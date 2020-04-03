На внеочередном заседании СФ был поддержан закон о возможности продажи лекарств через интернет и инициатива Президента РФ по защите воинских захоронений от вандалов.
Кредитные каникулыЗакон
дает право на кредитные каникулы гражданам и ИП, попавшим в сложную жизненную ситуацию, и субъектам МСП, наиболее пострадавшим от пандемии коронавируса. Каникулы предусматриваются как по потребительским, так и по ипотечным кредитам. Заемщики смогут обратиться к кредитору за кредитными каникулами по ипотеке и потребительским займам на срок до шести месяцев, если доходы такого заемщика за предшествующий месяц снизились по сравнению со среднемесячными доходами за прошлый год на 30 и более процентов.
Продажа лекарств онлайн
Был поддержан закон
, в соответствии с которым безрецептурные лекарства можно будет купить через интернет, заказав их доставку на дом. Также законом закрепляется возможность продажи рецептурных лекарств, за исключением сильнодействующих, психотропных и наркотических веществ, в условиях эпидемии или ЧС. Порядок их продажи определит Правительство РФ.
Ответственность за повреждение воинских захороненийЗаконом
, внесенным Президентом РФ, предполагается установить уголовную ответственность за уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или посвященных дням воинской славы России. Максимальное наказание по данной статье — штраф до 5 млн рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.
Правила для сбора благотворительных пожертвований
В законе
определены правовые основания установки и использования стационарных ящиков, а также условия использования переносных ящиков — исключительно во время и в месте проведения законных публичных мероприятий. Некоммерческая организация, использующая ящик для сбора пожертвований, должна иметь положение о программе или иной акт, в рамках которого будет проводиться сбор пожертвований, и публиковать отчет об использовании собранных пожертвований (в том числе, на сайте организации).