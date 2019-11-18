Какую опасность несет не закрытая вовремя карта: три примера

Многие полагают, что не стоит волноваться о своей банковской карте, если денег на ней нет и больше не предвидится: срок действия истечет, и она закроется сама по себе.

Однако не стоит равнять карту с обычным кошельком: если последний может годами лежать пустым, не напоминая о себе, то с картой такой номер вряд ли пройдет.

Почему ненужную карту нужно закрыть сразу, не дожидаясь, пока истечет срок ее действия? Причин для этого несколько.

Зарплатная карта и увольнение

Пока человек работает и получает зарплату, вопросов не возникает: карта у него на руках, и он может свободно ею пользоваться. Но когда работник увольняется, зарплата перестает начисляться — что же делать с картой?

Владельцем (а точнее — держателем) зарплатной карты является работник, поэтому работодатель не вправе изымать ее в случае увольнения.

Карта является частью договора банковского счета, открытого на имя гражданина, и она не ограничена сроком действия трудового соглашения.

Это значит, что и после увольнения карта продолжает действовать, и владелец может совершать по ней все те же операции, что и раньше (зачислять и снимать деньги, делать переводы и т. п.).

Однако банк крайне редко оказывает услуги бесплатно. Плату за обслуживание зарплатной карты банк получает от работодателя, поэтому для самого работника эта карта бесплатная. Но после увольнения работодатель может исключить карту из «зарплатной программы» — а это значит, что он больше не будет оплачивать услуги банка.

Значит, платить за карту придется ее владельцу. Если карта больше не нужна — обратитесь в банк за расторжением договора карточного счета, чтобы не тратить лишние деньги.

Сюрпризы от дебетовой карты

В отличие от кредитной карты, дебетовая не предполагает наличия денежных обязательств у ее владельца перед банком. Но это вовсе не значит, что она не несет в себе опасности.

Во-первых, если карта не закрыта, ею можно расплачиваться даже при отсутствии денег на счете:

если в договоре предусмотрена такая услуга, как овердрафт, банк кредитует счет, когда денег на нем недостаточно для проведения платежа.

Разумеется, впоследствии владельцу карты придется возместить банку потраченные средства с процентами. Причем сам он может вовсе и не знать, что прошла оплата по «пустой» карте (например, банк получил постановление судебного пристава о списании денег со счета).

А во-вторых, если действующая карта попадет в чужие руки, владельцу придется отвечать за операции, которые были по ней проведены. В практике есть пример, когда с владелицы дебетовой карты взыскали полмиллиона рублей:

она потеряла карту, а кто-то воспользовался этим и вывел деньги, похищенные с чужого счета.

Поскольку гражданка вовремя не закрыла карту, ей не удалось доказать, что она не имела отношения к мошенничеству. Суд взыскал с нее все деньги (подробнее об этом рассказывается здесь ).

Дабы избежать ненужных долгов, не стоит медлить — закройте дебетовую карту, если на ней нет денег и больше она не понадобится.

Незакрытая кредитка порождает новую

Кредитная карта имеет свои плюсы, но при условии, что потраченные с нее деньги возвращаются на счет вовремя и в достаточной сумме.

Расплатившись полностью по карте, нужно подать в банк заявление о закрытии счета. Дело в том, что в большинстве случаев в договоре о выдаче кредитной карты предусмотрен такой пункт:

карта автоматически перевыпускается, если от клиента не поступит возражений в течение определенного срока (например, за 30 дней до истечения срока карты).

В судебной практике есть пример, когда такой перевыпуск обошелся гражданину очень дорого: он получил кредитную карту с бесплатным Мобильным банком. Долгов по карте не было, но когда срок действия истек, он не закрыл ее в банке.

По условиям договора ему перевыпустили карту, а через некоторое время мошенники через Мобильный банк списали с этой карты деньги. Расплачиваться в итоге пришлось владельцу карты (Рыбинский горсуд, дело 2-5941/2016).

Не забывайте о своих банковских картах, даже если денег на них нет!