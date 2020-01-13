Ваш объект должен быть защищен от террористов. Иначе – штраф 500 тысяч

С 16 декабря 2019 вашей компании может грозить новый штраф.

Что произошло?

Президент России подписал Федеральный закон от 16.12.2019 № 441-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

В чём суть нового закона?

Введена административная ответственность за нарушение требований к антитеррористической защищённости различных объектов и территорий.

Речь также идёт об ответственности за воспрепятствование деятельности лица, отвечающего за такую защищённость.

Когда Закон № 441-ФЗ вступает в силу?

Документ вступил в силу 16 декабря 2019 года.

Зачем потребовались такие поправки?

Поправки приняты с целью повышения качества государственного управления в сфере противодействия терроризму. В настоящее время приняты ряд нормативных правовых актов, которые вместе обеспечивают защиту таких элементов государства, как население, территория и власть.

При этом принятие данного закона было необходимо. Ранее правового механизма, который мог бы убедительно воздействовать на организации и граждан по исполнению требований закона по антитеррористической защите объектов, не было. И поэтому когда случались происшествия, не всегда ответственность несли действительно виновные лица. Зачастую за отсутствие антитеррористического паспорта физические и юридические лица ранее не привлекались к административной ответственности. Их лишь могли предупредить о неисполнении закона при проведении проверки.

Как оштрафуют за нарушение требований к антитеррористической защищённости объектов?

Нарушение требований к антитеррористической защищённости объектов (территорий) либо воспрепятствование деятельности лица по осуществлению возложенной на него обязанности по выполнению или обеспечению требований к антитеррористической защищённости объектов (территорий), если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влечёт наложение административного штрафа:

на граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей;

на должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей;

на юрлиц — от 100 тыс. до 500 тыс. рублей. Для должностных лиц в качестве альтернативной санкции предусматривается дисквалификация на срок от 6 месяцев до 3 лет.

Ранее за подобное не штрафовали?

До 16 декабря была установлена ответственность лишь за невыполнение требований к антитеррористической защищённости объектов транспорта и топливно-энергетического комплекса. Эти составы правонарушений сохранены.

На каких объектах нужно соблюдать требования к антитеррористической защищённости?

Требования к антитеррористической защищённости объектов и территорий определяются Правительством РФ. Они установлены применительно к различным категориям объектов. Например, такие требования предусмотрены в отношении:

— торговых объектов;

— мест массового пребывания людей;

— гостиниц;

— объектов культуры и спорта.

Имеются ли ещё особенности в антитеррористической защищённости?

Да, поправками за аналогичные правонарушения в отношении объектов (территорий) религиозных организаций установлены специальные положения. В отношении таких объектов размер штрафа составит:

для граждан — от 3 тыс. до 5 тыс. рублей;

для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей (дисквалификация не применяется);

для юрлиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Кто привлекает к ответственности за нарушения в области антитеррористической защищённости?

Выявлять нарушения и составлять протоколы будут должностные лица полиции, ФСБ и войск национальной гвардии РФ, а рассматривать дела о соответствующих правонарушениях — суд.