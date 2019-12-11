Что вам надо знать про новый информационный ресурс бухотчетности

С 2020 года в соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом от 28.11.2018 № 444-ФЗ о внесении изменений в Федеральный закон «О бухгалтерском учете», на ФНС России возложены функции по формированию и ведению государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности. Открытие интернет-сервиса ГИР БО планируется на май 2020 года.

Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности (ГИР БО) — совокупность бухгалтерской (финансовой) отчетности экономических субъектов, обязанных составлять такую отчетность, а также аудиторских заключений о ней в случаях, если бухгалтерская (финансовая) отчетность подлежит обязательному аудиту.

Обязательный экземпляр годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности необходимо представить в налоговый орган по месту нахождения экономического субъекта. От представления обязательного экземпляра отчетности в ФНС России освобождаются:

организации государственного сектора;

Центральный банк Российской Федерации;

религиозные организации;

организации, представляющие бухгалтерскую (финансовую) отчетность в Центральный банк Российской Федерации;

организации, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность которых содержит сведения, отнесенные к государственной тайне в соответствии с законодательством Российской Федерации;

организации в случаях, установленных Правительством Российской Федерации.

В ГИР БО не представляется также последняя бухгалтерская (финансовая) отчетность реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица.

Сроки представления отчетности

Обязательный экземпляр отчетности представляется экономическим субъектом не позднее трех месяцев после окончания отчетного перио-да. При представлении обязательного экземпляра отчетности, которая подлежит обязательному аудиту, аудиторское заключение о ней представляется в виде электронного документа вместе с отчетностью либо в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за датой аудиторского заключения, но не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным годом.

Изменение порядка представления отчетности

С введением ГИР БО вносятся следующие изменения в порядок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности:

необходимость представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности только в ФНС России. В органы государственной статистики представлять отчетность не нужно;

отчетность сдается только в электронном виде. В 2020 году субъектами малого предпринимательства бухгалтерская (финансовая) отчетность может представляться на бумажном носителе или в виде электронного документа.

Доступность информации из ГИР БО

В мае 2020 года будет доступен для всех пользователей интернет-сервис ГИР БО, позволяющий бесплатно получить информацию о бухгалтерской (финансовой) отчетности любой организации. Также будет возможность получить экземпляр отчетности, подписанный электронной подписью ФНС России.

Для получения всего массива информации заинтересованным пользователям будет доступно платное абонентское обслуживание.

Что делать, если в представленной отчетности обнаружена ошибка

Если существенная ошибка в бухгалтерской (финансовой) отчетности выявлена после представления последней в налоговый орган, но до даты утверждения в установленном законодательством Российской Федерации порядке, то у организации будет возможность представить скорректированную отчетность взамен ранее представленной.

Федеральным законом от 26.07.2019 № 247-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „О бухгалтерском учете“ и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования бухгалтерского учета организаций бюджетной сферы» конкретизированы положения о порядке и сроках исправления ошибок в представленной бухгалтерской отчетности.

Так, исправленную отчетность можно представить не позднее чем через 10 рабочих дней со дня, следующего за днем внесения самого исправления либо за днем утверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

То есть срок представления скорректированной отчетности для обществ с ограниченной ответственностью — 10 рабочих дней после 30 апреля, для акционерных обществ — 10 рабочих дней после 30 июня.

Изменения, вносимые после утверждения отчетности, необходимо учесть в бухгалтерской (финансовой) отчетности следующего периода.