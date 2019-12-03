Какие законы вступают в силу в декабре

Новые товары, подлежащие обязательной маркировке, рост выплат за задержку багажа, реестр недобросовестных водопользователей и не только — все нововведения последнего месяца 2019 года.
Больше товаров будут маркировать
С 1 декабря подлежат маркировке, в частности:
- предметы одежды и постельное белье;
- духи и туалетная вода;
- шины;
- фотокамеры и др.
Обязательная маркировка позволит снизить количество контрафакта на рынке и защитить граждан от некачественных товаров и подделок.
Реестр недобросовестных водопользователей
Юридических и физических лиц с 1 декабря смогут включать в реестр недобросовестных водопользователей, например, если они используют водный объект нецелевым образом. Это будет основанием для отказа в предоставлении других водных объектов в пользование.
Реестр будет размещаться в интернете в свободном доступе.
Выплаты за задержку багажа вырастут
С 28 декабря максимальная ответственность за:
- смерть/увечья пассажира составит 128821 СПЗ (около 9 млн рублей);
- задержку пассажира — 5346 СПЗ (около 470 тыс. рублей);
- задержку багажа — 1288 СПЗ (около 113 тыс. рублей);задержку груза — 22 СПЗ (около 2 тыс. рублей).
1 СПЗ (расчетная единица Международного валютного фонда) равен примерно 88 рублям. Этот курс колеблется.
Повышение эффективности предупреждения ЧС
C 31 декабря уточняется состав, полномочия органов предупреждения и ликвидации ЧС, порядок принятия решения о введении ЧС, а выплаты пострадавшим будут делать оперативнее.
Работа с платежными агрегаторами
Чтобы банк мог работать с платежным агрегатором, тот должен:
- быть банковским платежным агентом и российским юрлицом;
- заключать договоры с компаниями и ИП от имени банка и на условиях, которые он определит;
- соблюдать требования ЦБ РФ к защите информации.
Отдельно напоминаем вам, что до 2 декабря включительно россияне-физлица должны оплатить все имущественные налоги за 2018 год: транспортный, земельный и на имущество физлиц.