Как составить ликвидационный баланс

Ликвидационный баланс при ликвидации ООО образца 2020 года представляет собой привычный всем бланк бухгалтерского баланса, но со специальными отметками и кодами. Порядок его заполнения зависит от того, промежуточный или окончательный ликвидационный баланс требуется сформировать. Кто составляет и кто вправе подписать и утвердить такой отчет? Нужна ли на нем печать или достаточно подписи? На эти и другие сопутствующие вопросы ответим в материале.

Два вида ликвидационных балансов

Процедура ликвидации компании отнимает немало времени и сил. Требуется не только соблюсти все законодательные нормы организационного характера, предусмотренные гражданским законодательством, но и выполнить целый ряд отчетно-информационных обязанностей. К их числу относятся составление ликвидационных балансов и представление их в налоговый орган.

Краткая характеристика ликвидационных балансов:

Составляет такой баланс ликвидационная комиссия или ликвидатор. Законом определен набор сведений, отражаемых в промежуточном ликвидационном балансе:

Обязанность по составлению окончательного ликвидационного баланса и представлению его в налоговый орган также лежит на ликвидационной комиссии или ликвидаторе (п. 6 ст. 63 НК РФ).

Форма ликвидационного баланса

ФНС в письме от 25.11.2019 № ВД-4-1-24013@ привела рекомендованную для использования форму ликвидационного баланса:

Однако законодательно не запрещено использовать для оформления ликвидационного баланса любую форму отчетности, которую можно сформировать в бухгалтерских программах или скачать в правовых базах, уточнив в заглавии, что отчетность является ликвидационной.

Образец ликвидационного баланса (заглавная часть):

Специальные коды

Чтобы отличать промежуточный ликвидационный баланс от окончательного, для каждого из указанных балансов применяется свой код отчетного периода:

Может ли ликвидационный баланс быть нулевым

Полностью нулевой ликвидационный баланс — явление крайне редкое. Если допустить, что компания не вела деятельность длительный период, такой показатель баланса, как «Уставный капитал» (стр. 1310) до расчета с собственниками исчезнуть никуда не может и нулевые показатели могут быть только на конец отчетного периода.

Можно также предположить, что в конце декабря все остатки по счетам стали нулевыми, а сдать ликвидационный баланс получилось в начале января. Тогда баланс можно считать нулевым, но это уникальный случай.

Часто баланс назвать нулевым трудно — остается непокрытый убыток или невостребованная кредиторская задолженность. Или же имеется нераспределенная прибыль, компенсируемая невзысканной дебиторской задолженностью, срок исковой давности по которой не истек и списать ее пока нельзя.

Делать полностью нулевой итоговый баланс — баланс после передачи имущества собственникам — бессмысленное занятие. Такой баланс не несет никакой информационной нагрузки и никому не нужен.

Образец заполнения нулевого ликвидационного баланса

Учитывая, что абсолютно нулевой ликвидационный баланс — уникальное явление, просто взять бланк баланса и проставить в нем нули или прочерки по всем строкам и графам в большинстве случаев не получится.

Бухгалтерский баланс (ликвидационный или обычный) включает показатели не только за последний отчетный период, но и данные за предыдущие два года (п. 10 ПБУ 4/99). Даже если на момент формирования ликвидационного баланса остатки по всем бухгалтерским счетам будут нулевыми, входящие остатки в большинстве случаев нулевыми быть не могут.

Данный образец заполнения ликвидационного баланса — 2020 составлен для компании с нулевыми остатками по всем счетам бухучета на момент ликвидации. При этом на начало года в активе баланса была только денежная сумма на расчетном счете, из которой в течение года (до момента ликвидации) учредителям была выплачена задолженность по вкладу в уставный капитал.

На какую дату составляется ликвидационный баланс

Конкретные даты для составления ликвидационного баланса законом не регламентируются. Но с учетом предусмотренной в ГК РФ процедуры ликвидации компании назовем такие сроки:

для промежуточного ликвидационного баланса — дата окончания сроков выявления кредиторов и завершения процедур по установлению фактического состояния имущества по результатам инвентаризации;

для окончательного ликвидационного баланса — ближайшая дата после того, как будут удовлетворены требования кредиторов.

В любом случае дата составления ликвидационного баланса предшествует дате формирования окончательной (последней) отчетности компании.

Кто подписывает баланс

Ликвидационный баланс подписывает ликвидатор или руководитель ликвидационной комиссии — именно эти лица вправе заверять документы ликвидируемой компании и представлять ее интересы в госорганах.

В ситуации банкротства компании обязанности по подписанию и утверждению ликвидационного баланса возлагаются на конкурсного управляющего.

Кто утверждает ликвидационный баланс

Порядок утверждения ликвидационного баланса прописан в ст. 63 ГК РФ. Вид ликвидационного баланса на этот порядок не влияет:

Ликвидационный баланс согласуется с уполномоченным государственным органом в случаях, установленных законом.

Нужно ли ставить печать

О том, нужно или нет проставлять печать на ликвидационном балансе, в законодательстве напрямую не сказано. При отсутствии специальных оговорок остается руководствоваться общими правилами по оформлению бухгалтерской отчетности и применению печати в компании:

Бухотчетность считается составленной после подписания ее бумажного экземпляра руководителем компании (п. 8 ст. 13 закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011, п. 17 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»). Об обязательном проставлении печати в этих нормативных документах ничего не сказано.

В самой форме бухгалтерского баланса место для проставления печати не обозначено.

Акционерные общества и ООО вправе (но не обязаны) иметь печать — сведения о наличии печати должны содержаться в уставе компании (пп. 2 и 6 закона от 06.04.2015 № 82-ФЗ).

Таким образом, компания вправе проставить в ликвидационном балансе печать, если она применяет ее в своей деятельности. Но и без печати этот отчет статуса официального документа не теряет, если подписан уполномоченным лицом.

Если же федеральным законом предусмотрена обязанность компании использовать печать, ее лучше проставить на ликвидационном балансе (к примеру, см. п. 5 ст. 2 закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ).

Как сдать ликвидационный баланс в налоговую

О том, что ликвидатор составил ликвидационный баланс, он обязан сообщить в налоговый орган путем представления специального уведомления. Причем форма уведомления различается в зависимости от вида ликвидационного баланса:

Документы, связанные с ликвидацией компании, передаются в налоговую инспекцию следующими способами:

При подаче в электронном виде образцы документов должны быть отсканированы (с учетом определенных технических требований) и заверены цифровой подписью ликвидатора либо нотариуса.

Итак:

Составление ликвидационного баланса — обязательная процедура при ликвидации компании. Существует два вида ликвидационных балансов: промежуточный и окончательный. Каждый баланс имеет свое назначение и подписывается руководителем ликвидационной комиссии, назначенным ликвидатором или конкурсным управляющим (при банкротстве компании). Окончательный ликвидационный баланс нужно представить в налоговую инспекцию вместе с заявлением о госрегистрации юридического лица в связи с его ликвидацией.