Кредиторская задолженность: бухгалтерский ликбез

Продолжаем серию материалов, посвященных бухгалтерской терминологии.
Кредиторская задолженность (Accounts Payable) — это долги компании перед ее контрагентами. Термин происходит от латинского «Credit» — «он верит».
В бухучете кредиторская задолженность делится на долгосрочную (до возврата долга больше года) и краткосрочную (отдать надо в пределах года). Традиционно выделяют несколько групп кредиторов.
Поставщики и подрядчики
Мы должны им денег, если получили товары или воспользовались услугами с отсрочкой оплаты. Поставщики и подрядчики выполнили свою часть договора — возникла кредиторка. Мы заплатили — кредиторка закрылась.
Покупатели и заказчики
Здесь ситуация обратная: кредиторская задолженность возникает когда они внесли предоплату, а мы еще не поставили товар или не оказали услугу.
Налоговые органы
Иметь задолженность перед налоговиками — нормальное явление. Налог сначала начисляется — признается задолженность перед бюджетом, и только потом оплачивается. Например, НДС начисляется в момент отгрузки товара покупателю, а уплачивается в три приема до 25 числа каждого месяца, следующего за кварталом, в котором была отгрузка.
Государственные внебюджетные фонды: ПФР, ФСС, ФОМС
С каждого рубля зарплаты работника работодатель должен заплатить в эти фонды чуть больше 30 копеек. А государство на них обеспечит работнику достойную пенсию, бесплатную медицину и финансовую поддержку в сложных ситуациях, но это не точно. Как и для налогов наличие такой кредиторки — норма.
Персонал
В основном задолженность перед персоналом связана с оплатой труда. Кредиторка возникает когда мы уже начислили зарплату, но еще не выплатили. Начисляется зарплата, как правило, за месяц. Задолженность появляется в последний день месяца. Выплата у каждой компании происходит в свои сроки, но обычно уже в следующем месяце.
Подотчетные лица
Это тоже работники, но им мы даем денег, чтобы они что-то сделали для нас. Либо купили за наличку какие-то ценности, либо съездили в командировку и там сделали что-то полезное. Чаще по расчетам с подотчетными лицами возникает дебиторская, а не кредиторская задолженность. Но иногда подотчетник может потратить больше, чем получил. Например, авиабилет в день покупки стал стоить дороже, чем планировалось при получении денег. В этом случае сотрудник доплачивает разницу из своих денег, а у компании возникает кредиторская задолженность.
Учредители
Мы должны им денег, если компания начислила, но еще не выплатила дивиденды. Участники общества на общем собрании договорились какую часть прибыли прошлого года распределят между собой. Кредиторка у компании появляется в этот день.
Дочерние и материнская компании
Если одна компания владеет более чем 50% уставного капитала другой компании, начинаются игры в дочки-матери. И здесь кредиторская задолженность возникает у того, кто получает активы или услуги первым.
Разные кредиторы
Для них информация не раскрывается отдельно в силу небольшого объема долгов. Например, это могут быть арендаторы и арендодатели, посредники или страховщики.