Невеселый новый КоАП: штрафы за СЗВ-ТД и просто большие штрафы

В марте 2019 года прошло заседание Правительства РФ, на котором бывший премьер Дмитрий Медведев заявил о необходимости актуализировать и систематизировать нормы об административной ответственности.

Главная причина — многочисленные поправки в действующем КоАП. За время существования кодекса в него внесено свыше 4 800 изменений. По мнению главы кабмина, упорядочить нормы отрасли можно только принятием нового кодифицированного акта. Но этот процесс небыстрый.

Предварительная работа включала в себя подготовку концепции кодекса. Разработать документ Дмитрий Медведев поручил Минюсту и Минэкономразвития совместно с заинтересованными ведомствами и экспертами.

Представлена концепция нового КоАП РФ

В июне концепция была готова. Анализ ее положений позволяет выделить ряд принципов, на которых будет базироваться обновленное законодательство об административных нарушениях. В их числе:

исключение процессуальных вопросов из КоАП в отдельный законодательный акт;

сокращение составов, по которым к ответственности привлекает суд. Оставят только нарушения, представляющие повышенную общественную вредность;

сохранение положений о внесении поправок в КоАП только федеральными законами;

трансформация ответственности как картельного инструмента в институт применения наказания только при неэффективности профилактических мер, включая принудительные;

градация правонарушений по степени общественной вредности;

выделение ИП самостоятельным субъектом правонарушения;

исключение применения нескольких наказаний при выявлении однородных правонарушений;

определение срока давности применительно к конкретной категории правонарушения;

установление особенностей ответственности несовершеннолетних и другие.

Структура КоАП изменится

Упорядочение и актуализация норм КоАП РФ влечет за собой и корректировки в его структуре.

Действующий КоАП Проект нового КоАП Раздел I Общие положения Глава 1 «Задачи и принципы законодательства об административных правонарушениях» (ст. 1.1-1.8) Общая часть Глава 1 "Общие положения и принципы законодательства об административных правонарушениях«(ст.1.1-1.15) Глава 2 «Административное правонарушение и административная ответственность» (ст. 2.1-2.10) Глава 2 «Административное правонарушение и административная ответственность» (ст. 2.1-2.16) Глава 3 «Административное наказание» (ст. 3.1–3.14) Глава 3 «Административные наказания и правила их назначения» (ст. 3.1-3.32) Глава 4 «Назначение административного наказания» (ст. 4.1-4.8) Глава 4 «Освобождение от административной ответственности и от административного наказания, замена административного наказания, отсрочка, рассрочка и приостановление исполнения административного наказания» (ст. 4.1–4.12) Глава 5 «Административная ответственность несовершеннолетних» (ст. 5.1–5.6) Раздел II Особенная часть Главы 5–21 (ст. 5.1-21.7) Особенная часть Главы 6–41 (ст. 6.1-41.9) Раздел III Cудьи, органы, должностные лица, уполномочен- ные рассматри-вать дела Главы 22-23 (ст. 22.1–23.89) Субъекты администра-тивной юрисдикции Главы 42-44 (ст. 42.1–44.60) Раздел IV Производство по делам об администра-тивных правонаруше-ниях Главы 24-30 (ст. 24.1–30.19) Раздел V Исполнение постанов-лений по делам Главы 31-32 (ст. 31.1–32.14)

В общей части проекта нового КоАП больше глав, чем в действующем, за счет отдельного урегулирования вопросов ответственности несовершеннолетних. В особенной части тоже почти на 20 глав больше. В частности, в индивидуальные главы выделены вопросы ответственности за нарушения избирательных прав граждан (глава 7), трудовых прав и прав в области соцобеспечения (глава 8), правонарушения, посягающие на семью и права несовершеннолетних (глава 9), на права потребителей (глава 12) и другие.

При этом в целом структура обновленного КоАП более систематизирована за счет объединения правонарушений в схожих сферах в единые главы и исключения всех процессуальных вопросов в отдельный документ — Процессуальный кодекс РФ об административных правонарушениях.

Как изменится общая часть

Законодатели собираются внедрить риск-ориентированный подход и в сферу административных наказаний. В статьях 2.9 и 2.10 нового кодекса появится норма, согласно которой ИП, юрлицо, за чьей деятельностью ведется государственный (муниципальный) контроль, привлекается к ответственности только по результатам контрольно-надзорного мероприятия. Это правило будет действовать, если имеется риск причинения правонарушением низкого, умеренного, среднего или значительного вреда охраняемым законом интересам. О высоком и чрезвычайно высоком риске оговорок нет.

Кроме того, будет прямо прописано, что при занятии предпринимательством без госрегистрации гражданин несет ответственность как индивидуальный предприниматель.

Также корректируются нормы о назначении штрафа в размере меньшем, чем установлено для конкретного правонарушения (ст. 3.13 проекта КоАП). Речь идет о случаях, когда штраф может быть уменьшен ниже минимальной границы при наличии исключительных обстоятельств. Как правило, они связаны с совершенным нарушением, личностью нарушителя, его имущественным положением. По новым правилам штраф смогут снизить, если минимальная санкция определена границей для граждан 5 тыс. рублей, для должностных лиц — 10 тыс. рублей, для ИП — 20 тыс. рублей.

По действующим нормам возможность уменьшения штрафа появляется, если его нижняя граница составляет для граждан 10 тыс. рублей, для должностных лиц — 50 тыс. рублей. Организациям здесь послаблений не будет: как и раньше, уменьшить можно будет только штраф от 100 тыс. рублей.

Заменят административное приостановление деятельности. Вместо него появится административный запрет. Общие положения об этом наказании включены в ст. 3.28. нового КоАП. Санкцию будут применять за грубые административные правонарушения и только на срок до 30 суток. Сейчас деятельность организаций могут приостанавливать на срок до 90 суток. В остальном суть меры останется прежней.

В статье 2.2. нового кодекса приведен перечень грубых административных правонарушений:

экстремистской направленности;

коррупционной направленности;

в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, инструментов и оборудования для их изготовления, а также их прекурсоров;

в сфере оборота оружия;

в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения, изготовлению материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних;

посягающие на конкуренцию;

на транспорте, в области дорожного движения, совершенные в состоянии опьянения;

признанные грубыми судом.

К этой же категории будут причислять нарушения требований, которые в соответствии с федеральными законами или другими НПА считаются грубыми.

В новом КоАП вырастут сроки давности для привлечения к ответственности (ст. 3.31 проекта КоАП РФ). Общий срок составит один год. В настоящее время выносить постановление по делу об административном правонарушении нельзя по истечении двух месяцев, а по делам, рассматриваемым судом, — трех.

Еще одно нововведение — запрет штрафовать несколько раз за однородные правонарушения, то есть за которые ответственность предусмотрена одной и той же статьей, ее частью. Если выявлено два и более однородных правонарушений, ответственность будет наступать как за совершение одного, но при условии, что ранее лицо не привлекалось к административке (ст. 2.4 и 3.30 проекта КоАП).

Отключить рекламу Кроме того, нельзя будет одновременно штрафовать юрлицо и его должностное лицо за одно нарушение. Исключением станут случаи, когда санкция содержит разные виды наказаний (ст. 2.10 проекта КоАП), например, штраф для должностного лица и административный запрет деятельности для фирмы.

Вводится ограничение размера штрафов за правонарушения, предусмотренные законами субъектов РФ. Региональный штраф должен быть не более 5 тыс. рублей для граждан, 50 тыс. рублей для должностных лиц, 100 тыс. рублей для ИП и 500 тыс. рублей — для юрлиц (ст. 3.11 проекта КоАП). Требование не распространяется на законы городов федерального значения.

Особенная часть: чего ждать организациям

С этого года начался постепенный переход на электронные трудовые книжки. Теперь сведения о трудовой деятельности работника будут отражаться на его индивидуальном лицевом счете в соответствующем разделе. Информацию о трудовом стаже сотрудника в ПФР обязаны передавать работодатели.

В связи с этим новый КоАП введет ответственность (ст. 8.1):

за неисполнение обязанности по формированию в электронном виде сведений о трудовой деятельности;

за нарушение сроков их представления в инфосистему ПФР;

неоднократное представление неполных и (или) недостоверных сведений.

Должностных лиц и ИП накажут предупреждением или штрафом от 300 до 500 рублей, организации - от 1 до 5 тыс. рублей.

Причем есть возможность избежать ответственности, если в течение 10 рабочих дней со дня обнаружения неполных сведений направить в ПФР исправления.

За повторное нарушение трудового законодательства наказывать будут в двойном размере. Соответствующая норма появится в ст. 8.18 нового КоАП. Санкция составит от одного до двукратного размера штрафа, ранее назначенного за аналогичное правонарушение. К должностному лицу может быть применена дисквалификация на срок до года.

Планируется дифференцировать ответственность за невыплату зарплаты в срок (неполную выплату, выплату меньше МРОТ). В частности, появится состав — невыплата зарплаты двум и более сотрудникам (ст. 8.2 проекта КоАП). В этом случае штрафы будут больше: для должностных лиц — от 20 до 30 тыс. рублей, для ИП — от 10 до 30 тыс. рублей, для юрлиц — от 50 до 100 тыс. рублей. Сейчас санкция не зависит от количества лиц, которым не отплатили труд.

В отдельный состав выделено нарушение продолжительности труда, непредставление установленного времени отдыха (ст. 8.3 проекта КоАП). По этой статье также будут наказывать:

за отсутствие учета отработанного сотрудником времени;

за отказ в установлении неполного рабочего времени по просьбе беременной, одного из родителей ребенка в возрасте до 14 лет, лица, ухаживающего за больным членом семьи;

за допущение к работе в ночное время в нарушение требований трудового законодательства.

Должностному лицу и ИП вынесут предупреждение или штраф от 10 до 15 тыс. рублей, организации — штраф от 30 до 70 тыс. рублей.

Усилят ответственность за нарушение требований охраны труда (ст. 8.4 проекта КоАП). Если это создаст угрозу жизни или здоровью работника, должностное лицо и ИП оштрафуют на 10–20 тыс. рублей, а также могут применить дисквалификацию на срок до года или запрет деятельности на срок до 30 суток. Штраф для компаний составит 80-120 тыс. рублей или запрет деятельности.

Вырастет штраф за нарушения прав инвалидов при трудоустройстве (ст. 8.20 проекта КоАП).

В то же время по ряду трудовых нарушений законодатели решили дать послабления.

Планируется снизить штрафы или не приостанавливать деятельность:

за «зарплатное рабство» (ст. 8.2);

за допуск лица к работе без прохождения обучения и проверки знаний требований охраны труда (ст. 8.6);

за незаконное привлечение к труду иностранца (ст. 38.5);

за нарушение порядка или срока уведомления МВД о трудоустройстве иностранца (ст. 38.5).

За несвоевременную сдачу отчетности и неприменение ККТ штрафы увеличатся

При повторном выявлении факта неприменения ККТ компании или ИП придется расстаться с крупной суммой денег. Применяемое сейчас приостановление деятельности заменят значительным штрафом (ст. 29.31):

для ИП — от 400 до 500 тыс. рублей;

для компании — от 3 до 5 млн рублей.

Для должностных лиц наказание не изменится. По-прежнему будут применять дисквалификацию на срок от года до двух.

В то же время есть и положительное нововведение. Пропишут основание для освобождения от ответственности за неприменение ККТ — оформление кассового чека коррекции.

Применительно к отчетности штрафы вырастут:

за нарушение срока постановки на учет в налоговом органе (ст. 29.20) — от 1 до 2 тыс. рублей (сейчас 500-1 тыс. рублей);

за нарушение сроков подачи налоговой декларации, РСВ (ст. 29.21) — от 1 до 2 тыс. рублей (сейчас 300-500 рублей);

за непредставление сведений для налогового контроля (ст. 29.22) — от 2 до 4 тыс. рублей для граждан (сейчас 100-300 рублей) и от 4 до 8 тыс. рублей для должностных лиц (сейчас 300-500 рублей);

за нарушение срока сдачи отчетности в ФСС (ст. 29.27) — от 1 до 2 тыс. рублей (сейчас 300-500 рублей);

за непредставление отчетности в ФСС (ст. 29.27) — от 2 до 4 тыс. рублей (сейчас 300-500 рублей);

за нарушение порядка и сроков представления сведений персучета в ПФР (ст. 29.32) — от 3 до 5 тыс. рублей (сейчас от 300 до 500 рублей).

Не забыли и о наказании за непредставление сведений в информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности (ГИР БО). С этого года обязательный экземпляр годовой бухотчетности сдается только в ФНC, которая ведет ГИР БО. Отчетность в Росстат больше не предоставляется.

Согласно статье 29.29 проекта КоАП, если отчетность, не подлежащая аудиту, сдана с нарушением срока или в неполном составе, но в году, следующем за отчетным, штраф составит от 50 до 70 тыс. рублей для должностных лиц и от 100 до 200 тыс. рублей — для компаний.

За такое же нарушение, но в отношении отчетности, подлежащей аудиту, штрафы вырастут до 80-100 тыс. рублей для бухгалтеров и 300–500 тыс. рублей — для организаций.

Еще больше будут размеры штрафов в случаях, когда бухотчетность не подана до конца года, следующего за отчетным. Если аудит не проводится, должностное лицо оштрафуют на 80-100 тыс. рублей, а компанию — на 200-300 тыс. рублей. В случае неподачи отчетности, подлежащей обязательному аудиту, на должностное лицо наложат штраф в размере 100-200 тыс. рублей, на юрлицо — от 1 до 1,5 млн рублей.

Штрафы можно будет уменьшить

В настоящее время КоАП РФ предусматривает возможность уплаты штрафов за нарушения в области дорожного движения с 50-процентной скидкой. Несколько составов отнесены к исключениям.

Проект Процессуального кодекса РФ об административных правонарушениях (ПКоАП), куда вынесут процессуальные нормы из КоАП, не только сохранит указанную льготу, но и распространит ее на большее число правонарушений.

В пункте 4 ст. 12.2 проекта ПКоАП указано, что штраф в размере половины суммы можно уплатить: за правонарушение, не являющееся грубым;

за правонарушения в области дорожного движения (старые исключения останутся, а также появится новое — нарушение правил остановки, стоянки);

за правонарушения в области таможенного дела, транспортной безопасности.

Нельзя не отметить, что в новый КоАП заложен существенный рост штрафов за нарушения ПДД. Например, за превышение скорости на 20-40 км/ч штраф должен вырасти с 500 до 3 тыс. рублей, а максимальный штраф за превышение — до 5 тыс. рублей.

Однако такой рост финансовых санкций не одобрил глава правительства Михаил Мишустин. На заседании кабмина он призвал министров решать вопрос без формализма, а с учетом реальной платежеспособности граждан. По его мнению, возросшие штрафы несопоставимы с нынешними заработными платами. Поэтому, вероятнее всего, в конечном варианте проекта санкции уменьшат.

Все перечисленные нововведения, как планируют законодатели, начнут действовать с января 2021 года. Тем не менее нельзя с полной уверенностью сказать, что новые составы правонарушений и соответствующие им штрафы вступят в силу именно в таком виде.

Проект кодекса проходит публичные обсуждения. Процедура продлится до 27 февраля 2020 года. После этого документ доработают с учетом полученных замечаний и предложений.