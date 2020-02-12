Персучет: ПФР изменил бланки

Правление Пенсионного фонда РФ выпустило Постановление от 27.09.2019 № 485п «Об утверждении форм и форматов сведений, используемых для регистрации граждан в системе индивидуального (персонифицированного) учёта, и Порядка заполнения форм указанных сведений». Зарегистрировано в Минюсте России 30.01.2020.

В чём суть документа?

Документом утверждены новые документы для регистрации граждан в системе персонифицированного учета, их электронный формат и порядок заполнения. Всего будут использоваться 7 форм.

Какие формы установил ПФР?

В постановлении приведены следующие формы документов:

— анкета зарегистрированного лица (форма АДВ-1); — заявление об изменении анкетных данных зарегистрированного лица, содержащихся в индивидуальном лицевом счёте (форма АДВ-2); — заявление о выдаче документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учёта (форма АДВ-3); — запрос об уточнении сведений (форма АДИ-2); — опись документов, передаваемых страхователем в ПФР (форма АДВ-6-1); — сопроводительная ведомость (форма АДИ-5); — сведения о трудовом стаже застрахованного лица за период до регистрации в системе обязательного пенсионного страхования (форма СЗВ-К).

Чем вызвано обновление форм?

Обновление форм персучёта связано, в частности, с отменой «зелёной карточки» СНИЛС и другими изменениями в Федеральном законе от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учёте в системе обязательного пенсионного страхования».

Так же в документы внесены технические правки, например, «застрахованное лицо» в новых формах стало «зарегистрированным лицом».

Что со старыми формами?

Прежние формы, которые были утверждены постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 11.01.2017 № 2п, утратили силу. К слову, форм АДИ-1 «Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования» и АДИ-7 «Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования» больше не будет.

Для чего нужен персонифицированный учёт?

Персонифицированный учёт ведётся с целью:

— создания всех необходимых условий, позволяющих назначить застрахованному лицу будущую пенсию, исходя из итогов трудовой деятельности;

— обеспечения достоверности предоставляемой информации о стаже и заработной плате (дохо­де), которые являются основной информацией для назначения пенсии. В том числе путём создания и постоянного ведения информационной базы данных;

— контролирования уплаты страховых вносов застрахованными лицами;

— упрощения порядка и ускорения процесса назначений трудо­вой пенсии.

При этом каждому застрахованному лицу открывается индивидуальный лицевой счёт. Счёт необходим для учёта страховых взносов, которые поступают за сотрудника от работодателя.

Какие документы нужно подать в ПФР для регистрации нового работника и получения СНИЛС?

Если у впервые поступающего на работу гражданина нет индивидуального лицевого счёта в системе ОПС, работодатель обязан подать в территориальный орган ПФР следующие документы:

— анкету застрахованного лица по форме АДВ-1;

— опись документов, передаваемых страхователем в ПФР, по форме АДВ-6-1.

Как заполняется форма АДВ-1?

Анкета АДВ-1 заполняется на основании личных данных сотрудника, которые он предоставил при приёме на работу. Форму может заполнить сам работник.

Анкета заполняется печатными буквами без исправлений с учётом Правил заполнения формы АДВ-1.

Какая ответственность предусмотрена за непредставление данных персучёта?

Если организация или ИП не представят данные персучёта, или в случаях, когда представлены недостоверные данные, предусмотрен штраф по каждому сотруднику от 300 до 500 рублей (ст.15.33.2 КоАП).

К тому же затягивать с подачей документов на регистрацию в системе персучёта не стоит, так как СНИЛС потребуется для заполнения и сдачи ежемесячной отчетности по форме СЗВ-М.

Когда постановление вступает в силу?

Документ начнёт применяться с 11 февраля 2020 года.