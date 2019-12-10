Главные правила защиты личных, семейных и бизнес-активов

Если вы справились с тем, чтобы найти удовлетворяющий ваши потребности источник дохода, то теперь перед вами стоит задача этот доход не столько преумножить, сколько для начала сохранить. Как это делать в наши непростые времена?

1. Денежные средства храните в банках

И вот тут каждый для себя решает в каких: в стеклянных или в коммерческих. И если вы все-таки размещаете деньги в последних, то помните: в случае чего вы сможете вернуть только 1,4 млн. рублей. И то не во всех случаях. Поэтому всегда сначала уточняйте, застрахован ли ваш вклад в Агентстве по страхованию вкладов. И в случае, если вы располагаете суммой больше, чем 1 400 000 рублей, просто несите в несколько банков. Как говорится, не стоит класть все яйца в одну корзину.

2. Запрет на совершение регистрационных действий

В век современных технологий, возможности выдачи нотариальных документов чуть ли не дистанционно и особой ушлости мошенников, чтобы не лишиться имущества раньше времени, советуем: сходите в мфц с паспортом и наложите запрет на отчуждение вашего имущества без вашего личного присутствия. Это значит, что покупать по доверенности на ваше имя или дарить вам имущество можно будет, а вот без вашего ведома лишить вас недвижимости — нет.

3. Постоянный мониторинг активов

Если у вас есть вклады, недвижимость, компании, источники пассивного дохода, то неплохо было бы всегда держать их в поле зрения. По вкладам запрашивать выписки ежемесячно. О состоянии и наличии своей недвижимости заказывать выписку из Реестра, благо это возможно даже не выходя из дома и за весьма приятные деньги. Если вы учредитель компании, то можете требовать у ген директора документацию, которая сообщит вам о состоянии дел. В общем, основную мысль, думаю, вы уловили. Хотите что-то сохранить — не выпускайте это из виду.

4. Завещание

Не все задумываются если не о загробной жизни, то хотя бы о жизни после вашей смерти близких людей. Чтобы дрязги по поводу имущества не раскололи семью, вы можете еще при жизни распределить дорогие сердцу и кошельку активы. В том числе такой способ подходит, если кого-то из родственников вы хотите наоборот обделить вниманием. Только не забывайте, что существует обязательная доля и при определенных обстоятельствах она будет отдана даже тому, кто не был указан в завещании.