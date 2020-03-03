Утверждены формы СТД-Р и СТД-ПФР: новая радость работодателей

Минтруд выпустил Приказ от 20.01.2020 № 23н «Об утверждении формы сведений о трудовой деятельности, предоставляемой работнику работодателем, формы предоставления сведений о трудовой деятельности из информационных ресурсов ПФР и порядка их заполнения».
В чём суть документа?Утверждены формы сведений о трудовой деятельности, выдаваемых работнику работодателем, а также из информационных ресурсов ПФР. Определён порядок их заполнения.
Какие появились новые формы?Минтруд утвердил следующие формы:
— «Сведения о трудовой деятельности, предоставляемые работнику работодателем (СТД-Р)»;
— «Сведения о трудовой деятельности, предоставляемые из информационных ресурсов Пенсионного фонда Российской Федерации (СТД-ПФР)».
Чем вызвано появление новых форм?Формы утверждены в связи с введением электронных трудовых книжек. Напомним, что с 01.01.2020 в России начался переход на электронные трудовые книжки. В связи с этим у работодателей появились новые обязанности по передаче в Пенсионный фонд РФ сведений о трудовом стаже и изменениях в трудовой деятельности (приём на работу, перевод, увольнение) работников. Работники, перешедшие на электронные книжки, теперь смогут получать сведения о своей трудовой деятельности у работодателя, в Пенсионном фонде или в МФЦ. Предоставление указанных сведений будет осуществляться по формам СТД-Р и СТД-ПФР.
В каком случае работодатели должны выдавать форму СТД-Р?Работодатели обязаны выдавать сведения о трудовой деятельности только тем работникам, на которых не ведётся бумажная трудовая книжка, т.е. всем работникам, которые перейдут в 2020 году на электронные трудовые книжки. Работникам, которые решили продолжать использовать бумажные трудовые книжки, СТД-Р не выдают.
Когда конкретно выдавать эту форму?Работодатель обязан выдавать справку по форме СТД-Р «Сведения о трудовой деятельности»:
— при увольнении;
— по заявлению работника.
Как предоставляется форма СТД-Р?Работодатель должен сформировать СТД-Р тем способом, который работник указал в заявлении — на бумажном носителе или в форме электронного документа. СТД-Р на бумажном носителе заверяется подписью руководителя организации (или его доверенного лица) и печатью организации (при её наличии). СТД-Р в форме электронного документа заверяется усиленной квалифицированной электронной подписью.
Какие сведения указываются в форме?В форме СТД-Р нужно указать:
- Сведения о работнике — Ф.И.О., дату рождения, СНИЛС.
- Сведения о работодателе — наименование, регистрационный номер в ПФР, ИНН, КПП.
- Данные о трудовой деятельности работника в организации — сведения о приёме на работу, переводах и увольнении с датами, номерами приказов и т.д.