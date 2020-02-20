Как можно ругать власть и не получить штраф: методичка от МВД

Многие высказывают свое мнение относительно действующей власти, размещают видео и другие материалы, пишут комментарии под этими материалами. Иногда такой контент или комментарий к нему несёт в себе не совсем критику, а прямое оскорбление.

29 марта 2019 года вступил в силу закон, внесший поправки в КоАП РФ, который был подписан Президентом РФ и теперь нас могут привлечь к административной ответственности за её оскорбление. В народе его прозвали закон «Об оскорблении власти».

В связи с этим чиновниками были разработаны методические рекомендации для сотрудников полиции — как выявлять оскорбление власти в интернете, как бы нелепо это не выглядело.

Признаки оскорбления власти, соответствующие ч. 3 ст. 20.1. КоАП РФ

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Оскорбление должно быть произведено на территории Российской Федерации. Для этого сотрудникам правоохранительных органов нужно будет точно установить, производится ли данный контент, или размещена ли данная публикация конкретно на территории Российской Федерации.

Информация должна предназначаться для неопределенного круга лиц в интернете, а не в личной переписке.

Например, если видеообращение записано и явно можно идентифицировать то, что обращение записано на территории России, например, на Красной Площади, тогда это будет трактоваться как территория Российской Федерации.

Тут, конечно же, возникают вопросы — являются ли медиапространства Youtube либо Facebook территорией Российской Федерации? Об этом разъяснений пока не дано.

Во-вторых, оскорбление должно быть направлено в адрес официальных символов государственной власти. К официальным символам власти относятся Конституция РФ, флаг, герб, гимн и конкретные чиновники, а именно Президент Российской Федерации, Правительство РФ, суды, Государственная Дума РФ и Совет Федерации.

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Примечательно, что в методичке ни слова не сказано про муниципальных и региональных чиновников.

В-третьих, в оскорблении должны присутствовать грубые матерные бранные слова, порнографические и иные непристойные материалы, неприемлемые обществом.

В-четвертых, чтобы квалифицировать какой-то материал как оскорбление власти, должно выражаться явное неуважение к обществу и государству. Оскорбляющий противопоставляет себя всем остальным, демонстрирует надменность, цинизм и унизительное отношение.

Только в том случае, если имеются все четыре критерия, материал направляется в экспертно-криминалистическое подразделение для проведения экспертизы по выявлению факта оскорбления.

При получении «положительного» экспертного заключения вас могут привлечь к административной ответственности, где штраф составляет от 30 до 100 тысяч рублей.

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Пока что критиковать власть не запрещено, но критикой не стоит злоупотреблять, поскольку даже если ваш пост не содержит оскорбление, сотрудник полиции обязан провести проверку на наличие иных составов преступлений, а именно экстремизм, возбуждения вражды или злоупотребление свободой слова.

Правоохранительные органы вряд ли будут интересоваться обычными гражданами, которые пишут гневные комментарии, но, тем не менее, если вы являетесь собственником бизнеса, если вы имеете дорогое имущество и критикуете при этом власть, делайте это грамотно.