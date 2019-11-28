Как россияне будут работать и отдыхать в 2020 году

Рассказываем, сколько праздников и выходных будет в следующем году и почему на Новый год и Рождество в этот раз отдыхать придется только восемь дней.
Всего в 2020 году будет 366 дней — он будет високосным. Из них рабочих дней — 248, а выходных и праздничных — 118.
Праздничные нерабочие дни установлены у нас в стране Трудовым кодексом РФ:
- 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы;
- 7 января — Рождество Христово;
- 23 февраля — День защитника Отечества;
- 8 марта — Международный женский день;
- 1 мая — Праздник Весны и Труда;
- 9 мая — День Победы;
- 12 июня — День России;
- 4 ноября — День народного единства.
Так, в 2020 году в соответствии с постановлением переносятся выходные:
- с субботы 4 января на понедельник 4 мая;
- с воскресенья 5 января на вторник 5 мая.
- с 1 по 8 января;
- с 22 по 24 февраля;
- с 7 по 9 марта;
- с 1 по 5 мая;
- с 9 по 11 мая;
- с 12 по 14 июня.