Как малому и среднему бизнесу получить льготные кредиты с 2020 года

В конце 2019 года Минэкономразвития России внесло изменения в так называемую Программу льготного кредитования МСП с 2020 года (редакция от 28.12.2019). Рассказываем, на каких условиях теперь можно получить кредит на развитие малого или среднего бизнеса.

Суть программы

Специальная программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса предусмотрена постановлением Правительства России от 30 декабря 2018 года № 1764 (далее — Правила № 1764). Её официальное название — Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и специализированным финансовым обществам на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019-2024 годах по льготной ставке:

субъектам малого и среднего предпринимательства;

физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

Совершенствование Программы направлено на расширение числа предпринимателей, которые могут получить доступ к кредитам по льготной ставке.

Что изменилось

С 2020 года в рамках Программы помогут быть рефинансированы кредиты, ранее полученные предпринимателями по рыночным ставкам. При этом оговорено, что кредиты должны быть направлены надеятельность.

Также Программа дополнена новым видом кредита — «на развитие предпринимательской деятельности». По нему предприниматель может получить кредит в размере до 10 млн рублей на срок до 5 лет по льготной ставке, не превышающей 9,95% годовых.

В отношении таких кредитов предусмотрены упрощенные требования. В частности, нет ограничений:

по видам деятельности заемщиков;

по наличию задолженности по налогам.

Согласно нововведению, заемщиками по Программе с 2020 года могут быть физические лица, применяющие специальный налоговый режим налога на профессиональный доход. То есть самозанятые.

Ещё новшество — изменения, предусматривающие реализацию механизма секьюритизации портфелей МСП-кредитов коммерческих банков посредством организации сделок по выпуску ценных бумаг (облигаций) под залог портфелей льготных кредитов, предоставленных бизнесу в рамках Программы.

Что нужно знать про получение льготного кредита

Программа льготного кредитования субъектов МСП реализуется в России с 2019 года в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В рамках этой Программы заемщику предоставлена возможность получить кредит по льготной ставке не более 8,5% годовых.

Уполномоченный банк вправе предоставить заемщику, ведущему деятельность в одной или нескольких приоритетных отраслях, предусмотренных Правилами № 1764, льготный кредит на:

пополнение оборотных средств — в размере от 500 000 рублей до 500 000 000 рублей на срок до 3-х лет;

инвестиционные цели — от 500 000 рублей до 2 млрд рублей на срок до 10 лет.

Для участия в Программе льготного кредитования субъектов МСП Минэкономразвития России в июле 2019 года отобрало 90 уполномоченных банков, вкл. крупнейшие российские, а также региональные опорные банки, федеральные банки без госучастия, банки с базовой лицензией.