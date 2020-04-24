Кого могут штрафовать за нарушения карантина. «Коронавирусный обзор» Верховного Суда

В связи с тем, что объективная необходимость в срочном порядке потребовала формирования единообразной судебной практики и применения законодательства по многочисленным вопросам, связанным с применением мер, направленных на противодействие распространению на территории РФ новой коронавирусной инфекции (COVID-19), Президиум Верховного суда 21 апреля 2020 года утвердил обзор судебной практики по «коронавирусным» вопросам.



Среди многочисленных вопросов, которые подробно разобрали в ВС РФ были, в том числе, разъяснены:

Вопросы применения процессуального законодательства;

Вопросы применения гражданского законодательства в части применения сроков исковой давности, а так же признания эпидемиологической обстановки, ограничительных мер или режима самоизоляции обстоятельствами непреодолимой силы ;

Вопросы применения законодательства о банкротстве;

Вопросы применения уголовного законодательства;

Вопросы применения законодательства об административных правонарушениях;

Например, в части применения новых увеличенных штрафов, которые появились в КоАП РФ с 1 апреля 2020 года Верховный суд разъяснил — штрафовать за нарушение санитарно-эпидемиологических мер, которое повлекло угрозу распространения заболевания — по ч. 2 ст. 6.3 КоАП нужно тех, кто не соблюдает обязательный карантин.

Именно по этой статье необходимо квалифицировать действия граждан, которые вернулись в Россию из других стран, но нарушили условия карантина и вышли из дома раньше, чем через две недели, а не тех, кто нарушает введенные органами исполнительной власти режимы самоизоляции.

Также штраф по ст. 6.3 КоАП грозит тем, кто контактировал с зараженными коронавирусом, но проигнорировал обязательные в таких случаях ограничения.

📌 Реклама Отключить

Согласно разъяснениям ВС РФ, протоколы по ч. 2 ст. 6.3 КоАП вправе составлять как сотрудники полиции, так и должностные лица «органов, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор».

Однако, ВС РФ призывает суды не назначать слепо максимальный или минимальный размер штрафа по данной статье, указывая, что:

при решении вопроса о назначении лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 6.3 КоАП РФ, административного наказания конкретного вида и размера необходимо руководствоваться положениями главы 4 КоАП РФ и иметь в виду, что такое наказание должно отвечать требованиям пропорциональности, справедливости и соразмерности, индивидуализации административной ответственности, а также соответствовать целям предупреждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами.

📌 Реклама Отключить

Отвечая на вопрос о том, кому может быть назначено административное наказание в виде предупреждения за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ, за «невыполнении правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации», то есть за нарушение режима самоизоляции в субъекте федерации, ВС РФ указал.

Что:

Исходя из содержания названной нормы административное наказание в виде предупреждения может быть назначено любому субъекту административного правонарушения (гражданину, должностному лицу, лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, юридическому лицу), предусмотренного названной нормой, в зависимости от конкретных обстоятельств дела об административном правонарушении.

Надеюсь, что суд пойдет Вам навстречу в этом вопросе, ограничившись предупреждением, не назначая наказание в виде штрафа в случае, если произойдет такая ситуация.

Кроме того, если в отношении Вас составлен протокол по ч. 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ, то при рассмотрении дела об административном правонарушении просите суд применить ст.2.9 КоАП РФ.

При малозначительности совершенного административного правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномоченные решить дело об административном правонарушении, могут освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от административной ответственности и ограничиться устным замечанием.