Бухгалтерский ликбез про выручку и прочие доходы

Продолжаем серию материалов, посвященных бухгалтерской терминологии.

Выручка (Sales Revenue или просто Sales) — это доходы от обычных видов деятельности компании. Именно доходы, а не поступление денег.

Что считать обычными видами деятельности, определяет сама компания. Главное правило здесь — систематичность получения доходов. Если товар, продукция, работа или услуга продается регулярно, его продажа — обычный вид деятельности. Вот что приносит выручку в разных бизнесах:

Магазин — продажи покупных товаров

Завод — продажи собственной продукции

Брокер — продажи ценных бумаг

Парикмахерская — продажи парикмахерских услуг

Лизинговая компания — сдача имущества в аренду

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При этом обычных видов деятельности у компании может быть несколько. Продуктовый магазин может открыть производство салатиков, которые будут продаваться вместе с покупными товарами. А завод — продавать не только свою продукцию, но и покупные запчасти к ней. Такие продажи тоже будут приносить выручку.

Выручка возникает в бухучете в момент перехода права собственности на товар или продукцию от продавца к покупателю. Для работ и услуг момент признания выручки — дата подписания акта об их выполнении.

Сумма выручки равна сумме возникшей дебиторской задолженности покупателя.

Если покупка оплачена в момент приобретения, выручка совпадает с полученной суммой денежных средств.

Если покупка оплачена частично, выручка складывается из суммы оплаты и остатка дебиторки.

Это так называемая «грязная» выручка или выручка-брутто. В ней могут присутствовать НДС и акцизы, которые нужно будет вернуть государству.

В бухгалтерской отчетности отражается нетто-выручка, из которой эти налоги исключаются, чтобы можно было понять реальный доход компании.

Пример Автосалон продал новый «Гелик» за 12 млн руб. По условиям договора половину стоимости клиент оплачивает сразу, вторую половину — в течение года с момента покупки. Выручка-брутто складывается из 6 млн руб. уплаченных денег и 6 млн руб. дебиторки. Выручка-нетто — 10 млн руб. 2 млн руб. НДС — это доход государства, а не автосалона.

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(Other Revenue) — это любые доходы компании, кроме выручки:

Арендная плата (для арендодателя)

Дивиденды

Доходы от продажи основных средств (https://t.me/accwhisper/44)

Проценты по депозитам

Подарки

Момент признания и оценка суммы прочих доходов определяются так же, как и у выручки. Исключение — подарки. Дебиторка при дарении не возникает, поэтому доход определяется по рыночной стоимости подаренного актива.

Разделение доходов на выручку и прочие доходы зависит от того, чем занимается компания. Для магазина арендная плата — прочий доход, а для лизинговой компании — выручка. Начисленные дивиденды будут выручкой для квалифицированного инвестора, но прочим доходом для завода. И только подарки квалифицируются как выручка разве что у профессиональной содержанки.