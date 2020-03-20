Кто получит сведения из ГИРБО бесплатно, а кому придется платить 200 тыс руб.
Стало известно, как будут предоставлять сведения из нового ресурса бухотчётности.
Федеральная налоговая служба России выпустила Приказ от 25.11.2019 № ММВ-7-1/586@ «Об утверждении Административного регламента Федеральной налоговой службы предоставления государственной услуги по предоставлению информации, содержащейся в государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчётности». Зарегистрирован в Минюсте России 05.03.2020.
В чём суть документа?
Административный регламент устанавливает правила и сроки предоставления информации, содержащейся в государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчётности (ГИРБО).
Почему появился этот документ?
Дело в том, что 1 января 2020 года вступили в силу новые положения о госинформресурсе бухгалтерской (финансовой) отчётности, принятые Федеральным законом от 28.11.2018 № 444-ФЗ: организации впервые сдают бухотчётность и аудиторские заключения в ГИРБО, который ведут налоговики. Органы статистики уже не принимают отчётность и не публикуют бухгалтерские данные организаций. Теперь такую информацию при необходимости следует получать из ГИРБО по установленному регламенту.