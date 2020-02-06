Нашумевший закон о тишине: куда жаловаться и на сколько оштрафуют

В Московской области периоды «покоя граждан» регламентированы более детально. Так, например, в ст. 2 Закона Московской области от 07.03.2014 № 16/2014-ОЗ «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Московской области» время тишины устанавливается по?разному, в зависимости от дней недели. Не допускается нарушение тишины и покоя граждан с 21 до 8 часов с понедельника по пятницу. В выходные и установленные федеральным законом нерабочие праздничные дни — с 22 до 10 часов. Использование звукоусиливающей аппаратуры, в том числе установленной на транспортных средствах, и проведение ремонтных работ запрещены с 13 до 15 часов ежедневно.

К действиям, нарушающим тишину, также относятся крики, использование пиротехнических средств, другие громкие звуки. Законодательством субъектов РФ могут устанавливаться иные действия, относимые к нарушающим тишину. Сегодня на федеральном уровне «закона о тишине» не существует.

Ваши действия

Также, если вы знаете номер вашего участкового, вы можете обратиться к нему. Помните, что принять заявление — его прямая обязанность. Кроме того, можно подать участковому коллективное заявление.

Если ему не удастся разрешить конфликт, то последней инстанцией в разрешении этого конфликта может стать суд, решение которого, в частности, может привести к конфискации звукоусиливающего оборудования.

Ответственность и последствия

Статья 6.3 КоАП — это нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Штраф для физических лиц, в соответствии с этой статьей, составит от 100 до 500 рублей.

Статья 6.4 КоАП — это нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта повлечет ответственность в виде административного штрафа на физических лиц в размере от 500 до 1 000 рублей.

Помните, что шуметь запрещается не только в квартирах, но и в подъездах, во дворах, около детских садов, домов-интернатов, больниц, на территории санаториев, гостиниц и общежитий. Закон о тишине также нарушают звуки сигнализации автомобиля или громкая музыка в машине, езда со спортивным глушителем, фейерверки и шумные работы на стройках.