Введены серьезные штрафы из-за карантина

Президент России подписал Федеральный закон от 01.04.2020 № 99-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»

В чем суть документа?

Законом ужесточена административная ответственность за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также в области связи и информации.

В частности, статья 6.3. КоАП РФ, предусматривающая ответственность за нарушения в области санэпидем благополучия населения дополнена двумя новыми составами. По первому составу будут наказывать, если нарушение совершено в период режима ЧС, или при возникновении угрозы распространения опасного для окружающих заболевания, или во время карантина. По второму составу ответственность будет грозить, если рассмотренные действия (бездействие) повлекли причинение вреда здоровью человека или его смерть, но при этом не считаются преступлением.

📌 Реклама Отключить

Какова цель принятия закона?

Очевидно, что принятие документа обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции и введением в стране режима карантина. Поправками существенно увеличены административные санкции для нарушителей (юридических и физических лиц), что, по мнению законодателей, станет действенным рычагом в борьбе с пандемией.

Кроме того, часть поправок направлена на противодействие созданию паники среди населения посредством публикации на различных ресурсах фейковых новостей.

Какие новые санкции грозят нарушителям санитарных правил?

📌 Реклама Отключить

Согласно части второй ст. 6.3 КоАП РФ нарушение санитарных правил в период режима ЧС или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, либо в период осуществления на соответствующей территории ограничительных мероприятий (карантина) повлечёт наложение штрафа: на граждан — в размере от 15 тыс. до 40 тыс. рублей; на должностных лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей; на юрлиц — от 200 тыс. до 500 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Если указанные действия повлекли вред здоровью или смерть человека, и если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, то согласно части третьей ст. 6.3. КоАП РФ на граждан будет наложен штраф в размере от 150 тыс. до 300 тыс. рублей; на должностных лиц — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или дисквалификация на срок от одного года до трёх лет; на юрлиц — от 500 тыс. до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Как будут наказывать за распространение фейков об угрозах населению?

📌 Реклама Отключить

За распространение в СМИ, а также в Интернете под видом достоверных сообщений заведомо недостоверной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, предусматривается штраф для юрлиц в размере до 5 млн рублей, а в случае повторного совершения правонарушения — до 10 млн рублей. Граждан за подобные неоднократные нарушения могут оштрафовать на сумму в размере от 300 тыс. до 400 тыс. рублей.

Будут ли штрафовать за завышение цен на лекарства?

📌 Реклама Отключить

Да, одно из новшеств — введение специальной ответственности за реализацию и отпуск препаратов по завышенным ценам. Она особенно актуальна в условиях ЧС и эпидемий. Изменения затронули ст. 14.4.2 КоАП РФ о нарушениях законодательства об обращении лекарств: в ней появилась новая часть. Она предусматривает штрафы за реализацию либо отпуск препаратов, если при этом нарушаются требования в части установления предельных размеров оптовых и розничных надбавок к фактическим отпускным ценам фармпроизводителей. Размеры штрафов следующие: для должностных лиц — от 250 тыс. до 500 тыс. рублей; для организаций и ИП — двукратный размер излишне полученной выручки от реализации лекарств по неправомерно завышенным ценам. Сумма рассчитается за весь период, в течение которого совершалось правонарушение, но не более одного года.

Предусмотрены ли штрафы за несоблюдение правил карантина?

Да, предусмотрены. Новая ст. 20.6.1. Административного кодекса налагает ответственность за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения. За это нарушение гражданам грозит предупреждение или штраф в размере от 1 тыс. до 30 тыс. рублей; должностным лицам — от 10 тыс. до 50 тыс. рублей; юрлицам — от 100 тыс. до 300 тыс. рублей. Если нарушение повлекло причинение вреда здоровью человека или имуществу, то размеры штрафов значительно выше.

Защитные меры ограничены только усилением административной ответственности?

📌 Реклама Отключить

Нет, одновременно с принятием рассмотренного закона был подписан Федеральный закон от 01.04.2020 № 100-ФЗ. Этим документом ужесточена уголовная ответственность нарушителей санитарно-эпидемиологических правил, а также паникёров и распространителей фейков.

Когда Закон № 99-ФЗ вступает в силу?

Документ вступил в силу 1 апреля 2020 года.