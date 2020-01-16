Как пенсионеру можно получить льготы на квартплату: три способа
Одного лишь назначения пенсии, увы, недостаточно для получения льгот на квартплату.
К сожалению, плата за жилищно-коммунальные услуги с каждым годом становится все ощутимее для кошельков граждан, особенно это касается пенсионеров.
Представлю три способа, которые могут помочь им получить льготы и снизить тем самым квартплату.
1. Подтвердить особый статус льготника
Одного лишь назначения пенсии, увы, недостаточно для получения льгот на квартплату. Законы выделяют особые категории льготников, которым положено полное либо частичное освобождение от платы за ЖКУ.
На федеральном уровне льготы гарантируются:
— Героям России, СССР, Героям Соцтруда и Героям Труда РФ, полным кавалерам ордена Трудовой Славы, а также членам их семей (они полностью освобождены от платы за содержание жилья и коммунальные услуги),
— участникам ВОВ, ветеранам боевых действий, «чернобыльцам» и инвалидам (они платят за ЖКУ только 50%, остальное компенсирует государство).
На региональном уровне льготы могут предоставляться: