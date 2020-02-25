Финансы компаний 2020: тренды, инструменты, возможности, которые нельзя упустить

Каждый год весной мы проводим большую онлайн-конференцию по финансам, учету, отчетности, автоматизации для компаний малого и среднего бизнеса.

В этом году в программе 12 онлайн мастер-классов от практикующих специалистов, которые вы можете посетить абсолютно БЕСПЛАТНО или приобрести в записи.

1. Ключевые изменения по налогам и как уберечь компанию от налоговых санкций (Ольга Прокофьева)

2. Умный бухучет. Как из вашей бухгалтерии сделать помощника для бизнеса (Лариса Магафурова)

3. Управленческий учет на базе 1С предприятие за 5 дней. Быстро. Просто. Доступно. (Оксана Комарова)

4. Визуализация управленческой отчетности. Возможности Power BI для финансистов. (Диана Гафиятуллина)

5. Как создать интерактивный финансовый отчет. Возможности MS Excel для финансистов (Людмила Курьянова)

6. Бизнес-модели. Влияние на финансы и финансистов. (Снежана Манько)

7. Финансовый директор на аутсорсе: удобное решение для малого бизнеса (Наталья Эйдинова)

8. Как управление финансами влияет на результаты организации. Роль финансиста в системе и бизнес-процессах (Григорий Онищук)

9. Как владелец компании может больше зарабатывать, используя три главных финансовых отчета. Кейсы российских компаний (Станислав Сульский)

10. Как не сгорать на работе и все успевать: инструменты эффективного планирования (Наталья Миткевич)

11. Как бухгалтеру стать финансовым директором. Перспективы развития в профессии (Екатерина Гавриленкова)

12. К вам пришел финансист... Построение системы учета и отчетности как проект. Личный опыт финансиста-фрилансера (Татьяна Пономаренко)

Даты: 18-20 марта 2020 года

Формат; онлайн, не отходя от компьютера, из любой точки мира.

Организатор конференции: онлайн-школа FIN-SKILL.RU

Спикеры: практики и профессионалы в своей области, умеющие структурно доносить информацию. Поделятся своими знаниями и ответят на ваши вопросы, чтобы полученную информацию вы могли применить в своей работе.

Подробности и регистрация>>> http://conf.fin-skill.ru/

Рекомендуем это мероприятие сотрудникам финансовых отделов и бухгалтерии, финансовым менеджерам и консультантам, предпринимателям и руководителям компаний, всем тем, кому интересна тема управления финансами в малом и среднем бизнесе.

Финансы компаний 2020: тренды, инструменты, возможности – это 3 дня, 12 тем, 20 часов вебинаров, подарки и бонусы от спикеров и организаторов.

В прошлом году конференцию посетило 600+ человек. Приходите и вы!

Регистрация и участие >>> http://conf.fin-skill.ru/

P.S. Организатор конференции: FIN-SKILL.RU – онлайн-школа финансов и финансовых менеджеров.

Онлайн-практикумы по финансам компаний для специалистов и руководителей.

Сообщество финансистов малого и среднего бизнеса.