Президент России подписал Федеральный закон от 18.03.2020 № 56-ФЗ «О внесении изменений в статью 14.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».

В чём суть нового закона?

Введена административная ответственность за отказ для представителя социально уязвимой категории населения в доступе к получению им товаров, работ или услуг на равных с другими гражданами условиях.

С чем связаны такие поправки?

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Предлагаемые изменения обусловлены участившимися случаями отказа инвалидам, пожилым гражданам и другим социально уязвимым категориям лиц в доступе к объектам и услугам транспортной инфраструктуры, торговли и туризма по признакам наличия расстройства здоровья, ограничения жизнедеятельности, преклонного возраста и иным подобным основаниям. Зачастую за таким отказом стоят причины формального, ментального, маркетингового, имиджевого и иного характера.

По данным Роспотребнадзора, в его территориальные органы ежегодно поступает более 20 тыс. обращений от представителей социально уязвимых (в связи с наличием инвалидности, возрастом и т.д.) групп на нарушение их потребительских прав.

Что конкретно установлено?

Статья 14.8 КоАП РФ дополнена частью 5, согласно которой отказ потребителю в предоставлении товаров (выполнении работ, оказании услуг) либо доступе к ним по причинам, связанным с состоянием его здоровья, или ограничением жизнедеятельности, или его возрастом наказывается штрафом.

На сколько оштрафуют?

За факты подобной дискриминации будут штрафовать: должностных лиц на сумму от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, организации — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

Раньше штрафовали за подобные нарушения?

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Штрафовали, но по общей статье за дискриминацию. В таком случае юрлицу грозил штраф на сумму от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, а для должностных лиц ответственность не предусматривалась.

Можно ли избежать штрафа при отказе в предоставлении услуг?

Да, ответственность не будет распространяться на законодательно установленные случаи, когда подобные ограничения допустимы. Такими случаями являются, например, ограничения, применяемые при перевозке пассажиров авиатранспортом, при доступе к управлению транспортным средством, к развлекательным объектам повышенной опасности (аттракционам), при продаже отдельных видов товаров или оказании некоторых видов услуг несовершеннолетним, нахождении их в определённых местах и прочее.

Самый явный пример допустимого ограничения: запрет продавать алкоголь и сигареты несовершеннолетнему.

На что ещё обратить внимание?

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КоАП РФ дополнен примечанием, согласно которому в случае отказа двум и более потребителям одновременно либо в случае соответствующего неоднократного отказа одному или двум и более потребителям одновременно административная ответственность наступает за такой отказ каждому потребителю и за каждый случай отказа в отдельности.

Когда Закон № 56-ФЗ вступает в силу?

Документ вступит в силу 29 марта 2020 года.