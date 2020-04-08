«Эффект коронавируса»: стоит ли сейчас покупать биткоины?

На фоне «идеального шторма», происходящего в мировой экономике, большинство инвесторов лихорадочно ищет ту самую «тихую гавань», где можно было бы сохранить ценности. До наступления кризисной ситуации многие аналитики предвещали, что биткоин на фоне коронавируса станет тем самым активом. Не сложилось. После старта обвала фондового рынка биткоин выждал небольшую паузу и в период с 7 по 13 марта рухнул практически вдвое. Курс биткоина из-за коронавируса достиг годового минимума в 3782 доллара, цена на первую криптовалюту постепенно восстанавливается, сейчас биткоин торгуется на уровне 6700 долларов США.

Как коронавирус влияет на биткоин

📌 Реклама Отключить

Пророческого чуда не произошло: биткоин против коронавируса не справился, массового бегства инвесторов в криптовалюты рынок не увидел, скорее наоборот. Большое число экспертов прокомментировало происходящее за последние две недели, и многие обратили внимание на корреляцию крипторынка с индексом S&P500, что сигнализирует о зависимости. По словам аналитика из Китая Довей Ван, биткоину нужно избавиться от давления фондовых рынков, чтобы снова вернуться к стадии бычьего рынка.

В свою очередь, известный криптотрейдер Вилли Ву прокомментировал, как отразится коронавирус на криптовалюте и как поведет себя биткоин. Он заявил, что большой проблемой является тот факт, что на рынке совершенно нет данных о биткоине на макромедвежьем рынке. С момента появления первой криптовалюты и ее 11-летней истории развития существовал и развивался только макробычий рынок, поэтому делать какие-либо однозначные выводы о том, как глобальный кризис и распространяющийся коронавирус повлияет на биткоин, практически невозможно.

Регулирование криптовалют будет жестким

📌 Реклама Отключить

Что касается ситуации с криптовалютной индустрией в России, то здесь наблюдается усиление давления со стороны регуляторов. С начала марта активно распространялись слухи о возможном полном запрете оборота криптовалют в стране. В середине месяца в интервью «Интерфаксу» слухи подтвердил глава юридического департамента ЦБ РФ Алексей Гузнов. Он сообщил, что в законопроект о цифровых финансовых активах (ЦФА) внесены доработки, согласно которым в РФ будет установлен запрет на выпуск и организацию обращения криптовалюты. Позиция ЦБ неизменна: криптовалюта не признается средством обращения и легализована не будет.

Впрочем, определенный консенсус есть: запрета на владение цифровыми валютами не предвидится. По словам г-на Гузнова, если лицо совершает сделку по покупке биткоина в юрисдикции, которая этого не запрещает, то вряд ли кто-то сможет ограничить его в этом. Есть и положительный звонок со стороны Минэкономразвития: сегодня стало известно о том, что криптовалюты и блокчейн будут тестироваться в рамках «регуляторных песочниц», для которых также разработан законопроект. Позиция государственных органов РФ противоречивая, крест на развитии индустрии внутри страны пока ставить не стоит.

Так есть ли смысл россиянам искать подходы, изучать влияние коронавируса на биткоин и закупать криптовалюту в разгар кризиса и нарастающего законодательного давления? Давайте подытожим несколько ключевых моментов.

📌 Реклама Отключить

В паре «коронавирус и биткоин» пока побеждает первый

📌 Реклама Отключить

Первая криптовалюта появилась и развивалась в период между глобальными кризисами. Задумывался биткоин как раз как альтернатива централизованной финансовой системы. Однако, несмотря на рост, за одиннадцать лет крипторынок не продемонстрировал глобального принятия и внедрения. Ключевые преимущества криптовалют — децентрализация и анонимность — тоже постепенно ставятся под сомнение. В индустрии по-прежнему бушуют мошенники, регулирование рынка находится в начальной стадии. Криптовалюты по-прежнему остаются рискованным активом, привлекающим спекулянтов своей волатильностью. Впрочем, традиционные рынки за последний месяц продемонстрировали не меньшую, а то и большую волатильность. Инвесторы растеряны.

Если планомерный рост крипторынка, без резких скачков, будет продолжаться на фоне снижения фондовых рынков, то он придаст инвесторам уверенности. Именно такие выводы и напрашиваются: крипторынок сейчас — поле для экспериментов, и масштабных инвестиций в него пока совершать не стоит.