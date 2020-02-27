Кредиторская задолженность: бухгалтерский ликбез

Продолжаем серию материалов, посвященных бухгалтерской терминологии.

Кредиторская задолженность (Accounts Payable) — это долги компании перед ее контрагентами. Термин происходит от латинского «Credit» — «он верит».

В бухучете кредиторская задолженность делится на долгосрочную (до возврата долга больше года) и краткосрочную (отдать надо в пределах года). Традиционно выделяют несколько групп кредиторов.

Поставщики и подрядчики

Мы должны им денег, если получили товары или воспользовались услугами с отсрочкой оплаты. Поставщики и подрядчики выполнили свою часть договора — возникла кредиторка. Мы заплатили — кредиторка закрылась.

Покупатели и заказчики

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Здесь ситуация обратная: кредиторская задолженность возникает когда они внесли предоплату, а мы еще не поставили товар или не оказали услугу.

Налоговые органы

Иметь задолженность перед налоговиками — нормальное явление. Налог сначала начисляется — признается задолженность перед бюджетом, и только потом оплачивается. Например, НДС начисляется в момент отгрузки товара покупателю, а уплачивается в три приема до 25 числа каждого месяца, следующего за кварталом, в котором была отгрузка.

Государственные внебюджетные фонды: ПФР, ФСС, ФОМС

С каждого рубля зарплаты работника работодатель должен заплатить в эти фонды чуть больше 30 копеек. А государство на них обеспечит работнику достойную пенсию, бесплатную медицину и финансовую поддержку в сложных ситуациях, но это не точно. Как и для налогов наличие такой кредиторки — норма.

Персонал

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В основном задолженность перед персоналом связана с оплатой труда. Кредиторка возникает когда мы уже начислили зарплату, но еще не выплатили. Начисляется зарплата, как правило, за месяц. Задолженность появляется в последний день месяца. Выплата у каждой компании происходит в свои сроки, но обычно уже в следующем месяце.

Подотчетные лица

Это тоже работники, но им мы даем денег, чтобы они что-то сделали для нас. Либо купили за наличку какие-то ценности, либо съездили в командировку и там сделали что-то полезное. Чаще по расчетам с подотчетными лицами возникает дебиторская, а не кредиторская задолженность. Но иногда подотчетник может потратить больше, чем получил. Например, авиабилет в день покупки стал стоить дороже, чем планировалось при получении денег. В этом случае сотрудник доплачивает разницу из своих денег, а у компании возникает кредиторская задолженность.

Учредители

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Мы должны им денег, если компания начислила, но еще не выплатила дивиденды. Участники общества на общем собрании договорились какую часть прибыли прошлого года распределят между собой. Кредиторка у компании появляется в этот день.

Дочерние и материнская компании

Если одна компания владеет более чем 50% уставного капитала другой компании, начинаются игры в дочки-матери. И здесь кредиторская задолженность возникает у того, кто получает активы или услуги первым.

Разные кредиторы

Для них информация не раскрывается отдельно в силу небольшого объема долгов. Например, это могут быть арендаторы и арендодатели, посредники или страховщики.