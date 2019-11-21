Как, вы еще не знаете о новом реестре, куда компании должны за деньги передавать информацию?

Меж тем, перечень сведений, которые вносятся в ЕФРС о фактах деятельности юрлиц, стал еще шире.
Что случилось?Президент России подписал Федеральный закон от 12.11.2019 № 377-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
В чем суть документа?Поправками скорректированы законы о банкротстве, о регистрации юрлиц и ИП, о защите прав и интересов граждан при возврате просроченной задолженности. Изменения затронули порядок внесения сведений в ЕГРЮЛ, ЕГРИП, Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юрлиц (ЕФРС о фактах деятельности ЮЛ), Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРС о банкротстве).
Какова цель поправок?По утверждению законодателей, поправки приняты с целью повышения социально-реабилитационной направленности процедуры банкротства граждан, установления механизма обеспечения публичности сведений об обременениях имущества, а также усиления защиты имущественных прав участников гражданского оборота.
Кроме того, благодаря изменениям будет обеспечена публичность сведений по взысканию просроченной задолженности.
Что такое Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц?Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц (далее — ЕФРСФДЮЛ) — это федеральный информационный ресурс, в котором содержатся юридически значимые сведения о фактах деятельности юрлиц, ИП и иных субъектов экономической деятельности (например, о стоимости чистых активов АО или о залоге юрлицом движимого имущества).
Часть сведений в ЕФРСФДЮЛ вносит регистрирующий орган (например, о создании юрлица), а часть — само юрлицо (например, о получении лицензии).
Какую новую информацию должны вносить юрлица в ЕФРСДЮЛ?В Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юрлиц, ИП и иных субъектов экономической деятельности теперь в обязательном порядке нужно вносить:
- сведения о продаже предприятия или передаче его в аренду;
- уведомление о ликвидации юрлица;
- уведомление о реорганизации юрлица;
- уведомление об уменьшении уставного (складочного) капитала юрлица;
- сведения о кредиторе, должнике и лице, привлекаемом для взаимодействия с должником в целях возврата просроченной задолженности, т.е. информацию о привлечении кредиторами коллекторов. При этом установлены особый порядок предоставления данных сведений из реестра, ограничения в части размещения в открытом доступе сведений о должнике.
В каких ещё случаях организации нужно подавать сведения в реестр?Юрлица вносят сведения в случаях, установленных в пп. «к» — «н.3» п. 7 ст. 7.1 Закона о госрегистрации юрлиц и ИП, а также в случаях, предусмотренных другими федеральными законами. Например, юрлицо должно вносить в ЕФРСФДЮЛ сведения:
- о стоимости чистых активов АО или ООО (в случае если оно публично разместило облигации или иные эмиссионные ценные бумаги) на последнюю отчётную дату;
- об обременении залогом принадлежащего юрлицу движимого имущества;
- о возникновении признаков недостаточности имущества в соответствии с законодательством о несостоятельности (банкротстве);
- о получении лицензии, приостановлении, возобновлении действия лицензии, переоформлении лицензии, об аннулировании лицензии или о прекращении по иным основаниям действия лицензии на осуществление конкретного вида деятельности;
- о результатах проведения обязательного аудита. Такие сведения вносятся в реестр ежегодно;
- о заключении договора финансовой аренды (лизинга). Такие сведения вносятся лизингодателем.
Как юрлицу подать сведения в ЕФРСФДЮЛ?Сведения для внесения в реестр подаются через интернет-сайт оператора в форме электронного сообщения, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью или через нотариуса за отдельную плату.
В какой срок нужно подавать сведения?По общему правилу для юрлиц срок внесения сведений — 3 рабочих дня с даты возникновения соответствующего факта. Следует учитывать, что другими нормативными актами может быть установлен иной срок. В этом случае сведения следует вносить в срок, установленный такими актами. Например, срок размещения сообщения об отчёте оценщика — 10 рабочих дней с даты принятия отчёта об оценке объекта.
Платная ли подача сведения?Да, размещение сведений в ЕФРСФДЮЛ платное. Сейчас нужно платить за каждое размещение информации.
При этом поправками установлено, что не позднее 1 июля 2020 года должна появиться возможность размещать информацию в реестр за ежемесячную плату. Её размер будет равен 10-кратной стоимости одного размещения сведений соответствующего типа.
Предусмотрена ли ответственность за невнесение сведений в ЕФРСФДЮЛ?Да, за несвоевременное внесение сведений в реестр ответственность несёт руководитель юрлица в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей, а за невнесение (или внесение недостоверных сведений) — в виде штрафа от 5 тыс. до 10 тыс. рублей. За повторное непредставление или представление недостоверных сведений в течение года руководителя могут оштрафовать на сумму от 10 тыс. до 50 тыс. рублей или дисквалифицировать на срок от 1 года до 3 лет.
Что ещё поменялось?Поправками уточнены требования в части внесения сведений в ЕГРЮЛ и ЕГРИП. В частности, определены основания и порядок исключения сведений об ИП из ЕГРИП по решению регистрирующего органа.
Кроме того, установлено, что по истечении 30 дней со дня опубликования конкурсным кредитором, должником, работником, бывшим работником должника уведомления о намерении обратиться с заявлением о признании должника банкротом сведения, содержащиеся в уведомлении, утрачивают силу.