Нашумевший закон о тишине: куда жаловаться и на сколько оштрафуют
Несоблюдение тишины — нарушение санитарно-эпидемиологических требований, за которое предусмотрена ответственность. Что делать, если соседи мешают спать даже поздно ночью, читайте в этом материале.
Законодательное основание
Согласно закону № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» нормативные акты, устанавливающие, какое время относится к ночному, принимаются на уровне субъектов. В ночное время нельзя громко слушать музыку, в том числе и во дворе дома, петь или играть на музыкальных инструментах. К этому относится и другое нарушение спокойствия граждан.
В Москве в соответствии со ст. 1 Закона г. Москвы от 12.07.2002 № 42 «О соблюдении покоя граждан и тишины в ночное время в городе Москве» ночным считается период времени с 23 до 7 часов.