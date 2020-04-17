Сроки проведения годовых общих собраний отодвинуты на осень
Президентом России подписан Федеральный закон от 07.04.2020 № 115-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части унификации содержания годовых отчетов государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а также в части установления особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 году и о приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации».
В чем суть документа?
В связи с эпидемией коронавируса внесён целый ряд изменений в правила проведения корпоративных процедур. Это касается как акционерных обществ, так и обществ с ограниченной ответственностью. В отношении госкорпораций и публично-правовых компаний усилен контроль за эффективностью использования ими бюджетных средств. А вот для обычных организаций новшества выглядят как отсрочки и послабления.