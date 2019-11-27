В каких случаях при решении вопросов ЖКХ может помочь прокуратура

В сфере жилищно-коммунального хозяйства часто возникают спорные ситуации по качеству выполненных услуг. Каждый выбирает свое: кто-то терпит, а кто-то начинает жаловаться в различные инстанции.

Когда прокуратура сможет помочь в решении вопросов ЖКХ?

Прежде чем обращаться в Прокуратуру, как в последнюю инстанцию, стоит обратиться в управляющую компанию, ГЖИ, Роспотребнадзор.

Объясню почему: дело в том, что, когда вы будете направлять жалобу в Прокуратуру и не приложите ответы из предыдущих инстанций, Прокуратура просто спустит вашу жалобу в Роспотребнадзор. А вот если к жалобе с вашей стороны будет приложен ответ из предыдущих инстанций или хотя бы направление жалоб, то уже непосредственно Прокуратура займётся проверкой.

Нюансы подачи заявления и рассмотрения жалобы

Подавать заявление может сам гражданин индивидуально, либо коллективно. В случае подачи коллективной жалобы необходимо получить подписи всех граждан, от имени которых подается документ.

Прокуратура обязана дать ответ на поступившую жалобу в течении 30 дней.

Если изложенные в тексте жалобы обстоятельства обоснованы, будет проведена прокурорская проверка, которая поможет вам в решении вашего вопроса в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Важно: не забывайте и о том, что исход вашего успешного обращения зависит и от текста жалобы.

Есть определенный регламент по подаче данного рода документов, поэтому если есть сомнения — обратитесь к юристу за помощью.