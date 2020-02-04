Какая прибавка ждет пенсионеров: новые размеры

Аббревиатура «ЕДВ» наверняка знакома многим пенсионерам: это ежемесячная денежная выплата, которая полагается определенным категориям льготников.
Есть региональные ЕДВ — их размеры, условия выплаты, а также получатели определяются законом соответствующего субъекта РФ (для ветеранов труда, в частности).
Но в свете наступающего февраля особый интерес вызывают федеральные ЕДВ, которые назначаются и выплачиваются по единым для всей страны правилам, независимо от того, в каком регионе проживает льготник. Чем так знаменателен февраль?
А тем, что с 1-го числа этого месяца будет проведена очередная индексация федеральных ЕДВ.
В 2020 году ЕДВ увеличатся на 3% — такой коэффициент в итоге был утвержден Правительством РФ (хотя изначально в проекте фигурировал коэффициент 3,1%).
Если сравнить с прошлым годом, то рост ЕДВ замедляется: ведь в 2019 году индексация была на 4,3%.
Представлю новые размеры федеральных ЕДВ, которые установят с 1 февраля этого года, с учетом повышения на 3%:
1. Для инвалидов размер ЕДВ определяется в зависимости от группы инвалидности, которую им присвоили:
— для 1 группы ЕДВ составит 3 896,43 рублей,2. Для военнослужащих ЕДВ назначается в зависимости от того, к какой категории они относятся:
— для 2 группы и детей-инвалидов — 2 782,67 рублей,
— для 3 группы — 2 227,55 рублей.
— инвалидам войны и участникам ВОВ, которым установлена инвалидность, ЕДВ составит 5 565,32 рублей,3. ЕДВ для «чернобыльцев» устанавливаются в следующих размерах:
— участникам ВОВ — 4 173,97 рублей,
— ветеранам боевых действий — 3 062,00 рубля,
— членам семьи участников войны и ветеранов боевых действий — 1 670,66 рублей.
— ликвидаторам последствий аварии и инвалидам — 2 782,67 рублей4. Самые высокие ЕДВ, как всегда, полагаются обладателям высоких наград:
— гражданам, которые получили заболевание в связи с аварией на Чернобыльской АЭС — 2 227,55 рублей,
— проживавшим в зоне отселения до переселения — 556,88 рублей.
— Героям СССР и России — 65 619,50 рублей,Обратите внимание, что индексация ЕДВ в этом году проходит по новым правилам: прибавка устанавливается сверх социальной доплаты до уровня прожиточного минимума.
— Героям Труда, Соцтруда, Полным кавалерам Ордена Трудовой славы — 48 384,70 рубля.
Это должно исключить такие случаи, когда фактически пенсионер не ощущает реального повышения из-за того, что оно уходит в зачет социальной доплаты.
Еще одно немаловажное дополнение: все повышенные размеры ЕДВ приведены с учетом стоимости т. н. «набора социальных услуг».
Это одна из форм государственной социальной помощи, которая может предоставляться в натуральном виде (льготами) или в материальном (в денежном выражении).
Как именно получать соцпомощь — выбирает сам льготник, подавая соответствующее заявление в Пенсионный фонд РФ.
Сделанный выбор сохраняется до тех пор, пока гражданин не передумает и не подаст другое заявление — о замене способа получения набора соцуслуг.
В состав натурального выражения набора социальных услуг входят три позиции:
1) льготное обеспечение лекарствами, медизделиями и продуктами лечебного питания,Получатель ЕДВ может пользоваться всеми этими льготами, может выбрать несколько, а остальные заменить на денежную доплату, а может отказаться от льгот полностью и получать «соцпакет» деньгами. В последнем случае ЕДВ будет выплачиваться ему в полном размере.
2) бесплатное санаторно-курортное лечение,
3) бесплатный проезд на пригородных электричках и междугороднем транспорте (если гражданин едет к месту лечения и обратно).
Стоимость набора социальных услуг с учетом предстоящей февральской индексации составит 1 155,06 рублей. Эта сумма распределяется по видам льгот, которые входят в состав «соцпакета»:
— на лекарственное обеспечение приходится 889,66 рублей,Что выгоднее получать (льготы или деньги) — решает каждый для себя.
— на санаторное лечение — 137,63 рублей,
— на бесплатный проезд — 127,77 рублей.