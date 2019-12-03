Какие законы вступают в силу в декабре

Новые товары, подлежащие обязательной маркировке, рост выплат за задержку багажа, реестр недобросовестных водопользователей и не только — все нововведения последнего месяца 2019 года.

Больше товаров будут маркировать

С 1 декабря подлежат маркировке, в частности:

предметы одежды и постельное белье;

духи и туалетная вода;

шины;

фотокамеры и др.

Обязательная маркировка позволит снизить количество контрафакта на рынке и защитить граждан от некачественных товаров и подделок.

Реестр недобросовестных водопользователей

Юридических и физических лиц с 1 декабря смогут включать в реестр недобросовестных водопользователей, например, если они используют водный объект нецелевым образом. Это будет основанием для отказа в предоставлении других водных объектов в пользование.

Реестр будет размещаться в интернете в свободном доступе.

Выплаты за задержку багажа вырастут

С 28 декабря максимальная ответственность за:

смерть/увечья пассажира составит 128821 СПЗ (около 9 млн рублей);

задержку пассажира — 5346 СПЗ (около 470 тыс. рублей);

задержку багажа — 1288 СПЗ (около 113 тыс. рублей);задержку груза — 22 СПЗ (около 2 тыс. рублей).

1 СПЗ (расчетная единица Международного валютного фонда) равен примерно 88 рублям. Этот курс колеблется.

Повышение эффективности предупреждения ЧС

C 31 декабря уточняется состав, полномочия органов предупреждения и ликвидации ЧС, порядок принятия решения о введении ЧС, а выплаты пострадавшим будут делать оперативнее.

Работа с платежными агрегаторами

Чтобы банк мог работать с платежным агрегатором, тот должен:

быть банковским платежным агентом и российским юрлицом;

заключать договоры с компаниями и ИП от имени банка и на условиях, которые он определит;

соблюдать требования ЦБ РФ к защите информации.

Отдельно напоминаем вам, что до 2 декабря включительно россияне-физлица должны оплатить все имущественные налоги за 2018 год: транспортный, земельный и на имущество физлиц.