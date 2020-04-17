Сроки проведения годовых общих собраний отодвинуты на осень

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Какие послабления внесены в корпоративные процедуры?

Отодвинуты сроки проведения годовых общих собраний АО и ООО. По новым правилам АО должны провести это мероприятие не позднее 30 сентября (по старым правилам — с 1 марта по 30 июня). Для ООО крайний срок проведения собраний также перенесён на 30 сентября (в обычных условиях это мероприятие необходимо провести в период с 1 марта по 30 апреля).

Также установлено, что если стоимость чистых активов компании по окончании 2020 года окажется ниже размера уставного капитала, то уже не нужно будет его уменьшать или в качестве альтернативной меры ликвидировать компанию.

Как усилен контроль за деятельностью госкорпораций и публично-правовых компаний?

В числе прочего внесены изменения в ряд федеральных законов, устанавливающих правовые основания деятельности публично-правовых компаний, а также ряда госкорпораций (Агентство по страхованию вкладов, ВЭБ РФ, Фонд содействия реформированию ЖКХ, Ростех, Росатом, Роскосмос, Российские автомобильные дороги). Компании будут обязаны, в частности, отчитываться о выполнении стратегии развития и достижении ключевых показателей эффективности деятельности. Требования к форме и содержанию таких отчётов будут утверждаться Правительством РФ.

Что нового для публичных акционерных обществ?

ПАО смогут воспользоваться дополнительными послаблениями, касающимися проведения внутреннего аудита и приобретения своих акций. Так, проводить внутренний аудит им потребуется не с июля текущего года, а с января 2021 года. Такую же отсрочку предоставили совету директоров (наблюдательному совету) ПАО, чтобы сформировать комитет по аудиту для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества.

Что касается приобретения ПАО своих акций, то с 7 апреля до 31 декабря 2020 года включительно общества вправе приобретать размещенные ими акции (кроме случая, когда акции покупаются, чтобы сократить их общее количество), если одновременно соблюдаются, в частности, следующие условия:

— приобретаемые акции допущены к организованным торгам;

— средневзвешенная цена этих акций, определённая за любые три месяца начиная с марта 2020 года, снизилась на 20% и более по сравнению с их средневзвешенной ценой, определённой за три месяца начиная с октября 2019 года;

— акции приобретает брокер по поручению ПАО.

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О приобретении акций нужно уведомить ЦБ РФ, приложив документы, подтверждающие соблюдение необходимых условий. Сделать это требуется через личный кабинет на сайте ЦБ РФ.

При такой покупке акций к обществам не применяются требования п. п. 4, 5, 7, 8 ст. 72 Закона об АО.

Когда Закон № 115-ФЗ вступает в силу?

Документ вступил в силу 7 апреля 2020 года.