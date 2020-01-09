Пять новых правил по банковским картам-2020

Пластик настойчиво вытесняет наличность из наших кошельков. Сложно найти человека, у которого не было бы ни одной платежной карты. Значит, небезынтересно будет узнать о новых правилах, которые вводятся для владельцев банковских карт в 2020 году.

1. За быстрые платежи придется платить

С этого года можно перевести деньги нужному человеку мгновенно и без особых хлопот — с помощью Системы быстрых платежей.

Достаточно зайти в мобильное приложение банка, ввести номер телефона получателя и сумму перевода. Но если в 2019 году за перевод не взимали ни копейки комиссии, то с 2020 года за это удобство придется платить.

Центробанк уже утвердил тарифы комиссионных сборов. Правда, они заметно ниже, чем стандартные банковские тарифы.

Например, плата за перевод средств на максимально допустимую сумму в 600 тысяч рублей составит всего 3 рубля за списание средств и ровно столько же — за зачисление на счет получателя.

А все платежи в пользу государства, как и прежде, останутся освобожденными от комиссии.

2. Усиливается контроль за интернет-переводами

С января вводится новое требование Центробанка: если клиент переводит деньги через интернет, оператор должен обеспечить разделение технологий подтверждения платежа.

Само распоряжение о переводе и подтверждение его клиентом (ввод разового пароля, в частности) будут проводиться с разных устройств (например, одно — с компьютера, другое — с телефона).

Правда, возникает вопрос, как это будет работать в случае с Мобильным банком. Хотя, в качестве альтернативы Центробанк предлагает оператору вводить ограничения на перевод с учетом условий договора или пожеланий клиента.

Такие меры призваны защитить наши карты от мошенников (Указание Банка России от 7 мая 2018 г. № 4793-У).

3. Теперь сообщат, что карта заблокирована

Принят закон, который обязывает операторов по переводу средств незамедлительно сообщать владельцам о блокировке их карты с указанием причины такого решения.

Правда, следует признать, что это может еще больше усилить путаницу. Ведь сообщение о блокировке карты — это один из излюбленных приемов мошенников, чтобы ввести человека в заблуждение и выведать у него разовый пароль для подтверждения операции.

Поэтому теперь придется особенно внимательно относиться к сообщениям о блокировке карты. Не стоит забывать, что оператор обязан лишь уведомить о блокировке, но никаких мер, чтобы снять ее в режиме «онлайн» настоящие сотрудники банка никогда не будут предлагать по телефону.

4. Без «МИРа» сложно будет обойтись

С 30 января только карты МИР могут использоваться с целью получения мер социальной поддержки в натуральной форме (в частности, это касается льгот на оплату проезда и питания).

А с 1 июля все пенсионные выплаты будут перечисляться также исключительно на карты МИР.

Получить пенсию без «МИРа» станет возможным лишь в одном случае: если перейти на другой способ выплаты пенсии — наличными через кассу банка, Почту России или службу доставки (Закон «О национальной платежной системе» от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ).

5. Комиссии за переводы в другие регионы станут незаконными

С 14 июня 2020 года запрещается взимать комиссии за денежные переводы граждан, если счета и плательщика, и получателя средств открыты в одном банке, но в разных его подразделениях (Закон от 16 декабря 2019 г. № 434-ФЗ — «об отмене «банковского роуминга»).

Поэтому переводить деньги на карту, например, «Сбербанка» будет проще: не придется предварительно спрашивать, в каком регионе она открыта.