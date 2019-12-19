Новые правила годовой бухотчетности: ФНС утвердила порядок

Что произошло?

Федеральная налоговая служба России выпустила приказ от 13.11.2019 № ММВ-7-1/569@ «Об утверждении Порядка представления экземпляра составленной годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности и аудиторского заключения о ней в целях формирования государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчётности». Зарегистрирован в Минюсте России 10.12.2019.

Приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.

В чём суть Приказа?

Приказом введены правила представления обязательного экземпляра годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности и аудиторского заключения о ней в налоговую инспекцию по месту нахождения организации. Документ касается в основном коммерческих организаций.

Определены перечень технологических электронных документов, применяемых в целях обеспечения электронного документооборота, основания для отказа в приёме обязательного экземпляра отчётности, а также особенности представления обязательного экземпляра отчётности субъектами малого и среднего бизнеса.

Почему появился этот документ?

Дело в том, что с 1 января 2020 года вступают в силу новые положения о госинформресурсе бухгалтерской (финансовой) отчётности, принятые Федеральным законом от 28.11.2018 № 444-ФЗ. Именно налоговая служба будет вести единый ресурс бухотчётности.

Как должна подаваться годовая бухотчётность?

Порядком установлено, что обязательный экземпляр отчётности и аудиторское заключение о ней представляются в электронном виде. Исключение сделано только для субъектов малого предпринимательства — они могут представить отчётность за 2019 год на бумажном носителе лично, через уполномоченного представителя или почтовым отправлением с описью вложения.

Представление обязательного экземпляра отчётности осуществляется при обязательном применении сертифицированных ФСБ России средств криптографической защиты информации, совместимых со средствами криптографической защиты информации, используемыми в налоговом органе.

Что нужно, чтобы отчётность приняли?

Чтобы налоговики не отказали в приёме электронной отчётности, нужно:

— использовать формат бухотчётности, который утвердила ФНС;

— заверить отчётность усиленной квалифицированной электронной подписью. Причём данные владельца квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи должны совпадать с такими данными в представленной отчётности;

— направить документы в инспекцию по месту своего нахождения.

Несоблюдение этого порядка будет служить основанием для отказа налоговой инспекции в приёме отчётности. В таком случае инспектор сформирует уведомление об отказе и направит его организации.

Чем подтвердить факт сдачи отчётности?

При отсутствии оснований для отказа в приёмке документов, налоговый орган в течение одного рабочего дня с момента получения отчётности и аудиторского заключения формирует и направляет налогоплательщику квитанцию о приёме, подписанную усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа. Именно она является подтверждением того, что бухотчётность и аудиторское заключение приняты инспекцией.

Какие штрафы предусмотрены за непредставление и несвоевременное представление бухотчётности?

За нарушение правил представления бухгалтерской отчётности предусмотрена административная и налоговая ответственность. К таким нарушениям относится непредставление, несвоевременное представление годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности в налоговый орган.

Штраф за нарушение срока представления отчётности в налоговый орган составит:

— 200 рублей за каждую непредставленную форму — с организации (п. 1 ст. 126 НК РФ);

— от 300 до 500 рублей — с должностных лиц организации (ч. 1 ст. 15.6 КоАП РФ).