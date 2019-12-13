Очередные изменения в процессуальном законодательстве

Что произошло?

Президент России подписал Федеральный закон от 02.12.2019 № 406-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В чём суть нового закона?

Скорректированы положения ГПК РФ, АПК РФ и КАС РФ по вопросам пересмотра и отмены судебных постановлений по новым обстоятельствам. Кроме того, часть поправок направлена на устранение противоречий в положениях кодексов, возникших из-за масштабных октябрьских изменений (выявившихся после вступления в силу Закона № 451-ФЗ о процессуальной реформе), а также на установление единообразия среди разных стадий судебного процесса.

Так, например, в гражданском процессе копии кассационной жалобы, а также возражений на апелляционную жалобу нужно будет направлять другим участникам процесса самостоятельно. В арбитражном процессе не понадобится отдельное полномочие на подачу иска или жалобы.

Зачем потребовались такие поправки?

Поправки приняты во исполнение Постановления Конституционного Суда РФ от 17.10.2017 № 24-П. КС РФ предписал внести в законодательство изменения, предусматривающие возможность пересмотра вступивших в силу решений только при условии указания в соответствующем постановлении Пленума или Президиума ВС РФ на придание сформулированной в нём правовой позиции обратной силы по делам со схожими обстоятельствами.

Также указанным Постановлением законодателю было предписано закрепить недопустимость придания обратной силы толкованию правовых норм, ухудшающему положение граждан в их правоотношениях (пенсионных, жилищных и др.) с органами власти. Изменения направлены на реализацию принципа правовой определённости, исключение различного толкования правовых норм судами и будут способствовать единообразию судебной практики.

Что нужно будет делать с копиями документов в судебном процессе?

К исковому заявлению не нужно прилагать копии документов, обосновывающих требования истца, для ответчиков и третьих лиц, так как истец должен самостоятельно направить другим участникам процесса копию иска и иные документы, а в суд представить подтверждение их отправки. При этом копии расчёта взыскиваемых сумм для ответчиков и третьих лиц по-прежнему нужно прилагать к иску. Соответствующую норму пока не изменили.

При апелляционном обжаловании копии возражений на жалобу и приложенных к возражениям документов нужно самостоятельно направлять другим лицам, участвующим в деле. Доказательства отправки документов потребуется приложить к оригиналу возражений, представляемых в суд первой инстанции.

Кроме того, исключена устаревшая норма о том, что копии апелляционной жалобы другим участникам процесса направляет суд. С 1 октября эта обязанность возложена на самого подателя жалобы. Схожие поправки предусмотрены и в отношении подачи кассационных жалоб. К кассационной жалобе нужно будет прикладывать документы, подтверждающие её направление или вручение другим лицам, если копии у них отсутствуют.

Какие изменения предусмотрены в арбитражном процессе в части полномочий при подаче иска? Из перечня оснований для возвращения искового заявления исключено такое основание как подача искового заявления лицом, не имеющим полномочий на его подачу в суд. Чтобы подать заявление в арбитражный суд, не потребуется иметь полномочие на это. Главное, что оно было подписано уполномоченным лицом.

Аналогичные изменения касаются подачи апелляционных и кассационных жалоб.

Как сформулировали положения о пересмотре решений по новым и вновь открывшимся обстоятельствам?

П. 5 ч. 4 ст. 392 ГПК РФ изложен в новой редакции, согласно которой постановление Пленума ВС РФ или Президиума ВС РФ будет являться обстоятельством для пересмотра дела только в случае прямого указания на то, что сформулированная в постановлении правовая позиция имеет обратную силу по отношению к делам со сходными обстоятельствами.

Кроме того, установлен 6-месячный срок, в течение которого допускается пересмотр вынесенного по конкретному делу и вступившего в законную силу судебного постановления в связи с таким новым обстоятельством.

Предусмотрены особенности исчисления срока подачи заявления в случае, когда наличие данного обстоятельства выявлено при рассмотрении кассационных или надзорных жалобы, представления.

Что ещё принёс новый закон?

Юрлица смогут обжаловать в кассации административные штрафы до 100 тыс. рублей в связи с существенными нарушениями норм материального или процессуального права, которые:

повлияли на исход дела;

делают невозможными восстановление и защиту прав и интересов в сфере экономической деятельности, а также защиту публичных интересов.

До вступления в силу поправок единственным основанием для кассационного обжалования мелких штрафов являются процессуальные нарушения, которые влекут безусловную отмену судебного акта.

Когда Закон № 406-ФЗ вступает в силу?

Документ вступает в силу 13 декабря 2019 года.