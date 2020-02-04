Какая прибавка ждет пенсионеров: новые размеры

Аббревиатура «ЕДВ» наверняка знакома многим пенсионерам: это ежемесячная денежная выплата, которая полагается определенным категориям льготников.

Есть региональные ЕДВ — их размеры, условия выплаты, а также получатели определяются законом соответствующего субъекта РФ (для ветеранов труда, в частности).

Но в свете наступающего февраля особый интерес вызывают федеральные ЕДВ, которые назначаются и выплачиваются по единым для всей страны правилам, независимо от того, в каком регионе проживает льготник. Чем так знаменателен февраль?

А тем, что с 1-го числа этого месяца будет проведена очередная индексация федеральных ЕДВ.

В 2020 году ЕДВ увеличатся на 3% — такой коэффициент в итоге был утвержден Правительством РФ (хотя изначально в проекте фигурировал коэффициент 3,1%).

Если сравнить с прошлым годом, то рост ЕДВ замедляется: ведь в 2019 году индексация была на 4,3%.

Представлю новые размеры федеральных ЕДВ, которые установят с 1 февраля этого года, с учетом повышения на 3%:

1. Для инвалидов размер ЕДВ определяется в зависимости от группы инвалидности, которую им присвоили:

— для 1 группы ЕДВ составит 3 896,43 рублей, — для 2 группы и детей-инвалидов — 2 782,67 рублей, — для 3 группы — 2 227,55 рублей.

2. Для военнослужащих ЕДВ назначается в зависимости от того, к какой категории они относятся:

— инвалидам войны и участникам ВОВ, которым установлена инвалидность, ЕДВ составит 5 565,32 рублей, — участникам ВОВ — 4 173,97 рублей, — ветеранам боевых действий — 3 062,00 рубля, — членам семьи участников войны и ветеранов боевых действий — 1 670,66 рублей.

3. ЕДВ для «чернобыльцев» устанавливаются в следующих размерах:

— ликвидаторам последствий аварии и инвалидам — 2 782,67 рублей — гражданам, которые получили заболевание в связи с аварией на Чернобыльской АЭС — 2 227,55 рублей, — проживавшим в зоне отселения до переселения — 556,88 рублей.

4. Самые высокие ЕДВ, как всегда, полагаются обладателям высоких наград:

— Героям СССР и России — 65 619,50 рублей, — Героям Труда, Соцтруда, Полным кавалерам Ордена Трудовой славы — 48 384,70 рубля.

Обратите внимание, что индексация ЕДВ в этом году проходит по новым правилам: прибавка устанавливается сверх социальной доплаты до уровня прожиточного минимума.

Это должно исключить такие случаи, когда фактически пенсионер не ощущает реального повышения из-за того, что оно уходит в зачет социальной доплаты.

Еще одно немаловажное дополнение: все повышенные размеры ЕДВ приведены с учетом стоимости т. н. «набора социальных услуг».

Это одна из форм государственной социальной помощи, которая может предоставляться в натуральном виде (льготами) или в материальном (в денежном выражении).

Как именно получать соцпомощь — выбирает сам льготник, подавая соответствующее заявление в Пенсионный фонд РФ.

Сделанный выбор сохраняется до тех пор, пока гражданин не передумает и не подаст другое заявление — о замене способа получения набора соцуслуг.

В состав натурального выражения набора социальных услуг входят три позиции:

1) льготное обеспечение лекарствами, медизделиями и продуктами лечебного питания, 2) бесплатное санаторно-курортное лечение, 3) бесплатный проезд на пригородных электричках и междугороднем транспорте (если гражданин едет к месту лечения и обратно).

Получатель ЕДВ может пользоваться всеми этими льготами, может выбрать несколько, а остальные заменить на денежную доплату, а может отказаться от льгот полностью и получать «соцпакет» деньгами. В последнем случае ЕДВ будет выплачиваться ему в полном размере.

Стоимость набора социальных услуг с учетом предстоящей февральской индексации составит 1 155,06 рублей. Эта сумма распределяется по видам льгот, которые входят в состав «соцпакета»:

— на лекарственное обеспечение приходится 889,66 рублей, — на санаторное лечение — 137,63 рублей, — на бесплатный проезд — 127,77 рублей.

Что выгоднее получать (льготы или деньги) — решает каждый для себя.