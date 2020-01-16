Как пенсионеру можно получить льготы на квартплату: три способа

— ветеранам труда (например, в Нижегородской области выплачиваются ЕДК, если уровень дохода не превышает 22 266,40 рублей в месяц), — реабилитированным гражданам и членам их семьи, — Почетным донорам, — труженикам тыла (например, в Москве освобождаются от квартплаты на 50% те, кто служили в городе в период с 22 июля 1941 года по 25 января 1942 года) и пр.

Так, недавно Верховный суд РФ признал право на льготы за ветераном труда при том, что подтверждалось лишь его временное проживание в регионе, без постоянной регистрации (ВС РФ, дело № 18-КГ19-31).

2. Использовать право на субсидию

В каждом регионе установлено свое пороговое значение той доли, которую составляют коммунальные платежи в общем доходе семьи.

Допустимый максимум — 22%, но регионы вправе снизить его для своей территории. Одно из самых низких пороговых значений в Москве — 10%.

Важно, что для получения субсидии в законе есть одно условие: отсутствие долгов по квартплате, иначе начисление субсидии приостанавливается.

Но Верховный суд РФ уже не раз обращал внимание на то, что субсидию нельзя «снимать», если задолженность возникла по уважительной причине.

В прошлом году было вынесено несколько решений, когда пенсионерам восстановили субсидию на квартплату и даже взыскали с соцзащиты компенсацию морального вреда (например, ВС РФ, дело № 16-КГ19-2).

3. Освободиться от отдельных платежей

Например: