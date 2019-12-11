Гарантированный пенсионный план: копи на пенсию сам

Министерство финансов и ЦБ выдвинули на общественное обсуждение новый пенсионный план, в рамках которого гражданам предлагается самостоятельно копить на будущую пенсию. Какая роль отводится государству в новой схеме и какие сюрпризы ожидать от этой инициативы, разбирается Zaim.com.

В чем суть гарантированного пенсионного плана

Минфин и ЦБ решили помочь обычным россиянам, которые далеки от искусства «делать деньги» посредством инвестирования, накопить на пенсию, и разработали гарантированный пенсионный план (ГПП). Предполагается, что им воспользуются граждане с доходом около 45 тыс. рублей. То есть те, у кого может оставаться немного свободных средств после покупки товаров первой необходимости, но этих свободных средств не хватит, чтобы инвестировать, например, в недвижимость.

Далее представим ключевые положения гарантированного пенсионного плана:

Каждый гражданин абсолютно добровольно сможет отчислять ежемесячно любую сумму на специальный счет с целью накопления на будущую пенсию. Причем сумма отчислений может изменяться неограниченное количество раз. Делать отчисления сможет как сам гражданин, так и его работодатель. Специальный счет можно будет открыть в НПФ, который является участником ГПП. Накопленные средства можно будет снять через 30 лет после первого отчисления или в случае серьезной болезни. Все свои накопления можно завещать. От участия в программе можно будет отказаться в течение полугода после присоединения. Однако забрать деньги можно будет на условиях НПФ, а какие условия выставит фонд, неясно (явно не в ущерб себе). Участникам ГПП будут предусмотрены льготы. Для граждан – отмена НДФЛ на отчисления, которые меньше 6% от дохода, и в противном случае (если отчисления более 6%) возможность получения налогового вычета. Для работодателей – снижение базы налогообложения. Государство обязуется индексировать вклады с учетом инфляции и застраховать их в АСВ. Средства из накопительной части можно будет перевести на счет ГПП.

Если говорить кратко, то в рамках ГПП предлагается гражданину самому копить себе на пенсию при «стимулирующей поддержке государства». На первый взгляд, все ясно и понятно. И даже идея в целом кажется неплохой, однако есть много но.

Что не продумано в ГПП?

И первое но – это то, что мы живем в стране с нестабильной экономикой.

В стране, где люди за свою жизнь несколько раз теряли все свои накопления. А с учетом того, что пенсионный возраст был повышен совсем недавно (эта новость была очень болезненно воспринята обществом), а накопительная часть пенсии заморожена, привлечь население к ГПП будет очень сложно.

, консультант по управлению личными финансами, полагает, что эта программа может иметь успех только в случае хорошего материального стимулирования по вступлению в нее, а также предоставления гарантий по выплатам наряду с облигациями федерального займа.

Самое интересное, что эта система, по мнению большинства специалистов, практически никому не интересна. Для населения с низкими доходами отказаться от части зарплаты будет очень сложно, учитывая еще и кредитные нагрузки. А для населения с хорошими и высокими заработками имеются возможности инвестирования в другие инструменты с различной доходностью, рисками и ликвидностью.

Обещать – не значит исполнять

Большой скепсис у экспертов вызывают и гарантии государства. «Программа гарантирует сохранность средств и процентов, но всем известно, что прибыль гарантировать на фондовом рынке нельзя. Если НПФ не сможет эффективно распорядиться средствами, у него может не остаться для компенсации средств, а АСВ уже сейчас на госкредитах. За чей счет будет в случае чего банкет?» – комментирует, консультант по финансовой грамотности проекта Минфина.

Однако даже если государство и сможет обеспечить возврат денежных средств в указанном порядке, то появляется другой вопрос – а что от них останется?

Да, государство обещает индексировать накопления с учетом инфляции, но, как показывает практика, официальный уровень инфляции отстает от реального уровня.

Но программа все-таки имеет и положительные моменты. Один из самых существенных плюсов ГПП – это ее необязательность. То есть человек сам решает, как ему копить на свою пенсию и копить ли вообще.

Однако Игорь Файнман, финансовый советник, полагает, что добровольные отчисления для граждан, далеких от управления личным капиталом, – это возможность сохранить часть средств и чувствовать себя на будущей пенсии более защищенными.

Некоторые эксперты считают, что необходимо отменить все пенсионные отчисления. Однако эта идея является экономически нецелесообразной. Страховая часть пенсии идет на выплаты нынешним пенсионерам. И это вполне нормальная практика во всем мире, когда нынешнее работоспособное поколение «содержит» пенсионеров.

В каком виде будет принят ГПП, пока неясно. Если программу все-таки утвердят, работать она начнет с 2021 года.