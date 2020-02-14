Что такое принудительное разделение организаций

В статье 38 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ перечислены случаи, когда допускается принудительное разделение или выделение коммерческих организаций, а также некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность, приносящую им доход.

Подобные шаги предпринимаются по решению суда в отношении монопольных компаний, а также компаний, занимающих доминирующее положение на том или ином рынке.

Суд может принять решение о принудительном разделении коммерческой организации в случае систематического осуществления ей монополистической деятельности,

Иск об этом может подать антимонопольный орган (в отношении финансовой организации, поднадзорной Центральному банку РФ, иск антимонопольного органа должен быть согласован с Банком России). Суд может также принять решение о выделении из состава компании одной или нескольких организаций. Созданные в результате принудительного разделения организации не могут входить в одну группу.

Действующее регулирование основано на норме части 1 пункта 2 статьи 57 ГК РФ), согласно которой в случаях, установленных законом, реорганизация юридического лица в форме его разделения или выделения из его состава одного или нескольких юридических лиц осуществляется по решению уполномоченных государственных органов или по решению суда.

Согласно части 1 статьи 5 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Федеральный закон № 135-ФЗ) доминирующим положением признается положение хозяйствующего субъекта (группы лиц) на рынке определенного товара, дающее такому хозяйствующему субъекту возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на этом рынке. Доминирующим положением признается также положение хозяйствующего субъекта, позволяющее устранять с этого товарного рынка других хозяйствующих субъектов и (или) затруднять доступ на этот товарный рынок другим хозяйствующим субъектам.

Основным квалифицирующим признаком в данном определении является возможность оказания хозяйствующим субъектом (группой лиц) влияния на товарный рынок, а также возможность ограничения конкурентной среды на данном рынке.

Запрещаются действия (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются (или могут являться) недопущение, ограничение, устранение конкуренции или ущемление интересов других лиц (хозяйствующих субъектов) в сфере предпринимательской деятельности (часть 1 статьи 10 Федерального закона № 135-ФЗ).

Исходя из системного толкования положений статьи 10 ГК РФ и статей 3 и 10 Федерального закона № 135-ФЗ, для квалификации действий (бездействия) как злоупотребления доминирующим положением достаточно наличия (или угрозы наступления) любого из перечисленных последствий, а именно: недопущения, ограничения, устранения конкуренции или ущемления интересов других лиц (Постановление Пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 30.06.2008 № 30 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением арбитражными судами антимонопольного законодательства»).

Отметим, что антимонопольный орган в ходе контроля за соблюдением антимонопольного законодательства, установив факт злоупотребления хозяйствующим субъектом доминирующим положением (в том числе навязывание цены при заключении договора, неверное применение регулируемых цен), принимает меры по прекращению соответствующего нарушения и обеспечению условий конкуренции, а также по привлечению нарушителей к административной ответственности.

Процесс реорганизации юридического лица регулируется действующим законодательством Российской Федерации и учредительными документами самой компании. Согласно статье 57 ГК РФ основными формами реорганизации юридических лиц являются:

слияние;

присоединение;

разделение;

выделение;

преобразование.

Наряду с основными формами ГК РФ не запрещает проводить и смешанную реорганизацию, то есть реорганизацию с одновременным сочетанием вышеперечисленных форм, когда, например, из состава одной организации выделяется новое юридическое лицо с одновременным присоединением к другому.

Кроме того, допускается реорганизация с участием двух и более организаций, в том числе разных организационно-правовых форм, если возможность такого преобразования предусмотрена самим ГК РФ или другим законом.

Слияние и присоединение используются организациями для укрупнения организаций, разделение и выделение – при их дроблении, а в случае преобразования меняется только организационно-правовая форма юридического лица, участвующего в реорганизации.

Реорганизация юридических лиц сопровождается правопреемством. Иными словами, права и обязанности реорганизуемой компании не прекращаются (как в случае ликвидации), а переходят к ее правопреемнику, в качестве которого обычно выступает новое юридическое лицо (одно или несколько), «наследующее» полностью или частично объем прав и обязательств «старой» организации.

Согласно статье 58 ГК РФ такими правопреемниками при реорганизации выступают:

при слиянии – вновь созданная компания, возникшая в результате слияния двух и более фирм, прекративших свое существование;

при присоединении – действующая компания, присоединяющая к себе одну или несколько фирм, прекративших свою деятельность;

при разделении – вновь созданные юридические лица, возникшие при разделении фирмы-предшественника, прекратившей свою деятельность;

при выделении – одна или несколько компаний, выделившихся из состава фирмы-предшественника. При этом фирма-предшественник продолжает работать;

при преобразовании – новая компания другой организационно-правовой формы, появившаяся на месте «старой», прекратившей свое существование.

Решение суда о принудительном разделении коммерческой организации или выделении из состава коммерческой организации одной или нескольких коммерческих организаций принимается в целях развития конкуренции, если выполняются в совокупности следующие условия:

существует возможность обособления структурных подразделений коммерческой организации;

отсутствует технологически обусловленная взаимосвязь структурных подразделений коммерческой организации (в частности, 30 и менее процентов общего объема производимой структурным подразделением продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг потребляется иными структурными подразделениями этой коммерческой организации);

существует возможность самостоятельной деятельности на соответствующем товарном рынке для юридических лиц, созданных в результате реорганизации.

Решение суда о принудительном разделении коммерческой организации либо выделении из состава коммерческой организации одной или нескольких коммерческих организаций, а также о таком разделении или выделении в отношении некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, приносящую ей доход, подлежит исполнению собственником или уполномоченным им органом с учетом требований, предусмотренных указанным решением. Срок, который определен указанным решением, не может быть менее чем 6 месяцев.