Как понять, что вы можете позволить себе беспроцентный кредит на зарплату сотрудникам

Банк России запустил программу поддержки кредитования банками субъектов МСП на выдачу зарплаты. Пионерами этой программы стали Сбербанк и ВТБ, которые обещают давать такие кредиты под 0%. Но я не рекомендую бездумно брать их. Это не матпомощь, а заемные деньги. Их придется отдавать. И, прежде чем навешивать на себя это ярмо, нужно оценить сможете ли вы их отдать.

Один из показателей, который поможет с такой оценкой — запас финансовой прочности (ЗФП).

Зачем мне считать ЗФП?

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Расчет ЗФП покажет какое падение выручки бизнес способен выдержать при текущем уровне постоянных расходов. В финансовом анализе считается, что ЗФП должен быть не менее 50%. Если он снизился до 20% — компания имеет высокий риск банкротства. Для такой компании кредит на зарплату может оказаться непосильной ношей. При низком ЗФП нужно не брать кредит, а снижать постоянные расходы. Если вы не знаете волшебного рецепта как во время падения спроса нарастить объем продаж, это единственный путь. Альтернатива — немедленное закрытие. Как бы жестоко это ни звучало — лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Кредит только оттянет банкротство.

Как считать?

ЗФП = (Выручка — Точка безубыточности в стоимостном выражении) * 100% / Выручка

Где взять исходные данные?

Выручка берется из отчета о финансовых результатах (строка 2400). Для определения точки безубыточности нужно рассчитать маржинальный доход. Бухгалтерский учет содержит необходимую информацию, но ее нужно обработать по следующему алгоритму:

взять аналитику по счетам учета затрат (счета 20-29, 44);

определить какие затраты переменные, а какие постоянные;

пересчитать себестоимость продаж (счет 90.2), очистив ее от постоянных расходов;

вычесть эту сумму из выручки.

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В крайнем случае за маржинальный доход можно принять валовую прибыль (ст. 2100 отчета о финансовых результатах). Но это очень грубый аналог — в себестоимости продаж, учитываемой при расчете валовой прибыли, могут прятаться постоянные расходы. Поэтому лучше поковыряться в бухгалтерской аналитике.

Принимайте финансовые решения трезво. И удачи в бизнесе! Она нам всем понадобится.