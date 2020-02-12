Персучет: ПФР изменил бланки

Правление Пенсионного фонда РФ выпустило Постановление от 27.09.2019 № 485п «Об утверждении форм и форматов сведений, используемых для регистрации граждан в системе индивидуального (персонифицированного) учёта, и Порядка заполнения форм указанных сведений». Зарегистрировано в Минюсте России 30.01.2020.
В чём суть документа?Документом утверждены новые документы для регистрации граждан в системе персонифицированного учета, их электронный формат и порядок заполнения. Всего будут использоваться 7 форм.
Какие формы установил ПФР?В постановлении приведены следующие формы документов:
— анкета зарегистрированного лица (форма АДВ-1);
— заявление об изменении анкетных данных зарегистрированного лица, содержащихся в индивидуальном лицевом счёте (форма АДВ-2);
— заявление о выдаче документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учёта (форма АДВ-3);
— запрос об уточнении сведений (форма АДИ-2);
— опись документов, передаваемых страхователем в ПФР (форма АДВ-6-1);
— сопроводительная ведомость (форма АДИ-5);
— сведения о трудовом стаже застрахованного лица за период до регистрации в системе обязательного пенсионного страхования (форма СЗВ-К).
Чем вызвано обновление форм?Обновление форм персучёта связано, в частности, с отменой «зелёной карточки» СНИЛС и другими изменениями в Федеральном законе от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учёте в системе обязательного пенсионного страхования».
Так же в документы внесены технические правки, например, «застрахованное лицо» в новых формах стало «зарегистрированным лицом».
Что со старыми формами?Прежние формы, которые были утверждены постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 11.01.2017 № 2п, утратили силу. К слову, форм АДИ-1 «Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования» и АДИ-7 «Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования» больше не будет.
Для чего нужен персонифицированный учёт?Персонифицированный учёт ведётся с целью:
— создания всех необходимых условий, позволяющих назначить застрахованному лицу будущую пенсию, исходя из итогов трудовой деятельности;
— обеспечения достоверности предоставляемой информации о стаже и заработной плате (доходе), которые являются основной информацией для назначения пенсии. В том числе путём создания и постоянного ведения информационной базы данных;
— контролирования уплаты страховых вносов застрахованными лицами;
— упрощения порядка и ускорения процесса назначений трудовой пенсии.
При этом каждому застрахованному лицу открывается индивидуальный лицевой счёт. Счёт необходим для учёта страховых взносов, которые поступают за сотрудника от работодателя.
Какие документы нужно подать в ПФР для регистрации нового работника и получения СНИЛС?Если у впервые поступающего на работу гражданина нет индивидуального лицевого счёта в системе ОПС, работодатель обязан подать в территориальный орган ПФР следующие документы:
— анкету застрахованного лица по форме АДВ-1;
— опись документов, передаваемых страхователем в ПФР, по форме АДВ-6-1.
Как заполняется форма АДВ-1?Анкета АДВ-1 заполняется на основании личных данных сотрудника, которые он предоставил при приёме на работу. Форму может заполнить сам работник.
Анкета заполняется печатными буквами без исправлений с учётом Правил заполнения формы АДВ-1.
Какая ответственность предусмотрена за непредставление данных персучёта?Если организация или ИП не представят данные персучёта, или в случаях, когда представлены недостоверные данные, предусмотрен штраф по каждому сотруднику от 300 до 500 рублей (ст.15.33.2 КоАП).
К тому же затягивать с подачей документов на регистрацию в системе персучёта не стоит, так как СНИЛС потребуется для заполнения и сдачи ежемесячной отчетности по форме СЗВ-М.