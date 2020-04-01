Жизнь бизнеса после пандемии. Как избежать бессмысленных трат

Уже сейчас начали примирятся старые противники, казалось бы непримиримые — бывшие партнеры по бизнесу, заказавшие друг на друга уголовные дела и погрязшие в многолетних судебных процессах. Начало приходить понимание бессмысленности корпоративных войн, миллионных трат на адвокатов, юристов и разного рода посредников.

Вообще, последствия этого кризиса должны многое изменить на юридическом рынке — придет осознание абсолютной неэффективности и даже вредоносности существующей модели юридической услуги.

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Юридические отделы, пиарщики и службы безопасности крупных компаний не в состоянии разрешать серьезных проблем. Никогда. К серьезной я отношу такой наезд на бизнес, когда проблемы начинают создаваться по всем фронтам – уголовщина, налоговые претензии, давление администрации городов, ну и черный пиар. Расторжение сделок, арест активов. Привлекаемые адвокаты выполняют локальные задачи – борются не с причиной проблемы, сидящей в высоком чиновничьем кабинете, а с ее следствием.

Стандартное развитие ситуации. Эпицентр проблемы находится в администрации города или региона. Оттуда обеспечивается давление через налоговиков, СМИ, возбуждается уголовное дело по экономической статье, расторгаются договоры аренды и другие сделки через давление на контрагентов жертвы. Неизбежны признаки банкротства компании. Начинается процедура банкротства – та еще головная боль для коммерсанта. Если бизнес строительный искусственно создается паника среди дольщиков – это дело нехитрое.

В этой ситуации юрслужба абсолютно бесполезна. Равно как и пиарщики и СБ. Тем более, эти службы работают автономно друг от друга. Юристы начинают инициировать подачу исков в суды, загоняя своего хозяина в длительную и, зачастую, бессмысленную кампанию. Привлекаемый адвокат, какой бы он грамотный ни был, начинает защиту по уголовному делу. Если даже защита и верная, то ничего решиться не может, потому что правоохранительный орган здесь лишь инструмент.

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Компания сваливается в убытки, репутационные потери вообще не оценить. И здесь надо понимать самое важно — последующий выигрыш судебных процессов, благополучное разрешение уголовного дела, в итоге не спасет. Потому что непоправимый урон бизнесу наносится здесь и сейчас. Понятно, что адвокат и юристы компании никак не взаимодействуют. Вся работа носит бессистемный характер, какая-либо стратегия отсутствует. С клиентами и дольщиками компании работа не ведется.

Да что там стратегия – жертва иной раз до последнего не знает истинного заказчика. А бороться надо не с налоговиками и следственными органами, а заказчиком «проекта». Для борьбы нужны не столько юридические инструменты, сколько инструменты из области политехнологий.

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В идеале юрист и политтехнолог должны совпадать в одном лице, он должен быть личностью публичной и с репутацией. Залог успеха – знать противника, найти его слабые места и ударить по нему, а эти слабые места могут вообще не быть связаны с «проектом». Атаке могут предшествовать переговоры — надо понимать, что чиновники, умные конечно, стали гораздо сговорчивей, чем еще три-четыре года назад, ведь они безусловно следят за статистикой посадок мэров и пэров. Действуя стремительно и правильно, наезды, несущие в себе угрозу многолетнего противостояния, можно решить за несколько дней.

Это примерный алгоритм действий, совершив которые, шансы на скорый успех будут высоки. И это освобождает от миллионных затрат на дорогостоящий адвокатов в бабочках, юристов – узких специалистов в области банкротства или налогового права. Все намного проще.