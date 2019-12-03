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Какие законы вступают в силу в декабре

Источник: сайт Государственной Думы

Новые товары, подлежащие обязательной маркировке, рост выплат за задержку багажа, реестр недобросовестных водопользователей и не только — все нововведения последнего месяца 2019 года.

Больше товаров будут маркировать

С 1 декабря подлежат маркировке, в частности:
  • предметы одежды и постельное белье;
  • духи и туалетная вода;
  • шины;
  • фотокамеры и др.
Обязательная маркировка позволит снизить количество контрафакта на рынке и защитить граждан от некачественных товаров и подделок.

Реестр недобросовестных водопользователей

Юридических и физических лиц с 1 декабря смогут включать в реестр недобросовестных водопользователей, например, если они используют водный объект нецелевым образом. Это будет основанием для отказа в предоставлении других водных объектов в пользование.
 
Реестр будет размещаться в интернете в свободном доступе.

Выплаты за задержку багажа вырастут

С 28 декабря максимальная ответственность за:
  • смерть/увечья пассажира составит 128821 СПЗ (около 9 млн рублей);
  • задержку пассажира — 5346 СПЗ (около 470 тыс. рублей);
  • задержку багажа — 1288 СПЗ (около 113 тыс. рублей);задержку груза — 22 СПЗ (около 2 тыс. рублей).
1 СПЗ (расчетная единица Международного валютного фонда) равен примерно 88 рублям. Этот курс колеблется.

Повышение эффективности предупреждения ЧС

C 31 декабря уточняется состав, полномочия органов предупреждения и ликвидации ЧС, порядок принятия решения о введении ЧС, а выплаты пострадавшим будут делать оперативнее.

Работа с платежными агрегаторами

Чтобы банк мог работать с платежным агрегатором, тот должен:
  • быть банковским платежным агентом и российским юрлицом;
  • заключать договоры с компаниями и ИП от имени банка и на условиях, которые он определит;
  • соблюдать требования ЦБ РФ к защите информации.
Отдельно напоминаем вам, что до 2 декабря включительно россияне-физлица должны оплатить все имущественные налоги за 2018 год: транспортный, земельный и на имущество физлиц.
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