24.02, 07.03-09.03, 01.05-05.05, 09.05-11.05, 12.06-14.06, 04.11.
|Постановление Правительства РФ от 10.07.2019 № 875
|Разработаны коэффициенты-дефляторы
|
Коэффициенты-дефляторы на 2020 год:
|Проект приказа Минэкономразвития России «Об установлении коэффициентов-дефляторов на 2020 год» (№ 95518)
Трудовое и кадровое законодательство
|Что меняется с 2020 года
|Суть изменений
|Нормативный источник
|Трудовое законодательство
|Вводится форма АДИ-РЕГ вместо карточек СНИЛС
|
Новым сотрудникам ПФР будеМ выдавать вместо карточек СНИЛС уведомления по форме АДИ-РЕГ.
Бумажные СНИЛС, выданные ранее, тоже действительны. Их можно, как и АДИ-РЕГ предъявлять по месту требования
|Постановление Правления Пенсионного фонда от 13.06.2019 № 335
|Водятся новые формы уведомлений об иностранных работниках
|Для уведомления органов миграционного контроля о работающих в компании иностранцах с 2020 года нужно использовать новые формы уведомлений (о заключении/расторжении договора с иностранцем, исполнении обязанности по выплате зарплаты иностранцу-высококвалифицированному специалисту и др.).
|Приказ МВД от 04.06.2019 № 363
|Вводится новые отчеты для работодателей СЗВ-ТД и СЗИ-ТД
|
В связи с переходом на электронные трудовые книжки от работодателей потребуется представлять в ПФР новые отчеты со сведениями о трудовой деятельности застрахованных лиц, которые находятся с ними в трудовых отношениях.
Периодичность представления СЗВ-ТД ? ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным.
|Законопроект № 748684-7
|Трудовой договор работники смогут заключать, не посещая работодателя
|
С 2020 года в ТК РФ появятся новые статьи 15.1-15.3, в которых прописан порядок заключения трудовых договоров путем обмена электронными документами между работником и работодателем.
Если работодатель примет решение организовать электронный документооборот, сотрудники смогут подавать в электронном виде заявления на прием, увольнение, отпуск, подотчет и т. д.
|Законопроект № 736455-7
|Меняется порядок оформления трудовых книжек
|
До конца 2020 года работодателям предстоит письменно информировать сотрудников о переходе с 2021 года на электронные книжки.
Тем сотрудникам, кто согласен на переход, трудовые книжки нужно выдать на руки.
С тех, кто не согласен, нужно собрать заявления с просьбой оформлять трудовую книжку на бумаге
|Законопроект № 748684-7
|Спецоценка
|Изменится процедура спецоценки
|
Результаты спецоценки будут считаться фиктивными, если оценщики не зарегистрируют в государственной системе учета договор в течение 5 рабочих дней со дня его заключения.
Срок действия спецоценки будет считаться со дня, когда внесли сведения.
Сейчас срок действия спецоценки считается со дня, когда утвердили отчет
|Законопроект № 769142-7
|Персональные данные
|
Работодателям придется получать письменное согласие от сотрудников на обработку информации об их телефонах и e-mail
(действует с 24.09.2019)
|Обрабатывать персональные данные сотрудников без их письменного разрешения можно в ограниченных случаях: к примеру, при выполнении работодателем возложенных на него законом обязанностей: по представлению отчетности в ПФР, суд, прокуратуру, ИФНС
|Постановление Правительства РФ от 13.09.2019 № 1197
|Появятся новые правила по уничтожению персональных данных
|В законе пропишут правила, которые работодатель обязан выполнять при уничтожении документов, содержащих персональные данные
|Законопроект об изменениях в Закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ
|Зарплата и отпуск
|График отпусков на 2020 году нужно составлять с учетом ст. 262.2 ТК РФ
|ТК РФ дополнили ст. 262.2, закрепляющей право многодетных работников (имеющих 3 и более детей в возрасте до 12 лет) на ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время
|Закон от 11.10. 2018 № 360-ФЗ
|Компенсационные выплаты при сравнении с МРОТ учитываться не будут
|С 2020 года с МРОТ нужно будет сравнивать только зарплату, то есть вознаграждение за труд без учета компенсационных выплат
|Законопроект № 722526-7
|Сроки выдачи отпускных скорректируют
|В ч. 9 ст. 136 ТК РФ пропишут, что отпускные нужно выдавать работникам не позднее чем за 3 рабочих дня до начала отпуска (пока этот срок исчисляется в календарных днях)
|Законопроект № 88941
|Установят правила по срокам выплаты по внеплановым отпускам
|У работодателя будет 3 рабочих дня на выплату денег по внеплановому отпуску, даже если заявление об отпуске работник подал позднее чем за 3 рабочих дня до его начала (сейчас специального порядка для внеплановых отпусков нет)
|Законопроект № 88941
|При оформлении платежных поручений на выплату зарплаты и (или) иных доходов работодателям предстоит указывать специальный код вида дохода
|
С 01.06.2020 в поле 20 платежного поручения на выплату зарплаты и других сумм в пользу работников нужно проставлять новые коды. Они необходимы, чтобы отделять выплаты, с которых нельзя удерживать алименты или можно удерживать, но частично.
Банк Росии разработал следующие коды:
|
Закон от 21.02.2019 № 12-ФЗ
Проект Банка России № 92668
|Пособия
|Вводится новое пособие для родителей с детьми
|
При появлении у родителей первенца или второго ребенка после 01.01.2020 они могут претендовать на получение ежемесячного пособия (до достижения ребенком возраста 3 лет).
Есть условие для назначения пособия ? на него могут претендовать семьи со среднедушевым доходом не выше двукратного прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе за II квартал года, предшествующего году обращения за пособием
|Закон от 02.08.2019 № 305-ФЗ
Страховые взносы
|Что меняется с 2020 года
|Суть изменений
|Нормативный источник
|Тарифы на страхование от несчастных случаев не изменятся
|
Законодатели планируют сохранить с 2020 по 2021 год включительно действующие сейчас тарифы. Их всего 32 от 0,2% до 8,5% в зависимости от класса профессионального риска.
Останутся в неизменном виде и льготы, предусматриваемые для выплат работникам-инвалидам. Процентная ставка 60% от «общих» тарифов будет действовать и для юрлиц, и для работодателей-ИП
|Законопроект № 802507-7
|Появится новый вид обязательного страхования
|Планируется ввести обязательное страхование на случай банкротства работодателей и утраты зарплаты. В связи с этим тариф по взносам для большинства работодателей повысится
|Законопроект № 1012488-6
Бухгалтерский учет и отчетность
|Что меняется с 2020 года
|Суть изменений
|Нормативный источник
|Бухгалтерскую отчетность нужно сдавать в ИФНС
|Начиная с отчетности за 2019 год бухгалтерскую отчетность нужно сдавать не в Росстат, а в ИФНС в электронном виде (кроме отдельных случаев)
|Закон от 28.11.2018 № 444-ФЗ
|Руководитель вправе подписать электронную бухотчетность при помощи ЭЦП
|С 2020 года условие о том, что бухгалтерская отчетность признается составленной только после того, как ее подпишет руководитель, дополняется новым условием ? электронная отчетность признается составленной после подписания ее руководителем при помощи ЭЦП
|Закон от 28.11.2018 № 444-ФЗ
|Налоговые органы будут вести ГИРБО ? Государственный информационный ресурс бухгалтерской отчетности
|Установлен порядок представления отчетности (в том числе исправленной бухотчетности) в ГИРБО
|
Закон от 26.07.2019 № 247-ФЗ
Информация Минфина от 22.08.2019 № ИС-учет-20 «Об изменениях в Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»
|Получить сведения из ГИРБО о других компаниях или ИП можно будет за деньги
|
С 2020 года доступ к ГИРБО станет платным. За 200 тыс. руб. в год налоговики весь год будут по вашим запросам предоставлять сведения о контрагентах.
ФНС уже разработала регламент предоставления сведений из ГИРБО.
Отчетность 2018 года и более ранних периодов по-прежнему будет предоставлять Росстат бесплатно
|
Закон от 28.11.2018 № 444-ФЗ
Постановление Правительства РФ от 25.06.2019 № 811
|Формы бухгалтерской отчетности изменились (действует с 01.06.2019)
|Заполнять все бланки отчетности теперь нужно только в тыс. рублей (раньше можно было и в млн рублей), ОКВЭД заменили на ОКВЭД2, внесли иные поправки (в основном технического характера)
|Приказ Минфина России от 19.04.2019 № 61н
|Работников обязали выполнять требования главбуха
|С 2020 года требования главбуха о правильном оформлении первичных документов станут обязательными для всех сотрудников
|Ззакон от 26.07.2019 № 247-ФЗ
|Аренду нужно учитывать по новым правилам
|По мнению Минфина, компании уже сейчас должны применять по аренде либо новый стандарт ФСБУ 25/2018, либо МСФО (п. 7.1 ПБУ 1/2008). И это несмотря на то, что формально стандарт обязателен с отчетности за 2022 год (п. 48 ФСБУ 25/2018, утв. Приказом Минфина России от 16.10.2018 № 208н)
|ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», утв. Приказом Минфина России от 16.10.2018 № 208н
|Изменили порядок учета государственной помощи
|Правила бухучета госпомощи привели в соответствие с МСФО (IAS) «Учет государственных субсидий и раскрытие информации о государственной помощи»
|ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи»
|Изменились правила учета разниц по налогу на прибыль в ПБУ 18/02
|ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций»
|Дополнено ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»
|C отчетности за 2020 год в информацию о прекращаемой деятельности нужно включать информацию о прекращении использования долгосрочных активов к продаже
|Приказ Минфина России от 05.04.2019 № 54н
Информация Минфина России от 09.07.2019 № ИС-учет-19 «Об изменениях ПБУ 16/02»
Налоговый учет и отчетность
|Что меняется с 2020 года
|Суть изменений
|Нормативный источник
|Налоговый учет
|Закрепили ценовой порог для признания результатов интеллектуальной деятельности амортизируемым имуществом
|С 01.01.2020 года объекты интеллектуальной собственности первоначальной стоимостью не более 100 тыс. руб. не относятся к амортизируемому имуществу.
|Закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ
|Срок полезного использования основных средств (ОС) нужно продлевать на период консервации
|С 2020 года при расконсервации, завершении реконструкции (модернизации) объекта ОС амортизация по нему начисляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошла расконсервация ОС или завершилась его реконструкция (модернизация)
|Закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ
|Ограничили частоту перехода с линейного метода на линейный
|Менять метод начисления амортизации можно будет 1 раз в 5 лет. Сейчас подобное ограничение действует только при переходе с нелинейного метода на линейный
|Закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ
|Учет ОС
|Из обязательных условий признания ОС исключат условие о подтверждении факта передачи документов на регистрацию прав на объект
|Законопроект № 720839–7
|Учет субсидий
|Станет возможным учитывать расходы еще до того, как субсидия получена (сейчас это возможно только после получения субсидии)
|Законопроект № 720839–7
|Налоговая отчетность
|Отчетность по НДФЛ
|Закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ
|Декларация по транспортному налогу
|С 2020 года декларацию подавать не нужно
|Закон от 15.04.2019 № 63-ФЗ
|Декларация по земельному налогу
|С 2020 году декларацию подавать не нужно
|Закон от 15.04.2019 № 63-ФЗ
|Отчетность по налогу на имущество
|
Закон от 15.04.2019 № 63-ФЗ,
Письма ФНС от 21.11.2018 № БС-4-21/22551@, от 10.07.2019 № БС-4-28/13437
|Расчет по страховым взносам
|С 01.01.2020 работодатели с числом сотрудников 10 и более человек обязаны отчитываться по РСВ исключительно в электронной форме, если сотрудников меньше можно представлять отчеты на бумаге
|Закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ
|Декларация по налогу на прибыль
|Налоговики планируют внести технические поправки в действующую форму декларации
|Проект приказа ФНС № 88846
|Декларация по УСН
|Упрощенцев с объектом «доходы» планируют освободить от отчетности при условии применения ими онлайн-касс
|—
|Налоги
|Налог на прибыль
|
Закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ
Закон от 26.07.2019 № 210-ФЗ
Закон от 02.08.2019 № 269-ФЗ
Закон от 26.07.2019 № 210-ФЗ
|НДС
|
Закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ
Закон от 26.07.2019 № 211-ФЗ
|НДФЛ
|
Закон от 29.09.2019 № 323-ФЗ
Закон от 29.09.2019 № 327-ФЗ
Закон от 17.06.2019 № 147-ФЗ
п. 6 ст. 1 Закона от 15.04.2019 № 63-ФЗ
Закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ
|Налог на имущество организаций
|
п. 19 ст. 1, п. 2 ст. 3 Закона от 15.04.2019 № 63-ФЗ
Закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ
Законопроект № 757476-7
|Транспортный налог
|
Начиная с уплаты налога за 2020 год срок уплаты транспортного налога ? не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, авансовых платежей — не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.
Срок закреплен на федеральном уровне и регионы больше его не устанавливают.
|Закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ
|Земельный налог
|
Начиная с уплаты налога за 2020 год срок уплаты земельного налога ? не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, авансовых платежей — не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.
Муниципалитеты больше не смогут устанавливать этот срок
|Закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ
|УСН
|
Письмо Минфина от 07.09.2018 № 03-11-12/63946
Основные направления налоговой политики на 2020–2022 годы
Закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ
|ЕНВД
|2020 год станет последним периодом, когда можно будет применять ЕНВД. Продлевать действие режима правительство не планирует
|п. 8 ст. 5 Закона от 29.06.2012 № 97-ФЗ
|ПСН
|
Закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ
Закон от 18.07.2019 № 176-ФЗ
Приказ ФНС России от 12.07.2019 № ММВ-7-3/352@
|Акцизы
|Закон от 29.09.2019 № 326-ФЗ
КБК
|Что меняется с 2020 года
|Суть изменений
|Нормативный источник
|Для налоговых и административных штрафов утверждены новые КБК
|
Выделили КБК для:
|Приказ Минфина от 06.06.2019 № 86н
Штрафы
|Что меняется с 2020 года
|Суть изменений
|Нормативный источник
|Появился новый штраф для работодателей и водителей ? за отсутствие в автомобиле тахографа (действует с 01.11.2019)
|
Если по закону вы обязаны использовать автомобиль с тахографом, но тахограф не установили или не используете, грозит штраф по ст. 11.23 КоАП РФ:
|Закон от 26.07.2019 № 216-ФЗ
|Штраф за работу водителя в условиях нарушения режима труда и отдыха (действует с 01.11.2019)
|
Если работодатель не обеспечит выполнение водителями норм времени труда и отдыха при управлении транспортном средством, грозит штраф по ст. 11.23 КоАП РФ:
|Закон от 26.07.2019 № 216-ФЗ
|Введен новый штраф за отказ работнику в смене зарплатного банка (действует с 06.08.2019)
|
Появился отдельный штраф за отказ переводить деньги на карту, выбранную работником. При первичном нарушении штрафы составят (п. 6-7 ст. 5.27 КоАП РФ):
При повторном нарушении штрафы существенно выше, в том числе руководителя могут дисквалифицировать на срок от 1 года до 3 лет.
|Закон от 26.07.2019 № 221-ФЗ
|Увеличат размеры штрафов за отсутствие надлежащего воинского учета
|
Работодателей, не сообщивших в военкомат о работниках, не вставших на воинский учет, будут штрафовать на 5 000 руб. (сейчас такой штраф составляет от 300 до 1 000 руб. по ч. 3 ст. 21.4 КоАП.)
Поднимут штраф до 3 000 руб. и по ст. 22.1 КоАП РФ за непредставление списков о наступлении в текущем году возраста юношей-сотрудников компании:
|Законопроект № 620700-7
Прочие изменения законодательства
|Что меняется с 2020 года
|Суть изменений
|Нормативный источник
|Налогоплательщиков обяжут сообщать в ИНФС о транспорте и земле
|Если в 2020 году компания станет собственником транспорта или земли и в 2021 году не получит от инспекции сообщения о налоге, нужно будет уведомить об этом налоговиков. Если это не сделать ? последует штраф 20% от неуплаченной суммы налога
|Закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ
|Определен порядок взыскания небольших по сумме доначислений
|С 01.04.2020 налоговики будут применять разные процедуры взыскания недоимки, если общая ее сумма ниже или выше 3 000 руб.
|Закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ
|Решение об обеспечительных мерах инспекторы будут размещать на своем сайте
|С 01.04.2020 инспекторы будут размещать на своем сайте решения о принятии обеспечительных мер в виде запрета на отчуждение имущества и сообщать об отмене таких решений
|Закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ
|Зачет и возврат переплаты будет организован по новым правилам
|
С 01.10.2020 вступят в силу новые правила зачета и возврата переплаты.
Будет снято ограничение, по которому переплату можно зачесть только в счет уплаты налога того же вида: федеральный в счет федерального, региональный в счет регионального и т. д.
|Закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ
|Уточнены условия по обособленным подразделениям
|
С 01.01.2020 сообщать о наделении полномочиями начислять и выплачивать зарплату или о лишении таких полномочий нужно будет, только если у филиала или другого обособленного подразделения есть счет в банке.
Кроме того, уточнят, что отчитываться и перечислять взносы нужно именно по месту нахождения такого подразделения
|Закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ
|Налоговые органы станут сообщать о недоимке, штрафах и пеням по СМС и электронной почте
|
С 01.04.2020 налоговикам позволят информировать налогоплательщиков о недоимке и задолженности по пеням, штрафам, процентам с помощью СМС-сообщений, электронной почты или иными способами.
Они смогут это делать не чаще одного раза в квартал при условии, что налогоплательщик или плательщик взносов даст письменное согласие
|Закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ
|Подавать и получать документы из налоговой можно через МФЦ
|Определен порядок взаимодействия налоговых органов и МФЦ по представлению в налоговые органы и получению от них документов
|Закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ
|Компании обязаны сообщать обо всех зарубежных счетах и вкладах
|С 2020 года в ИФНС и Росфинмониторинг нужно сообщать о зарубежных счетах и вкладах, открытых не только в банках, но и других финансовых организациях (сейчас сообщать нужно только о счетах в банках)
|п. 2 ст. 1 Закона от 02.08.2019 № 265-ФЗ
|Онлайн-кассы
|Мораторий на штрафы заканчивается
|С июля 2020 года налоговые инспекторы начнут штрафовать за работу без онлайн-кассы на общественном транспорте
|Закон от 03.07.2019 № 171-ФЗ
Подводим итоги
- В 2020 году бухгалтерам и кадровым специалистам предстоит учесть в работе существенные корректировки законодательства.
- Много законодательных поправок уже вступили в силу в 2019 году, другая их часть ожидает внедрения, находясь пока в стадии проектов НПА.