Введены серьезные штрафы из-за карантина

Президент России подписал Федеральный закон от 01.04.2020 № 99-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»
В чем суть документа?Законом ужесточена административная ответственность за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также в области связи и информации.
В частности, статья 6.3. КоАП РФ, предусматривающая ответственность за нарушения в области санэпидем благополучия населения дополнена двумя новыми составами. По первому составу будут наказывать, если нарушение совершено в период режима ЧС, или при возникновении угрозы распространения опасного для окружающих заболевания, или во время карантина. По второму составу ответственность будет грозить, если рассмотренные действия (бездействие) повлекли причинение вреда здоровью человека или его смерть, но при этом не считаются преступлением.
Какова цель принятия закона?Очевидно, что принятие документа обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции и введением в стране режима карантина. Поправками существенно увеличены административные санкции для нарушителей (юридических и физических лиц), что, по мнению законодателей, станет действенным рычагом в борьбе с пандемией.
Кроме того, часть поправок направлена на противодействие созданию паники среди населения посредством публикации на различных ресурсах фейковых новостей.
Какие новые санкции грозят нарушителям санитарных правил?Согласно части второй ст. 6.3 КоАП РФ нарушение санитарных правил в период режима ЧС или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, либо в период осуществления на соответствующей территории ограничительных мероприятий (карантина) повлечёт наложение штрафа: на граждан — в размере от 15 тыс. до 40 тыс. рублей; на должностных лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей; на юрлиц — от 200 тыс. до 500 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Если указанные действия повлекли вред здоровью или смерть человека, и если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, то согласно части третьей ст. 6.3. КоАП РФ на граждан будет наложен штраф в размере от 150 тыс. до 300 тыс. рублей; на должностных лиц — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или дисквалификация на срок от одного года до трёх лет; на юрлиц — от 500 тыс. до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.