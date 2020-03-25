Президент России подписал Федеральный закон от 18.03.2020 № 56-ФЗ «О внесении изменений в статью 14.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».
В чём суть нового закона?Введена административная ответственность за отказ для представителя социально уязвимой категории населения в доступе к получению им товаров, работ или услуг на равных с другими гражданами условиях.
С чем связаны такие поправки?Предлагаемые изменения обусловлены участившимися случаями отказа инвалидам, пожилым гражданам и другим социально уязвимым категориям лиц в доступе к объектам и услугам транспортной инфраструктуры, торговли и туризма по признакам наличия расстройства здоровья, ограничения жизнедеятельности, преклонного возраста и иным подобным основаниям. Зачастую за таким отказом стоят причины формального, ментального, маркетингового, имиджевого и иного характера.
По данным Роспотребнадзора, в его территориальные органы ежегодно поступает более 20 тыс. обращений от представителей социально уязвимых (в связи с наличием инвалидности, возрастом и т.д.) групп на нарушение их потребительских прав.
Что конкретно установлено?Статья 14.8 КоАП РФ дополнена частью 5, согласно которой отказ потребителю в предоставлении товаров (выполнении работ, оказании услуг) либо доступе к ним по причинам, связанным с состоянием его здоровья, или ограничением жизнедеятельности, или его возрастом наказывается штрафом.
На сколько оштрафуют?За факты подобной дискриминации будут штрафовать: должностных лиц на сумму от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, организации — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.
Раньше штрафовали за подобные нарушения?Штрафовали, но по общей статье за дискриминацию. В таком случае юрлицу грозил штраф на сумму от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, а для должностных лиц ответственность не предусматривалась.
Можно ли избежать штрафа при отказе в предоставлении услуг?Да, ответственность не будет распространяться на законодательно установленные случаи, когда подобные ограничения допустимы. Такими случаями являются, например, ограничения, применяемые при перевозке пассажиров авиатранспортом, при доступе к управлению транспортным средством, к развлекательным объектам повышенной опасности (аттракционам), при продаже отдельных видов товаров или оказании некоторых видов услуг несовершеннолетним, нахождении их в определённых местах и прочее.
Самый явный пример допустимого ограничения: запрет продавать алкоголь и сигареты несовершеннолетнему.