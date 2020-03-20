Кто получит сведения из ГИРБО бесплатно, а кому придется платить 200 тыс руб.

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Кто может получить сведения из ГИРБО?

Утверждённый порядок интересен тем, кто хочет получить сведения об отчётности, например, контрагента.

Куда следует обращаться?

Какие сведения можно получить из ресурса бухотчётности?

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— баланс;

— отчёт о финансовых результатах;

— отчёт об изменениях капитала;

— отчёт о движении денежных средств;

— пояснения к годовому балансу и отчёту о финансовых результатах.

Как можно получить данные из госинформресурса?

Если запрашивалось абонентское обслуживание, инспекция установит доступ и направит заявителю уведомление. Абонентским обслуживанием можно будет пользоваться год. Обращаться к ресурсу в течение этого года разрешено неограниченное количество раз.

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Дополнительно следует обратить внимание на разъяснения Минфина. Ведомство указало, что получить доступ к информации, содержащейся в ресурсе, можно будет:

— с апреля 2020 года — через систему межведомственного электронного взаимодействия;

— с мая 2020 года — с использованием Интернет-сервиса на сайте ФНС.

Что нужно подать в инспекцию для получения сведений из ГИРБО?

Если же требуется абонентское обслуживание, то нужно заполнить форму запроса, которая приведена в приложении к регламенту. Отправить его можно и на бумаге (если запрос представляется лично в инспекцию либо МФЦ или по почте), и в электронной форме (когда используется портал госуслуг или Интернет-сервис).

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В течение какого времени предоставляется информация?

Нужно ли платить за сведения из ГИРБО?

Когда документ вступает в силу?