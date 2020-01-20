Все страхователи должны представить в соцстрах форму 4-ФСС за 2019 год. Мы расскажем о том, как без проблем отчитаться перед фондом.

Сроки сдачи формы 4-ФСС

Компании подают форму 4-ФСС в отделение ФСС РФ по месту своей регистрации в следующие сроки:

не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, если отчетность направляется в электронном виде;

не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, если она сдается в бумажном виде.

Таким образом, сдать расчет по форме 4-ФСС за 2019 год нужно не позднее:

20 января 2020 года, если страхователь отчитывается на бумажном носителе;

27 января 2020 года (с учетом выходных), если страхователь сдает отчетность в электронном виде.

Напомним, что страхователи, среднесписочная численность работников которых превышает 25 человек, направляют форму 4-ФСС в соцстрах в электронном виде. Страхователи, у которых данный показатель составляет 25 человек и менее, могут сдавать форму на бумаге.

Порядок заполнения формы 4-ФСС

Форма 4-ФСС и порядок ее заполнения утверждены Приказом ФСС РФ от 26.09.2016 № 381.

Все страхователи в обязательном порядке должны представить в фонд титульный лист, таблицы 1, 2, 5. Остальные таблицы при отсутствии показателей заполнять и представлять не нужно.

При заполнении титульного листа прежде всего следует обратить внимание на показатель «Код подчиненности». Здесь нужно указать присвоенный страхователю 5-значный код, который обозначает тот территориальный орган фонда, в котором страхователь зарегистрирован в настоящее время.

В поле «Среднесписочная численность работников» следует указать среднесписочную численность работников за 2019 год. Данный показатель рассчитывается в соответствии с Приказом Росстата от от 22.11.2017 № 772.

В поле «Численность работающих инвалидов» нужно отразить количество таких работников на 31.12.2019

ТАБЛИЦА: «Структура формы 4-ФСС»

Таблица Как заполнить 1 Здесь нужно рассчитать базу для начисления взносов на страхование от несчастных случаев нарастающим итогом с начала расчетного периода и за каждый из трех последних месяцев отчетного периода. Определить размер страхового тарифа с учетом скидки или надбавки 1.1 Таблица заполняется страхователями, направляющими временно своих работников по договору о предоставлении труда работников (персонала) в случаях и на условиях, которые установлены ТК РФ 2 В таблице нужно отразить следующие сведения по данным бухгалтерского учета: — в строке 1 — задолженность по взносам на страхование от несчастных случаев на начало расчетного периода. Эта информация должна соответствовать сведениям о задолженности страхователя на конец предыдущего расчетного периода, указанным в форме за такой период; — в строках 2 и 16 — начисленные с начала расчетного периода и уплаченные суммы взносов на страхование от несчастных случаев; — в строке 12 — задолженность территориального органа ФСС РФ перед страхователем на начало расчетного периода. Эти данные должны соответствовать сведениям о задолженности территориального органа фонда на конец предыдущего расчетного периода, приведенным в форме за такой период; — в строке 15 — произведенные с начала года расходы на страхование от несчастных случаев; — в строке 19 — задолженность по взносам на страхование от несчастных случаев на конец отчетного (расчетного) периода, в том числе недоимку — по строке 20; — в строке 1.1 отражается сумма задолженности реорганизованного страхователя и (или) снятого с учета обособленного подразделения перед ФСС РФ; — в строке 14.1 указываются сведения о задолженности ФСС РФ перед реорганизованным страхователем и (или) перед снятым с учета обособленным подразделением. Эти строки заполняют страхователи-правопреемники и организации, в состав которых входили такие обособленные подразделения. В других строках — остальные имеющиеся данные 3 Отражаются расходы страхователя на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Кроме того, в данную таблицу вносятся данные о расходах, произведенных страхователем на финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний 4 Отражаются данные на основании актов о несчастных случаях на производстве и о случаях профессиональных заболеваний на предприятии 5 В этой таблице необходимо отразить сведения: — об общем количестве рабочих мест, подлежащих специальной оценке условий труда, и о результатах проведенной специальной оценки. А если срок действия результатов аттестации рабочих мест не истек, то — сведения на основании этой аттестации; — о проведенных обязательных предварительных и периодических медицинских осмотрах работников. Все данные указывайте по состоянию на 01.01.2019, спецоценку и медосмотры, проведенные в течение 2019 года, отражать не нужно. В 4-ФСС за I квартал, полугодие, 9 месяцев и год таблица 5 будет одинаковой

Образец заполнения расчета по форме 4-ФСС за 2019 год

Ситуация

ООО «Рассвет» зарегистрировано в Москве. В компании работает 5 человек. Все работники — граждане РФ. В течение 2019 года их численность не менялась.

За 2019 год работникам начислена заработная плата, которая облагается взносами по травматизму в сумме 1 200 000 рублей, в том числе:

За октябрь 2019 года — 100 000 рублей

За ноябрь 2019 года — 100 000 рублей

За декабрь 2019 года — 100 000 рублей

Компания применяет тариф по взносам на страхование от несчастных случаев — 0,2 процента.

Скидки и надбавки к страховому тарифу не установлены.

Суммы начисленных за 2019 год взносов на страхование от несчастных случаев составили 2400 рублей. В том числе:

За октябрь 2019 года — 200 рублей

За ноябрь 2019 года — 200 рублей

За декабрь 2019 года — 200 рублей

По итогам 2019 года образовалась задолженность в сумме 200 рублей. Это связано с тем, что срок уплаты взносов за декабрь — 15 января 2020 года.

За 2019 год в организации не было несчастных случаев на производстве.

Штраф за нарушение сроков сдачи формы 4-ФСС

Штраф за нарушение сроков сдачи 4-ФСС предусмотрен Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ. Итак, если страхователь вовремя не отчитается перед фондом, то ему грозит штраф в размере 5 процентов от суммы взносов на травматизм, начисленной к уплате за каждый полный или неполный месяц просрочки. Максимальный штраф — 30 процентов начисленной по расчету суммы взносов, минимальный — 1 тыс. рублей.

За несоблюдение способа представления формы в электронном виде также установлена санкция — 200 рублей.

Кроме того, за нарушение сроков сдачи формы существует административная ответственность: должностное лицо могут оштрафовать на сумму от 300 до 500 рублей (ч. 2 ст. 15.33 КоАП РФ).