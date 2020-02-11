Новое для бизнеса в законах с февраля

Что поменяется в этом месяце? Отменяются устаревшие советские акты, кончается третий этап амнистии капиталов, вместо чеков будут QR-коды и многое другое.

Большегрузы

2020 года размер платы за проезд большегрузов по федеральным трассам увеличится и составит 2,2 руб./км

Где смотреть: Постановление Правительства РФ от 29.06.2019 N 843

QR-код вместо чека

2020 года при торговле через автоматы можно не выдавать кассовый чек, если на дисплее торгового автомата отображается QR-код.

Где смотреть: Федеральный закон от 03.07.2018 N 192-ФЗ

Штрафы за нарушение требований, предъявляемых к деятельности СМИ-иноагентов

2020 года вводится административная ответственность за нарушение требований, установленных законодательством РФ к деятельности СМИ-иноагентов. Размер штрафа предусмотрен:

для граждан в размере 10 тыс. рублей;

должностных лиц — 50 тыс. рублей;

юридических лиц — 500 тыс. рублей.

За повторное совершение указанного административного правонарушения размер штрафа составит:

для граждан — 50 тыс. рублей;

должностных лиц — 100 тыс. рублей;

юридических лиц — 1 млн рублей.

Где смотреть: Федеральный закон от 16.12.2019 N 443-ФЗ

Требования к обеспечению функционирования точек обмена трафиком

2020 года вводятся требования к обеспечению функционирования точек обмена трафиком, включая требования к обеспечению устойчивого функционирования технических и программных средств связи, сооружений связи, а также порядок соблюдения требований, предусмотренных пунктом 4 статьи 56.2 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ «О связи».

Где смотреть: Приказ Минкомсвязи России от 07.10.2019 N 572

Амнистия капиталов

2020 года истекает срок проведения третьего этапа добровольного декларирования в рамках «амнистии капиталов».

Где смотреть: Федеральный закон от 08.06.2015 N 140-ФЗ

Отмена устаревших советских актов

2020 года утратят силу 1252 акта РСФСР и РФ, принятые в период с 1917 по 2002 г.г. Речь идет об актах (или их отдельных положениях), которые содержат устаревшее регулирование, или имеют статус «действующие», но не применяются на практике.

Где смотреть: Постановление Правительства РФ от 13.01.2020 N 7