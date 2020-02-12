Где снять деньги кроме банкомата

Доля безналичных платежей продолжает расти. Однако живые деньги пока еще весьма востребованны, и банки развивают альтернативные способы выдачи наличных.

Кеш отсюда

Несмотря на то что все больше и больше карточных операций производится в онлайне, людям по-прежнему нужны наличные. Как рассказали Банки.ру в крупных кредитных организациях, кеш по-прежнему востребован и занимает в среднем около половины от общего объема трансакций. Об этом сообщили в ВТБ (около 50%), ПСБ (чуть более 50%), «Открытии» (60–65%), «Зените» (60%), МТС Банке (55%), Росгосстрах Банке (более 60%).

Востребованность наличных денег в разных регионах России не одинакова. Ряд банков назвали своих рекордсменов, где кеш предпочитают больше всего. Например, по данным банка «Русский Стандарт», по количеству операций снятия наличных с карт сторонних кредитных организаций в собственной сети банка лидируют Казань, Новосибирск и Нижний Новгород. В МТС Банке чемпионами назвали республики Северного Кавказа — Карачаево-Черкесскую республику (70% от общего денежного оборота), Ингушетию (60%), Дагестан (56%) и Чеченскую Республику (53%). В банке «Зенит» указывают на Москву, Санкт-Петербург и Республику Татарстан. В ПСБ отмечают, что в европейской части России доля безналичных операций выше, чем в Сибири и южных областях страны.

«Несмотря на высокий процент — 89% — держателей банковских карт в стране, большая часть из них использует пластик только для получения денежных средств и их снятие через банкоматы, — говорит директор по развитию розничного бизнеса Росгосстрах Банка Марина Дембицкая. — Например, на Северном Кавказе и в Крыму значительная часть доходов населения вообще проходит мимо банковских карт, то есть деньги поступают и затем расходуются без использования безналичной оплаты: 90% и более денег, поступающих на карты в этих регионах, сразу переводятся в наличные. При этом важно отметить, что в России пока нет региона, в котором платили бы по картам больше, чем снимали с карт наличные. И даже москвичи, которые активно платят по карте, при этом не менее активно до сих пор снимают наличные с карт».

Съем по-новому

В прошлом году Сбербанк приступил к реализации в сельской местности и на удаленных территориях нового формата — так называемого банковского агента. «В начале проекта тестировалась только выдача наличных в магазинах в деревнях и селах, которые работают с нашим эквайрингом, — рассказывают в пресс-службе кредитной организации. — На сегодняшний день в более чем 3 тысячах сельских магазинов наши клиенты могут снять наличные. При этом клиенту не надо ничего покупать, выдача наличных происходит без привязки к покупке. Также в различных удаленных населенных пунктах давно работают 286 передвижных пунктов кассового обслуживания, которые в том числе оказывают и услугу по снятию наличных». Для жителей крупных городов также доступна услуга по снятию наличных на кассе — например, в ряде магазинов сети «ВкусВилл» в Москве и Санкт-Петербурге, где при безналичной оплате покупки клиент может снять за одну операцию до 5 тыс. рублей.

Сбербанк такой не один, крупные банки тоже всерьез занялись развитием альтернативных каналов обеспечения клиентов наличными средствами. Касс в отделениях и банкоматов им уже не хватает.

Банк «Русский Стандарт» совместно с Mastercard и сообществом магазинов под брендом «Фасоль» (франшиза METRO Cash & Carry) запустил в 2018 году сервис получения наличных на кассе торговой точки при оплате покупок картой «Наличные с покупкой». «Позже к сервису подключились и другие банки и мерчанты, — отмечают в пресс-службе банка. — По сути, первый проект по снятию наличных на кассе стал в своем роде тестовым полигоном, на котором мы отрабатываем технологию, особенности ее внедрения». Для снятия доступны суммы, кратные 100 рублям, не более 5 тыс. рублей за одну операцию.

Держатели карт ПСБ могут снять наличные вместе с покупкой на кассах в тех магазинах, которые предоставляют эту услугу. «Мы технически поддержали такую возможность для наших клиентов, — рассказывает директор департамента платежных карт ПСБ Александр Петров. — Пока сервис получения наличных реализован всего несколькими ретейлерами. Можно рассчитывать, что эта услуга станет более популярной, но пока она не формирует клиентское поведение».

За деньгами — на почту

Почта Банк, активно ведущий региональную экспансию, делает большую ставку на POS-терминалы в почтовых отделениях, с помощью которых можно с карты любой кредитной организации снять наличные, пополнить счет в Почта Банке или оплатить товары и почтовые услуги. Установку таких терминалов банк начал почти три года назад, сначала они появились в почтовых отделениях Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и центральных регионов России. На сегодняшний день установлено 56 тыс. терминалов в 38 тыс. почтовых отделений. В пресс-службе кредитной организации указывают на то, что более 60% терминалов расположены в почтовых отделениях небольших городов и сел — там вопрос снятия наличных стоит особенно остро из-за отсутствия банкоматов.

«Мы по-прежнему наблюдаем очень высокую востребованность таких сервисов на почте, несмотря на то что безналичная оплата услуг продолжает набирать популярность, — отмечает член правления Почта Банка Елена Мохначева. — За три года объем операций по снятию наличных через POS-терминалы вырос в 11 раз. Благодаря появлению таких терминалов на почте во многих населенных пунктах возможность оплаты картой или снятия наличных появилась впервые».

Как рассказали в пресс-службе Почта Банка, в общем объеме операций, совершенных в прошлом году с помощью его терминалов, 48% составила выдача наличных, при этом снимать наличные можно с карты любого банка. Самая высокая доля выдачи — стабильно на Дальнем Востоке (68%), где большие расстояния между населенными пунктами и, соответственно, нехватка банкоматов. Самая низкая — в Москве (32%). Если говорить о внесении наличных через терминалы банка, то лидером здесь является Северный Кавказ (44%), на последнем месте — Дальний Восток (17%).

В 2020 году, согласно планам банка, будет установлено дополнительно еще около 1 тыс. таких устройств.

Свободная касса

Пока в самом массовом порядке получение наличных через POS-терминалы реализует Почта Банк. Однако другие крупные кредитные организации тоже планируют внедрение альтернативных способов получения клиентами наличных денег.

Так, банк «Открытие» планирует в первом полугодии текущего года развивать технологию «наличных с покупкой» (на кассах магазинов) для своих клиентов. Тестируют такой функционал сейчас и в Совкомбанке. В ближайшее время планирует запустить такой функционал банк «Зенит». В МТС Банке указывают, что технически уже готовы реализовать такую возможность и собираются запустить такую услугу для своих клиентов во II квартале 2020 года.

«Росгосстрах Банк пока не участвует в эксперименте по снятию наличных в магазинах, но мы рассматриваем такую возможность, — говорит Марина Дембицкая. — После того как оценим ресурсы и проанализируем потребности наших клиентов в этом плане, планируем подключить снятие наличных в размере небольших сумм через кассы торговых сетей».

А вот в банке «Хоум Кредит» пошли по другому пути. «Мы понимаем, насколько может быть необходимо всегда иметь возможность получить наличные со своего счета. Часто люди сталкиваются с ситуацией, когда торговая точка, особенно в отдаленных регионах, не оборудована POS-терминалом или он неисправен, — рассказывает аналитик банка Станислав Дужинский. — Поэтому всем нашим держателям дебетовых карт „Польза“ предоставляется возможность получить в банкомате любого банка до 100 тысяч рублей в месяц без каких-либо комиссий».

Переход наличности

Популярность наличных платежей снижается, однако есть факторы, которые этому препятствуют, считает Александр Петров из ПСБ. «В их числе все еще недостаточное развитие инфраструктуры: далеко не в каждой торговой точке есть POS-терминал, а значит, возможность принять карту к оплате, — говорит он. — Кроме того, привычки людей, сформированные годами, не так легко поддаются изменениям. Люди старшего поколения привыкли использовать наличные и зачастую, чтобы расплатиться в магазине, предпочитают снимать деньги с карты».

Бизнес-лидер по кредитным картам в департаменте розничных продуктов и маркетинга банка «Зенит» Илья Ликокели добавляет, что видит две причины популярности наличных денег в отдаленных регионах страны: недостаточно развитая терминальная сеть, а также культура наличных местного населения.

«На решение не пользоваться банковскими картами влияет множество факторов: это и небольшое проникновение карт среди населения, особенно в отдаленных регионах страны, и неразвитая инфраструктура приема карт к оплате в небольших населенных пунктах, и общее недоверие к картам, и привычка пользоваться наличными деньгами, — резюмирует Марина Дембицкая из Росгосстрах Банка. — Также на популярность наличности влияют неравномерный доступ к Интернету в стране и, как следствие, отсутствие возможности развивать электронную коммерцию».