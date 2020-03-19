Подготовили дайджест изменений в законодательстве, вступающих в силу в II квартале 2020 года. C первого апреля меняется порядок взыскания недоимок по налогам и взносам до 3 тыс. рублей, расширяются полномочия инспекторов. Вскоре после этого скорректируют и обжалование действий фискалов. В июне бухгалтерам придется по-новому заполнять платежные документы, а кадровикам следует не забыть проинформировать последних сотрудников о переходе на электронные трудовые книжки.

1 апреля вступают в силу новеллы НК РФ

Федеральным законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ с 01.04.2020 вводится в действие следующий порядок:

если сумма недоимки составляет меньше 3 тыс. рублей, решение о взыскании инспекторы будут принимать спустя 2 месяца после того, как общая сумма недоимок превысит это порог или не истекут 3 года на исполнение самого раннего требования (п. 3 ст. 46 НК РФ);

ФНС будет публиковать на своем сайте решения о наложении запрета на отчуждение имущества с конкретизацией активов, а также сообщать об отмене таких мер (п. 4 ст. 72);

налоговые органы будут автоматически получать в залог арестованное имущество должников в случае непогашения задолженности в течение месяца (ст. 73 НК РФ);

в случае неисполнения решения о взыскании с фирмы недоимки свыше 1 млн рублей в течение 10 дней инспекторам разрешат проводить осмотры территории, помещений, документов вне рамок проверок (но с согласия организации, ст. 92 НК РФ), а также потребовать от должника представить данные и документы об имуществе, правах и обязательствах (ст. 93.1);

подтвердить нулевую ставку по НДС разрешается реестрами документов: при реализации экспресс-грузов, при вывозе припасов, при пересылке товаров в международных почтовых отправлениях (ст. 165).

иностранные граждане и лица без гражданства (не ИП) без места жительства и пребывания в РФ ставятся на учет в налоговой по месту нахождения компании или ИП, выплачивающей им доход. Если таковых несколько, то по месту нахождения первой, отчитавшейся о выплатах физлицу. После получения уведомления о постановке на учет предприятие обязано в течение 5 дней направить документ специалисту, а также представить инспекторам подтверждение такого направления (ст. 83 НК РФ).

1 апреля недоимку по взносам на травматизм до 3 тыс. рублей будут взыскивать по-новому

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Федеральный закон от 01.03.2020 № 43-ФЗ увеличил порог для взыскания малозначительной недоимки по взносам на травматизм с 500 до 3000 рублей. Продолжительность периода, в течение которого фонд должен принять постановление о взыскании сумм, не достигших предела, увеличится на год — с двух до трех лет после истечения срока исполнения самого раннего требования.

1 апреля расширен перечень уполномоченных лиц для регистрации участников закупок в ЕИС

Постановлением Правительства РФ от 27.12.2019 № 1906 к ним отнесены: иные лица, действующие в качестве руководителя юрлица, а также физлицо-ИП, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа регистрируемого юрлица.

30 апреля жалобы в вышестоящий налоговый орган подаются по установленной форме

Приказ ФНС РФ от 20.12.2019 № ММВ-7-9/645@ установил порядок заполнения и представления жалоб на решения и действия инспекций, в том числе апелляционных.

11 мая на Госуслугах появится информация об обременениях

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Благодаря Федеральному закону от 12.11.2019 № 370-ФЗ на портале будет доступна информация о залоге движимого имущества, заключении договора лизинга и купле-продаже с сохранением права собственности за продавцом.

1 июня в платежке на перечисление зарплаты указывается больше сведений

Федеральный закон от 21.02.2019 № 12-ФЗ обязал работодателей отражать в платежке суммы, которые удерживаются по исполнительному документу, а также вносить в платежные документы код вида дохода. Речь идет не только о зарплатных выплатах, но и о расчетах по ГПД, а также суммах, с которых согласно законодательным нормам не взыскиваются долги. Указанием от 14.10.2019 № 5286-У ЦБ РФ утвердил три вида значения кодов. В письме от 27.02.2020 № ИН-05-45/10 Центробанк дает рекомендации относительно указания данных по удержаниям.

1 июня вводится обязательная маркировка молочной продукции

Срок установлен Распоряжением Правительства РФ от 28.04.2018 № 792-р

8 июня транспорт подлежит фотофиксации при прохождении техосмотра

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Федеральный закон от 06.06.2019 № 122-ФЗ сделал обязательным для внесения в единый информационный реестр техосмотра фотоизображение автомобиля в пункте ТО или на диагностической линии с указанием координат местонахождения транспорта, а также даты и времени начала и завершения диагностики.

30 июня истекает срок уведомления персонала о порядке перехода на СТД

Согласно Федеральному закону от 16.12.2019 № 439-ФЗ нужно до 30.06.2020 уведомить каждого работника об изменениях трудового законодательства и возможности выбора формата ведения трудовой книжки.