Клерк.Ру

Кто получит сведения из ГИРБО бесплатно, а кому придется платить 200 тыс руб.

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

Стало известно, как будут предоставлять сведения из нового ресурса бухотчётности.

Федеральная налоговая служба России выпустила Приказ от 25.11.2019 № ММВ-7-1/586@ «Об утверждении Административного регламента Федеральной налоговой службы предоставления государственной услуги по предоставлению информации, содержащейся в государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчётности». Зарегистрирован в Минюсте России 05.03.2020.

В чём суть документа?

Административный регламент устанавливает правила и сроки предоставления информации, содержащейся в государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчётности (ГИРБО).

Почему появился этот документ?

Дело в том, что 1 января 2020 года вступили в силу новые положения о госинформресурсе бухгалтерской (финансовой) отчётности, принятые Федеральным законом от 28.11.2018 № 444-ФЗ: организации впервые сдают бухотчётность и аудиторские заключения в ГИРБО, который ведут налоговики. Органы статистики уже не принимают отчётность и не публикуют бухгалтерские данные организаций. Теперь такую информацию при необходимости следует получать из ГИРБО по установленному регламенту.

Центр обучения «Клерка»
📌 Реклама
Все про онлайн-кассы: как не нарваться на штрафы
Все что вы хотели знать о кассах, но забыли спросить (скидка до 1 апреля 50%).
Антон Дыбов
Узнать больше

Кто может получить сведения из ГИРБО?

Получить информацию из ресурса могут физлица (в том числе ИП) и юрлица (за исключением органов госвласти, органов местного самоуправления, Банка России) либо их полномочные представители.

Утверждённый порядок интересен тем, кто хочет получить сведения об отчётности, например, контрагента.

Куда следует обращаться?

Соответствующая госуслуга предоставляется ФНС России и территориальными налоговыми органами.

Какие сведения можно получить из ресурса бухотчётности?

В системе размещается отчётность экономических субъектов, обязанных её составлять, а также аудиторские заключения о ней, если отчётность подлежит обязательному аудиту. Таким образом, заявитель может получить, например, сведения из следующих документов коммерческой организации:

📌 Реклама
Отключить

— баланс;

— отчёт о финансовых результатах;

— отчёт об изменениях капитала;

— отчёт о движении денежных средств;

— пояснения к годовому балансу и отчёту о финансовых результатах.

Как можно получить данные из госинформресурса?

Информация, содержащаяся в ГИРБО, предоставляется в форме абонентского обслуживания, а также в электронном виде с использованием Интернет-сервиса о конкретном экономическом субъекте. Заявитель получит ссылку для скачивания информации о конкретном экономическом субъекте. При отсутствии информации заявителю отправят соответствующее сообщение.

Если запрашивалось абонентское обслуживание, инспекция установит доступ и направит заявителю уведомление. Абонентским обслуживанием можно будет пользоваться год. Обращаться к ресурсу в течение этого года разрешено неограниченное количество раз.

📌 Реклама
Отключить

Дополнительно следует обратить внимание на разъяснения Минфина. Ведомство указало, что получить доступ к информации, содержащейся в ресурсе, можно будет:

— с апреля 2020 года — через систему межведомственного электронного взаимодействия;

— с мая 2020 года — с использованием Интернет-сервиса на сайте ФНС.

Что нужно подать в инспекцию для получения сведений из ГИРБО?

Чтобы получить сведения о конкретном экономическом субъекте, нужно представить только запрос. В нём заявитель указывает полное или сокращённое наименование, ОГРН и ИНН интересующей организации. Направить запрос необходимо в электронной форме через портал госуслуг или Интернет-сервис. На данный момент форма такого запроса не установлена.

Если же требуется абонентское обслуживание, то нужно заполнить форму запроса, которая приведена в приложении к регламенту. Отправить его можно и на бумаге (если запрос представляется лично в инспекцию либо МФЦ или по почте), и в электронной форме (когда используется портал госуслуг или Интернет-сервис).

📌 Реклама
Отключить

В течение какого времени предоставляется информация?

Информацию о конкретном экономическом субъекте инспекция должна предоставить в тот же день, когда зарегистрирует запрос заявителя. А вот получения абонентского доступа придётся подождать: уведомление о его предоставлении направят в течение 10 рабочих дней со дня регистрации налоговым органом запроса заявителя.

Нужно ли платить за сведения из ГИРБО?

Информация о конкретной организации предоставляется бесплатно. Годовой неограниченный доступ к данным ресурса обойдется в 200 тыс. рублей. Такая стоимость установлена постановлением Правительства РФ от 25.06.2019 № 811.

Когда документ вступает в силу?

Документ вступает в силу 17 марта 2020 года.

Мероприятия

Разместить

Блоги компаний

Создать блог
📌 Реклама
Отключить