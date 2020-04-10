Производственный кооператив для имущественной безопасности бизнеса

Проблема защиты активов бизнеса актуальна для любого бизнеса. В течении последних лет «Производственный кооператив» (ПК) активно рекламируется на налоговых семинарах как способ законной экономии на страховых взносах, что, строго говоря, не соответствует действительности. Так же говорят и о его потенциале в защите имущества, как об очередной волшебной пилюле. Действительно, производственный кооператив может стать способом повышения имущественной безопасности. Конечно, при соблюдении некоторых условий. Материал на эту тему подготовили эксперты компании TaxCOACH.

1. О кооперативе

Это такая же форма юридического лица как ООО, АО и другие мало популярные товарищества и партнерства. По своей природе — форма самозанятости граждан, которые объединяются своим трудом для достижения некоего совместного результата. Кооператив, несмотря на свое название, вовсе не обязан заниматься только производственной деятельностью. Вместо уставного капитала у него паевой фонд, минимальный размер которого законодательно не установлен. Деятельность производственных кооперативов регулируется ст.ст. 106.1-106.6 ГК РФ и отдельным Законом.

Члены кооператива работают в кооперативе, не заключая с ним трудовые договоры. При этом дополнительно можно взять и наемных работников, однако их количество должно быть не более 30% от численности членов. Члены кооператива не учитываются при подсчете среднесписочной численности работников, что позволяет такой организации применять УСН даже в том случае, когда количество пайщиков превышает 100 человек.

Нюанс: Все члены кооператива отражаются в ЕГРЮЛ. При каждом случае изменения состава пайщиков Председатель кооператива должен внести изменения в ЕГРЮЛ, что само по себе занимает время.

2. О членстве

В кооперативе должно быть минимум 5 членов в возрасте не менее 16 лет. Могут участвовать и юридические лица, но это должно быть прямо предусмотрено в уставе.

Нюанс: первая очевидная сложность в использовании кооператива — где набрать пять членов? Особенно, если мы хотим использовать его в качестве хранителя активов. Нечасто в бизнесе 5 и более партнеров. Следовательно, возможностей для использования ПК уже меньше. Конечно, можно включить доверенных лиц (друзей, детей, иных родственников), однако в таком варианте это гарантированная бомба замедленного действия. Почему? Запасаемся терпением и продолжаем читать.

3. О паевом фонде и паевых взносах

У кооператива есть Паевой фонд. Его размер и размер паевого взноса учредители определяют в уставе. Паевым взносом могут быть деньги, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права и иные объекты гражданских прав. Оценка паевого взноса до 25 тыс. руб. проводится при образовании кооператива по взаимной договоренности учредителей. Выше 25 тыс. руб. — независимым оценщиком.

Нюанс: следуя букве закона, можно предположить, что у всех членов кооператива может быть одинаковый размер пая, максимум в паевом фонде им может принадлежать несколько паев, кратных установленной в уставе величине. На практике все намного гибче, и размеры вкладов в паевой фонд конкретных учредителей можно установить разные. Как учредители договорятся. Любые вклады в паевой фонд освобождаются от налогов у получающей стороны (то есть самого кооператива) на основании льготы п.п. 3 п. 1 ст. 251 НК РФ.

Еще один нюанс: независимо от размера принадлежащего пая, у пайщика один голос на общем собрании членов. Это принципиальное отличие от ООО, где голоса пропорциональны долям в уставном капитале.

Когда это может пригодиться? Например, для обеспечения владельческого контроля. Независимо от размера вкладов «инвесторов» (предположим их два), у инициаторов некоего проекта (предположим, их трое) будет по одному голосу, то есть большинство. При этом размер долей в паевом фонде инвесторов пропорционален их вкладу. И финансово, и управленчески все справедливо.

Несправедливость и риск проявляется при участии в ПК доверенных с лиц. Даже самый маленький пай дает 1 голос. А если таких дополнительных пайщиков несколько, возникают существенные управленческие риски, минимизировать которые достаточно сложно. В кооперативе между пайщиками нельзя заключить корпоративный договор, способный обеспечить владельческий контроль, как в ООО, обязывая к единообразному голосованию.

4. О дополнительных взносах в имущество кооператива

Если со вкладами в паевой фонд все ясно, то с дополнительными вкладами в имущество без увеличения уставного капитала (паевого фонда), которые возможны в привычных ООО и АО, не все просто. Напомним, помимо влекущего пропорциональное увеличение уставного капитала вклада в него, участник общества может безвозмездно осуществить взнос в имущество Общества, который у получателя так же освобождается от налогообложения при соблюдении ряда условий (п.п.3.7 и п.п. 11 п. 1 ст. 251 НК РФ). Это отличные инструменты для безналогового финансирования в группе компаний.

В отношении же кооператива два НО!

Первое «Но!»: вклады в имущество по п.п. 3.7 п. 1 ст. 251 НК РФ на кооперативы не распространяются. Налоговым кодексом эта льгота предусмотрена только для обществ и товариществ.

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Второе «Но!» в том, что кристальной ясности в возможности передачи имущества без налоговых последствий по п.п. 11 п. 1 ст. 251 НК РФ нет. Толкуя Письмо от 25 сентября 2007 г. № 03-03-06/1/694, касающегося схожим образом сформулированной нормы п.п. 3 п. 1 ст. 251 НК РФ, полагаем, что безналоговые вклады по этой льготе возможны. Однако следует помнить о том, что доля участия в ПК передающей или получающей стороны должна быть более 50% и имущество (кроме денег) в течение года не может никому передаваться.

Вывод по пункту: отсутствие льгот для более свободного рефинансирования денежных потоков в группе компаний опять существенно ограничивает использование ПК в роли Хранителя активов. Финансирование в виде вкладов в паевой фонд не всегда является приемлемым вариантом. Большой размер паевого фонда может излишне демонстрировать благосостояние компании.

5. О неделимом фонде и защите кооператива от личных кредиторов пайщика

Имущество, принадлежащее кооперативу, по решению его участников, можно передать в Неделимый фонд кооператива, плюсы которого:

На имущество, составляющее неделимый фонд, нельзя обратить взыскание по личным долгам участников (п. 1 ст. 11 Закона);

Имущество, составляющее неделимый фонд кооператива, не включается в паи членов кооператива (там же);

Взыскание по личным долгам члена кооператива не может быть обращено на неделимый фонд кооператива (ст. 13 Закона);

Пай состоит из паевого взноса члена кооператива и соответствующей части чистых активов кооператива (за исключением неделимого фонда) (ст. 9 Закона);

Взыскание по долгам члена кооператива не может быть обращено на неделимые фонды кооператива п.5 ст.106.5 ГК РФ и п. 3 ст. 74 ФЗ «Об исполнительном производстве».

Иными словами, производственный кооператив позволяет обособить свое имущество таким образом, что на него не может быть обращено взыскание по долгам его членов. И эта возможность прямо установлена законом.

Данный вывод подтверждается и многочисленной судебной практикой.

Возможность образования неделимого фонда кооператива и цели, в связи с которыми он образуется, необходимо предусмотреть в Уставе.

При этом должно быть принято отдельное решение о том, какое конкретное имущество кооператива составляет его неделимый фонд. И это решение должно найти свое отражение в бух.учете.

Создание неделимого фонда в производственном кооперативе практически не урегулировано законодателем. Все вопросы, связанные с его формированием, размером, перечнем входящего в него имущества, относятся к исключительной компетенции общего собрания. По общему правилу решение о создании и составе неделимого фонда принимается всеми членами кооператива единогласно. В уставе можно предусмотреть иное. При этом перечень активов, которые могут составлять неделимый фонд, ничем не установлен (деньги, здания, сооружения, основные средства производства, оборудование, транспорт, доли в компаниях и т.д.).

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Одной из задач фонда, по сути, является обеспечение стабильности кооператива. Если пайщик вышел из кооператива, либо его исключили — имущественные интересы ПК будут обеспечены.

Неделимый фонд кооператива может быть распределен между членами кооператива только в случае его ликвидации, поскольку имущество кооператива, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, подлежит распределению между его членами.

В этом смысле плюсы ПК в сравнении с ООО понятны. «Складываем» все значимые активы в Производственный кооператив, принимаем решение о создании Неделимого фонда, и, в случае возникновения личных претензий к собственнику/пайщику, дотянуться до имущества кооператива будет затруднительно. Для сравнения: при обращении взыскания на долю в ООО кредиторы получат стоимость доли собственника с учетом рыночной стоимости имущества. Кредиторам члена ПК выплатят действительную стоимость пая без учета неделимого фонда.

"Взыскание по долгам члена производственного кооператива (артели) не может быть обращено на неделимые фонды производственного кооператива (артели)«.п. 3 ст. 74 Федеральный закон от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»

Этим же инструментом можно ограничить вхождение в бизнес нежелательных наследников партнеров, обеспечив выплату им только стоимости пая, без учета имущества, составляющего неделимый фонд.

В этом же кроется и дьявол. При наличии неделимого фонда у наследников нет способа потребовать выплаты им справедливой компенсации стоимости активов, а во вхождении в состав пайщиков им можно отказать.

Нюанс: по своим предпринимательским долгам кооператив, как организация, отвечает сам своим имуществом, в том числе составляющим неделимый фонд. Таким образом, использование ПК как операционной компании, вступающей в коммерческие отношения с поставщиками или покупателями, — табу, которое на корню способно убить главную идею — защитить имущество.

И еще нюанс: если вы сегодня получили иск от кредитора, а завтра создаете Производственный кооператив, передавая ему все активы, то подобную сделку с высокой долей вероятности признают недействительной. Так как никакой деловой цели у подобных мероприятий нет, кроме как причинить ущерб кредитору, сокрыв имущество от обращения на него взысканий.

Слишком много «Но!» для повсеместного использования этой формы.

4 условия, при соблюдении которых производственный кооператив может обеспечить имущественную безопасность вашего бизнеса

1. Минимальное количество членов.

Их минимум пять. Таким образом, вам требуется пять собственников бизнеса, чьи права на имущество можно зафиксировать через доли в ПК.

2. Семейный бизнес.

Вопрос распоряжения имуществом, составляющим неделимый фонд, относится к компетенции общего собрания членов. Учитывая, что у каждого пайщика один голос (независимо от размера его пая) для учета мнения всех скорее всего будет закреплено, что решения принимаются ими только единогласно. Таким образом, определив имущество в неделимый фонд, возможна ситуация, при которой забрать его оттуда, если один из пайщиков захочет выйти, без согласия всех остальных, будет невозможно.

Кроме того, в кооперативе нет возможности заключить корпоративный договор. А это на сегодняшний день один из лучших инструментов в регулировании отношений между собственниками бизнеса, возможность заключения которого установлена только для обществ.

Более того, это должен быть не просто семейный бизнес. Члены семьи должны не иметь явных конфликтов между собой, а решения приниматься без саботажа. Причина — порядок проведения собраний. Несмотря на достаточное количество положений Закона, позволяющих членам кооператива самостоятельно устанавливать для себя «правила игры», при внимательном прочтении нормативного акта можно с удивлением обнаружить, что в кооперативе не так то просто и легко провести общие собрания членов. И возможности изменить порядок Законом не предусмотрено.

3. Активная фаза накопления имущества завершена, инвестиционные программы закрыты.

В кооперативе нет возможности осуществлять вклады в его имущество аналогично ООО/АО. Мы считаем это одним из важнейших ограничителей для ПК, поскольку вопрос безналогового реинвестирования крайне важен практически для любого бизнеса. А заработанная прибыль, как правило, и инвестируется на приобретение активов.

4. Совершеннолетние наследники.

Относительно кооператива не предусмотрено гарантий прав несовершеннолетних наследников. Так как членами кооператива могут стать только граждане с 16 лет, возникает закономерный вопрос: в случае смерти одного из членов кооператива с имуществом, как обеспечить его, например, тринадцатилетнему сыну права на это имущество. В члены кооператива его нельзя принять, следовательно, ему нужно выплатить действительную стоимость пая его отца, которая (вспоминаем!) рассчитывается без учета имущества неделимого фонда. Вопрос открыт...

В качестве вывода

Производственный кооператив, безусловно, отличный инструмент для решения важного ряда задач бизнеса и его собственников, лечения и профилактики их бизнес-недугов. Однако, как у любого лекарства, у него имеется ряд противопоказаний и перечень случаев применения «с осторожностью».

Названных выше условий более чем достаточно для понимания необходимости принятия взвешенного решения в части использования производственного кооператива для хранения активов.

Один только вопрос, что за такое трудовое участие внесут собственники в качестве своего пая, может поставить вас в тупик. Иными словами, пилюля мощная, но не волшебная и «отпускается только по рецепту врача».