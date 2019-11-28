Как россияне будут работать и отдыхать в 2020 году

Рассказываем, сколько праздников и выходных будет в следующем году и почему на Новый год и Рождество в этот раз отдыхать придется только восемь дней.

Всего в 2020 году будет 366 дней — он будет високосным. Из них рабочих дней — 248, а выходных и праздничных — 118.

Праздничные нерабочие дни установлены у нас в стране Трудовым кодексом РФ:

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы;

7 января — Рождество Христово;

23 февраля — День защитника Отечества;

8 марта — Международный женский день;

1 мая — Праздник Весны и Труда;

9 мая — День Победы;

12 июня — День России;

4 ноября — День народного единства.

Однако часто праздничные дни выпадают на выходные (субботу и воскресенье), и тогда их переносят на другие даты. По общему правилу, которое также прописано в ТК РФ, при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день. Однако выходные дни могут переноситься на другие дни Федеральным законом или постановлением Правительства РФ.

Так, в 2020 году в соответствии с постановлением переносятся выходные:

с субботы 4 января на понедельник 4 мая;

с воскресенья 5 января на вторник 5 мая.

Таким образом, в 2020 году у россиян будут длинные выходные:

с 1 по 8 января;

с 22 по 24 февраля;

с 7 по 9 марта;

с 1 по 5 мая;

с 9 по 11 мая;

с 12 по 14 июня.

И не забудьте, что перед праздниками рабочий день — короткий (на один час меньше).