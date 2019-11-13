20 ключевых пунктов об авторском праве из обзора ВС РФ

Пленум ВС обсудил проект постановления о применения судами положений части IV ГК РФ. Необходимость в разъяснениях вызвана большими изменениями в обществе и экономике за последнее десятилетие.

Постановление состоит из 185 пунктов и 13 разделов. Структура документа совпадает с разделами Гражданского кодекса РФ. Остановимся на важных моментах.

1. Об использовании изображения гражданина

Обнародование и дальнейшее. Но произведения, содержащие изображения гражданина, охраняются по правилам объектов авторского права.

Например, фото- и видеосъемка судебных заседаний производится в соответствии с процессуальным законодательством. Согласие на использование такой записи от участников судебного заседания не требуется.

2. О привлечении лица к ответственности за нарушение интеллектуальных прав

Применение к лицу, нарушившему интеллектуальные права, мер уголовной или административной ответственности не исключает возможности применения гражданско-правовых мер защиты.

Отказ в привлечении лица к административной или уголовной ответственности не означает невозможность применения гражданско-правовых мер защиты.

3. О допустимых доказательствах нарушения интеллектуальных прав

При рассмотрении дел о защите нарушенных интеллектуальных прав суд вправе принять, предусмотренных процессуальным законодательством, в том числе, полученные с помощью сети Интернет.

Допустимыми доказательствами являются заверенные распечатки скриншотов с указанием адреса страницы и времени распечатки.

Доказать факт неправомерного распространения контрафактных материальных носителей можно не только с помощью товарного или кассового чека, или свидетельских показаний (статья 493 ГК РФ), но и на основании, например, аудио- или видеозаписи.

Аудио- и видеозаписи будут являться допустимым доказательством даже, если они получены без согласия лица, в отношении которого они сделаны, так как информация о распространении гражданином контрафактной продукции не является его личной или семейной тайной.

Необходимые доказательства могут быть обеспечены нотариусом, если есть опасения, что в дальнейшем они станут недоступны. Например, нотариус может удостоверить содержание страницы сайта в интернете.

4. О контрафакте

Если на товарах размещен торговый знак с разрешения правообладателя или самим правообладателем, но они ввезены в РФ без его согласия, то эти товары «могут быть изъяты из оборота и уничтожены в порядке применения последствий нарушения исключительного права на товарный знак, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей».

Только суд может признать материальный носитель контрафактным

При необходимости суд назначает экспертизу. Вместе с тем, перед. Этот вопрос решает суд с точки зрения обычного потребителя, не обладающего специальными знаниями.

5. Об ответственности информационного посредника

Является ли конкретное лицо информационным посредником устанавливает суд с учетом характера деятельности этого лица. Ответственность информационных посредников наступает при наличии вины.

Владелец сайта должен доказать, что на материалы на его ресурс разместили третьи лица, а не он сам, то есть то, что он является информационным посредником.

При отсутствии таких доказательств презюмируется, что владелец сайта является лицом, непосредственно использующим соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Существенная переработка материала и (или) получение указанных доходов владельцем сайта может свидетельствовать о том, что он является не информационным посредником, а лицом, непосредственно использующим соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Если владелец сайта вносит коррективы в неправомерно размещенный третьими лицами материал, то вопрос об отнесении его к информационным посредникам решается в зависимости от степени активности в формировании размещаемых материалов и от того, получал ли он от этого доходы.

6. Авторское право

Пункт 1 статьи 1259 ГК РФ не содержит исчерпывающий перечень объектов авторского права.

К авторскому праву можно отнести результат интеллектуальной деятельности в том случае, если он создан творческим трудом. Вместе с тем, «само по себе отсутствие новизны, уникальности и (или) оригинальности результата интеллектуальной деятельности не может свидетельствовать о том, что такой результат создан не творческим трудом и, следовательно, не является объектом авторского права».

Не охраняются авторским правом (п. 5 ст. 1259 ГК РФ): «идеи, концепции, принципы, методы, процессы, системы, способы, решения технических, организационных или иных задач, открытия, факты, языки программирования. Например, авторским правом не охраняются шахматная партия, методики обучения».

Творческий характер произведения не зависит от того, создавал ли автор его собственноручно или с помощью технических средств. При этом, если произведения созданы с использованием технических средств, но не имеют творческого характера, то они не являются объектами авторских прав. Например, фото- и видеосъемка камер наблюдения, сделанная в автоматическом режиме.

Охране подлежат также и неоконченные произведения

Авторское право распространяется на любые части произведения при соблюдении следующих условий:

Они сохраняют свою узнаваемость как часть произведения даже при использовании их отдельно от произведения;

Они могут быть признаны результатом творческого труда автора сами по себе, отдельно от всего произведения.

К таким частям произведений могут быть отнесены, в частности, названия произведений, его персонажи, отрывки из текста, кадры из фильма и т.д.

7. О персонаже

Не любое действующее лицо произведения является персонажем.

<...> под персонажем следует понимать совокупность описаний и (или) изображений того или иного действующего лица в произведении в форме (формах), присущей (присущих) произведению: в письменной, устной форме, в форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме и др.

Автор может обратиться за защитой прав именно на персонаж как часть произведения только в том случае, если докажет, что персонаж является самостоятельным результатом творческой деятельности. При этом учитывается,: внешний вид, характер, отличительные черты (мимика, речь), и др., т.е. насколько он узнаваем вне пределов произведения.

В отношении персонажа не используется понятие «сходство до степени смешения». Наличие внешнего сходства персонажа и спорного образа — это лишь одно из обстоятельств, которое учитывается при решении вопроса о воспроизведении используемого произведения (его персонажа).

8. О соавторах

Соавторство возникает тогда,

Как суд должен установить наличие соавторов?

Для этого необходимо выяснить, принимало ли лицо, претендующее на соавторство, творческое участие в создании произведения.

При рассмотрении споров о соавторстве на неразрывное целое произведение, суд должен установить, существовало ли соавторство на момент опубликования произведения. Подтверждением может быть волеизъявление соавторов, выраженное в передаче прав, публичных заявлениях и т.д.

Не является соавторством:

оказание автору (соавтору) технической поддержки или другой помощи, которая не носит творческий характер;

руководство деятельностью автора, если оно не носило творческий характер.

9. Опубликование произведения под псевдонимом

Если произведение опубликовано анонимно или под псевдонимом, то представителем автора считается издатель. Это положение действует до тех пор, пока автор не раскроет свое имя.

Поэтому, при подаче заявления в суд от издателя, суд не имеет право оставить его без движения «по мотиву отсутствия в заявлении указания на настоящее имя автора и непредставления доверенности от автора».

В качестве доказательства достаточно представить произведение, на котором указано имя издателя.

10. О публичном исполнении произведения

Использование произведения — это его публичное исполнение в живом исполнении или с помощью техническим средств в месте, открытом для свободного посещения, или для широкого круга лиц, не являющихся членами семьи.

«Публичное исполнение произведения требует получения согласия правообладателя или организации по управлению правами на коллективной основе независимо от того, осуществляется ли такое исполнение за плату или бесплатно (пункт 2 статьи 1270 ГК РФ), а также от того, является представление произведения <...> основным видом деятельности или же представляет собой звуковое сопровождение иной деятельности (например, в кафе, ресторанах, торговых центрах, на территории спортивных объектов и т.п.)».

11. О переработке произведения

При рассмотрении споров о нарушении исключительного права на произведение путём использования его переработки, необходимо доказать, что одно произведение создано на основе другого.

Суд может назначить экспертизу, чтобы установить, является ли спорное произведение переработкой ранее созданного произведения или самостоятельным трудом автора.

Создание похожего, но творчески самостоятельного произведения, не является нарушением исключительного права.

12. О свободном цитировании произведения

При применении положений пункта 1 статьи 1274 ГК РФ, необходимо помнить:

Допускается свободное цитирование любого произведения, в том числе фотографического, «если это произведение было правомерно обнародовано и если цитирование осуществлено в целях и в объеме, указанных в данной норме»;

Под периодическим печатным изданием (подпункт 3 пункта 1 статьи 1274 ГК РФ) понимается газета, журнал, альманах, бюллетень, иное издание, имеющее постоянное наименование (название), текущий номер и выходящее в свет не реже одного раза в год. К этому же относится и воспроизведение статей в сетевом издании или в иной, указанной в абз.3 ст. 2 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации», форме периодического распространения массовой информации под постоянным наименованием (названием), не являющейся периодическим печатным изданием.

По общему правилу, свободно цитировать можно статьи по текущим экономическим, политическим, социальным и религиозным вопросам, если иное прямо не указано автором или правообладателем. Относится ли конкретная статья к данной категории статей, суд может установить без использования специальных знаний, т.е. без экспертизы.

Что касается свободного использования произведения, постоянно находящегося в месте, открытом для свободного посещения (ст. 1276 ГК РФ), то нужно учесть:

«„Интернет“ и другие информационно-телекоммуникационные сети не относятся к местам, открытым для свободного посещения».

13. Об оспаривании авторства

Автором произведения считается лицо, указанное на оригинале или экземпляре произведения либо иным образом (п.1 ст. 1300 ГК РФ), или в Реестре программ для ЭВМ, или в Реестре баз данных (пункт 6 статьи 1262 ГК РФ).

При оспаривании авторства представляются доказательств, исчерпывающего списка которых нет.

«Например, об авторстве конкретного лица на фотографию может свидетельствовать в числе прочего представление этим лицом необработанной фотографии».

14. Какие объекты не являются изобретениями

Перечень объектов, которые не относятся к изобретениям, определяет п. 5 статьи 1350 ГК РФ. В отношении таких объектов не проводится проверка на соответствие условиям патентоспособности.

Например, не относятся к изобретениям: открытия;

научные теории и математические методы;

решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей;

правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности;

программы для ЭВМ;

решения, заключающиеся только в представлении информации.

Перечень является открытым: объекты, прямо не перечисленные в пункте 5 статьи 1350 ГК РФ, не являются изобретениями, если они не отвечают определению, данному в пункте 1 этой статьи.

15. О недействительности патента или окончании предоставления правовой охраны товарного знака

Решение Роспатента о недействительности патента, об окончании правовой охраны товарного знака или предоставления наименованию места происхождения товара

С этого момента «не могут быть признаны нарушением прав лица, которому были выданы патент, свидетельство на товарный знак или свидетельство об исключительном праве на наименование места происхождения товара, действия иных лиц по использованию изобретения, полезной модели или промышленного образца, патент на которые признан впоследствии недействительным, по использованию товарного знака, наименования места происхождения товара, предоставление правовой охраны которому впоследствии признано недействительным».

С момента признания патента недействительным заключенные лицензионные договоры прекращают свое действие.

16. Об ответственности за разглашение «ноу-хау»

За нарушение исключительного права на секрет производства (разглашение любых сведений, касающихся секрета производства; другие нарушения права) может быть привлечено к ответственности(статья 1472 ГК РФ).

Например, публично-правовое образование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование), если его орган, должностное лицо, получившие доступ к соответствующей информации, такую информацию разгласили (статья 14 Федерального закона от 29 июля 2004 года № 98-ФЗ «О коммерческой тайне», статья 17 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»).

17. О фирменном наименовании

Право на фирменное наименование возникает только у юрлица, являющегося коммерческой организацией. Наименование некоммерческих организаций не являются средством индивидуализации.

«Вместе с тем право на наименование некоммерческой организации может быть защищено от действий третьих лиц, являющихся актом недобросовестной конкуренции или злоупотреблением правом, на основании положений статьи 10 ГК РФ, Федерального закона „О защите конкуренции“, статьи 10.bis Парижской конвенции. Кроме того, наименованию некоммерческой организации может быть предоставлена правовая охрана как коммерческому обозначению в случаях, предусмотренных параграфом 4 главы 76 ГК РФ».

Словами, производными от официального наименования «Российская Федерация» и «Россия» являются, в том числе, «российский», а не «русский».

При рассмотрении споров о прекращении использования фирменного наименования, тождественного или сходного до степени смешения наименованию правообладателя, суды должны установить схожесть наименований и факт, что компании занимаются аналогичными видами деятельности.

Различие организационно-правовой формы, как части фирменного наименования истца и ответчика, само по себе не свидетельствует об отсутствии нарушения права на фирменное наименование.

18. О праве на защиту товарного знака

Суд может отказать в защите права на товарный знак, если выяснит, что действия по приобретению товарного знака и исключительного права на товарный знак, а также по применению конкретных мер по защите товарного знака можно квалифицировать как злоупотребление. Например, неиспользование товарного знака само по себе

Исключительное право правообладателя охватывает в числе прочих распространение (в том числе предложение к продаже), а также ввоз на территорию Российской Федерации, хранение или перевозку с целью введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации товара, в котором (а равно на этикетках, упаковке, документации которого) выражен товарный знак.

19. О доменном имени

По общему правилу, нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных с теми, для которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку.

Нарушением исключительного права на общеизвестный товарный знак может являться не только использование доменного имени, но и сам по себе факт регистрации доменного имени, тождественного этому общеизвестному товарному знаку или сходного с ним до степени смешения.

20. О сходстве товарных знаков

Чтобы установить факт нарушения «достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров».

Смешение возможно, если, несмотря на отдельные различия, потребитель в целом воспринимает спорное обозначение в качестве определенного товарного знака.

Как определяют вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения? по степени сходства обозначений;

степени однородности товаров.

При этом

при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров;

при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется

Кроме этого, суд оценивает и другие обстоятельства:

«используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

степень известности, узнаваемости товарного знака;

степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);

наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом».

Для определения вероятности смешения используются, в том числе, и опросы обычных потребителей соответствующего товара.