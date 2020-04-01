Какие законы вступают в силу в апреле

Индексация социальных пенсий, нулевые тарифы на услуги ЦБ в сервисе быстрых платежей, досудебные споры о страховании и другие нововведения апреля — в материале от Госдумы.
Индексация социальных пенсийСоциальные пенсии с 1 апреля будут проиндексированы на 6,1%. Также вырастут пенсии участников ВОВ, граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», инвалидов и детей, потерявших кормильца.
Переводы без комиссииС 1 апреля до 1 июля 2022 года вводятся нулевые тарифы на услуги Банка России в сервисе быстрых платежей при переводах между физлицами.
Система быстрых платежей — это сервис ЦБ РФ, позволяющий физлицам совершать мгновенные переводы по номеру мобильного телефона в любой банк — участник СБП.
Досудебные споры о страхованииВводится с 1 апреля досудебный порядок рассмотрения споров по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.
Прежде чем оспорить назначение обеспечения по страхованию в суде, нужно будет сначала подать жалобу, адресованную руководству страховой компании.
Ипотека станет доступнееСнижаются надбавки к коэффициентам риска по ипотеке, которая будет выдаваться гражданам с 1 апреля. Это обеспечит доступность ипотечного кредитования.
Налоговая сообщит о задолженности по СМСНалоговые органы смогут информировать налогоплательщиков о наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам, процентам с помощью СМС-сообщений или электронной почты не чаще одного раза в квартал.
Для этого у них должно быть согласие гражданина в письменной форме.
Безопасность на аттракционахС 9 апреля аттракционы, даже передвижные, будут регистрировать в органах гостехнадзора по месту установки.
На каждом аттракционе при входе должны разместить государственный регистрационный знак.
Маткапитал без заявленияС 15 апреля после рождения ребенка маткапитал оформляется автоматически. Обращение за самим сертификатом теперь не требуется. Сведения о праве на выплаты поступают в ПФР из госреестра записей актов гражданского состояния.
Для усыновителей порядок остается прежним.
Иностранные платежные системыДо 28 апреля 2020 года банки должны прекратить прием электронных средств платежа (банковских карт и электронных кошельков) иностранных поставщиков платежных услуг в случае, если они не приведут свою деятельность к установленным законом требованиям.
Детский отдых30 апреля истекает срок, за который организации отдыха детей и их оздоровления должны представить сведения, необходимые для включения их в специальный реестр.
Реестр будет публиковаться на сайте регионального правительства, что позволит семьям выбрать правильно организованный отдых ребенка.