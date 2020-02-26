Коммерческая тайна: как работодателю защитить свои права

В России действует Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне». Под этим понятием подразумевается специальный режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю, скажем, организации, получать коммерческую выгоду.

При этом существует и такое понятие, как разглашение информации, отнесенной к коммерческой тайне. Оно выражается в том, что сведения без согласия руководства организации становятся известны третьим лицам. В результате это вредит производственной деятельности фирмы.

Поэтому закон № 98-ФЗ наделяет компанию правом защищать свои интересы, если произошло распространение конфиденциальных сведений или их незаконное использование посторонними лицами. На практике субъектами противоправного разглашения коммерческой тайны в большинстве случаев становятся работники. И у работодателя есть инструменты, чтобы защитить свои права. Недобросовестного сотрудника можно привлечь как к дисциплинарной или материальной ответственности, так и к уголовной.

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Отправка конфиденциальной информации с рабочей почты на личную — это разглашение коммерческой тайны

Женщина работала в организации на должности менеджера по работе со стратегическими клиентами. При трудоустройстве она подписала обязательство о неразглашении коммерческой тайны. Проработав больше двух лет, менеджер подала заявление об увольнении. По этой причине работодатель провел проверку, направленную на защиту коммерческой тайны.

Она выявила, что сотрудница несколько раз отправляла с корпоративной почты на свой личный имейл информацию, использующуюся в производственной деятельности работодателя. В ее числе коммерческие предложения, калькулятор расчета потребления продуктов, планы работы с клиентами. Все эти сведения были включены в положение о коммерческой тайне как конфиденциальные.

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Организация уволила нарушителя не по п. 3 ч. 7 ст. 77 ТК РФ с формулировкой «По инициативе работника», а по пп. «в» п. 6 ч.1 ст. 81 ТК РФ — за разглашение коммерческой тайны.

Женщина подала иск в суд, в котором просила признать расторжение трудовых отношений на указанном основании незаконным и изменить формулировку. Свои требования она обосновала тем, что пересылка данных между личной и рабочей почтой — это не разглашение коммерческой тайны. Однако суды первой и апелляционной инстанций встали на сторону работодателя.

Суды отметили, что запрет на отправку деловых электронных сообщений через стороннюю почтовую службу прописан в положении компании, с которым менеджер была ознакомлена. Тем не менее в нарушение данных фирме обязательств она совершила действия по распространению коммерческой тайны.

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(Апелляционное Определение Московского городского суда от 18.11.2019 № 33-50688/2019).

Обмен между работниками секретными файлами по мессенджеру нарушает режим коммерческой тайны

Сотрудник отдела безопасности банка сфотографировал на свой телефон два рабочих файла, информация в которых имела статус конфиденциальной, и отправил их через вайбер вышестоящим начальникам. При этом и в трудовом договоре с работником, и в локальных нормативных актах банка был прописан режим коммерческой тайны.

По факту передачи информации посредством мессенджера работодатель провел служебное расследование и уволил мужчину по пп. «в» п. 6 ч.1 ст. 81 ТК РФ за разглашение коммерческой тайны.

Мужчина обратился в суд с иском к банку с требованием восстановить его на работе и взыскать средний заработок за время вынужденного прогула. По его мнению, неправомерные действия спровоцировали сотрудники, которым он отправил файлы. Более того, в данном случае вообще отсутствует разглашение сторонним лицам секретной информации, поскольку получатели документов — работники банка.

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Суды двух инстанций не нашли оснований для удовлетворения требований истца. В основу своей позиции представители правосудия положили тот факт, что конфиденциальная информация была передана в распоряжение международной компании Viber Media, разместившей данные банка на своих серверах.

(Апелляционное Определение Верховного суда Республики Марий Эл от 23.05.2019 № 33-889/2019).

За подключение флеш-накопителя к рабочему ПК можно объявить выговор, только если запрет есть в локальном акте

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На рабочем месте сотрудницы службы экономической безопасности магазина обнаружили подключенный к компьютеру USB-накопитель. В ходе проверки на флешке нашли файлы из корпоративной программы, скрины рабочей переписки, фотографии журналов гипермаркета, отчеты сотрудников. Вся информация составляла коммерческую тайну.

Этими действиями женщина нарушила должностную инструкцию, в которой прописан запрет на подключение к рабочему ПК «периферийных устройств». По данному происшествию работодатель составил акт, запросил объяснения у сотрудницы, а затем объявил ей выговор.

Женщина обжаловала дисциплинарное взыскание в суде. Она указала, что работодатель затребовал объяснения именно по факту копирования информации, составляющей коммерческую тайну. А с положением о такой информации она ознакомлена не была. Кроме того, истец сослалась на непонимание термина «периферийные устройства».

Однако суды признали выговор обоснованным. Судьи учли, что согласно листу ознакомления с локальными нормативными актами при трудоустройстве работница была ознакомлена с правилами, которые нарушила. Если изложенные в этих документах термины ей были неясны, женщина могла обратиться за соответствующими разъяснениями к работодателю.

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(Апелляционное Определение Челябинского областного суда от 21.03.2019 № 11-3194/2019).

За разглашение работником коммерческой тайны нельзя взыскать неустойку

Женщина работала в компании на должности ведущего юриста. При трудоустройстве она подписала соглашение о неразглашении коммерческой тайны и дала обязательство взаимодействовать с клиентами только в рамках заданий руководства.

Через полгода ведущий юрист уволилась, но продолжила работать с клиентами бывшего работодателя.

Юридическая фирма обратилась в суд с требованием взыскать с нее 500 тыс. рублей неустойки, предусмотренной соглашением, так как режим коммерческой тайны действовал еще три года после увольнения.

Районный суд требования юрфирмы не удовлетворил, а суд апелляционной инстанции оставил это решение в силе.

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Судьи отметили, что неустойка взыскивается в силу ст. 330 ГК РФ со стороны гражданско-правового договора. В данном случае разногласия произошли в результате трудовых отношений, поэтому спор разрешается по нормам трудового законодательства. Между сторонами возник индивидуальный трудовой спор, и положения ГК здесь неприменимы.

Трудовой кодекс не допускает установления дополнительного вида ответственности за нарушение обязательств из трудовых отношений. По ТК РФ работник должен возместить ущерб, причиненный работодателю своими действиями, однако доказательств, что такой ущерб действительно был причинен юрфирме, не было.

(Апелляционное Определение Санкт-Петербургского городского суда от 12.09.2019 № 33-19819/2019).

Чтобы взыскать с работника убытки, причиненные разглашением коммерческой тайны, их надо доказать

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Металлургическая компания (ООО) приняла на работу сотрудника в отдел снабжения. При трудоустройстве мужчину ознакомили с положением о коммерческой тайне и сведениями, которые к ней отнесены.

Через 8 месяцев работник уволился, учредил фирму по продаже металла и начал работать с контрагентами бывшего работодателя.

ООО привлекло стороннюю организацию, чтобы проверить компьютер уволившегося сотрудника. Проверяющие выяснили, что он систематически копировал относящиеся к коммерческой тайне файлы на внешние носители.

По мнению общества, мужчина начал бизнес по торговле металлом с помощью данных, полученных в период работы в отделе снабжения.

В связи с этим ООО обратилось в суд, чтобы взыскать с него убытки согласно пп. 3 ч. 3 ст. 11 закона о коммерческой тайне. В этой норме сказано, что сотрудник должен возместить организации убытки, если он виновен в разглашении коммерческой тайны.

Размер убытков истец рассчитал в сумме дохода, полученного вновь созданной фирмой от сделки с его контрагентом.

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Но суды посчитали недоказанным тот факт, что в результате разглашения либо использования коммерческой тайны общество понесло убытки. Продажа металла клиентам истца и заключение договоров поставки с его поставщиком не свидетельствуют о разглашении коммерческой тайны и причинении прямого действительного ущерба.

(Апелляционное Определение Нижегородского областного суда от 19.11.2019 № 2-431/2019, 33-13592/2019).

Продажа коммерческой тайны третьим лицам карается уголовно

Два сотрудника ЗАО, имеющих доступ к коммерческой тайне, по сговору решили продать через Интернет конфиденциальные сведения компании за 28 тыс. рублей. Преступление до конца доведено не было, так как мужчин задержала полиция.

Суд признал их виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 183 УК РФ — незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну из корыстной заинтересованности. Осужденных приговорили к лишению свободы на 2 года условно с испытательным сроком. Мужчины обжаловали приговор в вышестоящем суде. В основу апелляционной жалобы они положили тот факт, что корпоративные данные не являлись коммерческой тайной и находились в свободном доступе, также на них отсутствовала пометка «коммерческая тайна».

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Однако вышестоящий суд не нашел нарушений при рассмотрении дела и оставил приговор в силе. Судьи учли, что мужчины ознакомились под подпись с тем, что информация по товарообороту, которую они пытались продать, относится к коммерческой тайне и ее распространение запрещено. При этом ссылки, что эти сведения были в открытом доступе, не подтвердились.

(Апелляционное Постановление Московского городского суда от 19.03.2019 № 10-1675/2019).